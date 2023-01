iOS 16.3 está a la vuelta de la esquina: llegará con importantes características de seguridad para el iPhone

Apple ha anunciado en una nota de prensa que iOS 16.3 llegará “la próxima semana”. Si bien desconocemos el día específico, sabemos que la nueva versión del sistema operativo está a la vuelta de la esquina. Ahora bien, a diferencia de otras actualizaciones, esta dará un importante salto a nivel de seguridad.

La compañía de Cupertino pondrá a disposición de los usuarios del iPhone, y paralelamente también de iPad y de Mac, la autenticación en dos pasos (2FA) con llaves de seguridad, la verificación de claves de contacto de iMessage y la protección avanzada de iCloud mediante el cifrado de extremo a extremo.

Llaves de seguridad, una capa extra para proteger tus datos

Vivimos en un mundo en el que tener una contraseña "segura" no es suficiente. Para mejorar la protección de nuestros sistemas digitales, lo recomendable es utilizar la autenticación en dos pasos, que brinda una capa adicional de seguridad. Este mecanismo dispone de varios métodos, entre ellos, las llaves de seguridad.

Sin embargo, a la hora de iniciar sesión en servicios con nuestro Apple ID no teníamos la posibilidad de utilizar llaves de seguridad. Esta limitación se acaba con la llegada de iOS 16.3. Podremos utilizar estos dispositivos físicos en el mecanismo de 2FA, mejorando sustancialmente la seguridad de nuestra cuenta.

¿Cómo es posible esto? Sabemos que los mecanismos de 2FA no son perfectos y existen ciertos métodos a los que los ciberdelincuentes pueden recurrir para hacerse con el código necesario para iniciar sesión. De esta forma, a menos que tengan nuestra llave física no podrán conseguir su objetivo.

Contactos de iMessage, ahora con verificación de claves

Otra de las novedades de seguridad que traerá iOS 16.3 es la verificación de claves de contacto de iMessage. Los mensajes entrantes y salientes de la app de mensajería de Apple están protegidos por cifrado de extremo a extremo, sin embargo, algunos ataques avanzados podrían comprometer la seguridad.

Con la verificación de claves, los usuarios recibirán una notificación de alerta si un atacante ha conseguido infiltrarse en los sistemas y ha añadido su propio dispositivo para acceder a las comunicaciones cifradas. Además, al igual que ofrece desde hace tiempo WhatsApp, los usuarios podrán comparar las claves en persona.

Protección de datos avanzada con cifrado de extremo a extremo

Cuando nos mencionan el “cifrado de extremo a extremos” podemos llegar a pensar que todos nuestros datos están protegidos, sin embargo, esto no siempre es así. Apple aplica este recurso de seguridad en iCloud, pero no toda la información que pasa por su servidores está cifrada (los detalles de qué está cifrado y qué no se puede verificar en la página de soporte de Apple).

Este eslabón débil de la compañía permitía que, en determinadas ocaciones, las fuerzas del orden pudieran acceder al contenido de los usuarios que necesitaban para sus investigaciones y, por consecuencia, aumentaba el riesgo de ataques. Apple dice que protegerá 23 de las 27 categorías de datos.

A partir de iOS 16.2, iPadOS 16.2 y macOS 13.1, los usuarios de Estados Unidos la semana próxima, y de otros países a partir del próximo año, podrán activar una opción para habilitar el cifrado de extremo a extremo en Copias de seguridad de iCloud y Mensajes, iCloud Drive, Notas, Fotos, Recordatorios, Mensajes de Voz, Marcadores de Safari, Atajos de Siri y Pases de Cartera.

Cabe señalar que algunas categorías no recibirán el cifrado de extremo a extremo. Se trata de Correo, Contactos y Calendario. Esto, según la compañía, se debe a que estas apps deben interoperar con otros sistemas y que esta medida de seguridad impediría su funcionamiento.

Imágenes: Apple | Securitystbk

En Xataka Basics: Cómo actualizar iOS a su última versión