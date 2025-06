Melilla lleva tres días con un colapso total de sus sistemas informáticos. El fantasma del ciberataque está ahí

Los responsables de gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla indicaron el pasado domingo por la noche que los servicios informáticos de la ciudad se habían visto interrumpido por causas técnicas. De momento no se conoce el origen del problema, pero se investiga un potencial ciberataque. Aunque esa hipótesis no está confirmada, hay una realidad: la de que España es el segundo país más atacado del mundo por cibercriminales.

Qué ha pasado. El domingo por la noche el Ayuntamiento de Melilla informó de que "debido a un problema técnico en nuestros sistemas informáticos, informamos a la ciudadanía que, temporalmente, no será posible prestar servicios a través de la Red OIAC (Oficinas de Información y Atención al Ciudadano)".

La hipótesis del ciberataque. Como señalan en El Faro de Melilla, no hay confirmación oficial sobre el origen del problema, pero se está trabajando en la hipótesis de un ciberataque. En esa investigación la Ciudad Autónoma cuenta con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con el que mantiene un convenio de colaboración en materia de ciberseguridad.

Colapso (casi) total. La caída de los sistemas informáticos en Melilla ha hecho que las tareas habituales de la administración no se puedan realizar por vía informática. Eso ha obligado a que en ciertos casos se recuperen métodos tradicionales de tramitación como la firma manual para poder procesar los expedientes más urgentes. El consejero de Fomento, Miguel Marín, explicaba en declaraciones a los medios cómo "obviamente esto ralentiza el trabajo". La web municipal, que permite hacer trámites a los ciudadanos a través de internet, también está caída.

Tres organismos siguen operativos. Como señalan en Noticias de Navarra, solo tres organismos públicos han logrado salvarse de la caída: la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Melilla (Emvismesa), la sociedad de desarrollo económico Promesa e Inmusa, de la que depende la televisión local.

No hay fecha para la recuperación de los sistemas. Tanto Marín como el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, señalaron que la prioridad es recuperar la operatividad de los servicios. Sin embargo el objetivo inicial de recuperarlos en dos días no se ha cumplido, y no hay fecha estimada para que los sistemas informáticos vuelvan a funcionar con normalidad.

Denuncia e investigación. Aunque no hay una causa confirmada del problema, se ha presentado una denuncia formal ante la posibilidad de un posible ciberataque. "La policía está alertada", indicó Imbroda, "vamos a intentar averiguar qué ha sido realmente y de dónde viene".

Imagen | Trevor Huxham

