La filtración de 500 millones de usuarios de LinkedIn no es real según sus responsables: son datos agregados de otros servicios

Tras el escándalo reciente de la filtración de datos masiva de Facebook, ahora ha aparecido otro potencial robo en LinkedIn que afectaría a los datos de 500 millones de usuarios, aunque los responsables de la firma aseguran que no ha habido brecha de seguridad, sino que se trata de una recopilación de datos agregados de distintos servicios.

Esos datos se han puesto a la venta en un popular foro de hackers, y como prueba se ha publicado un fichero con 2 millones de perfiles en los que se han encontrado correos electrónicos y teléfonos móviles de los usuarios afectados.

En LinkedIn investigan y afirman que son datos agregados

Los responsables de LinkedIn aseguran en Gizmodo que nadie se ha logrado infiltrar en sus sistemas, y según sus primeras investigaciones "el conjunto de datos publicado parece incluir información visible públicamente que fue recolectada de LinkedIn y agregada con datos de otros sitios web y empresas".

La firma está investigando actualmente el incidente y ayer se publicó un comunicado oficial en el que insitían en que la filtración no era más que una "agregación de datos" de diversos sitios web, y no era un a filtración como tal ya que "no se han incluido datos privados de cuentas de nuestros miembros en los datos que hemos revisado".

Como señalan en Gizmodo, las autoridades que gestionan la protección de datos en Italia y Hong Kong están realizando sus propias investigaciones para verificar que la filtración no es tan seria como podría parecer en primer termino, y mientras tanto en Cyber News cuentan con una pequeña herramienta que permite comprobar si tu cuenta de correo electrónico está asociada con ese potencial robo de datos, sea agregado o no.

