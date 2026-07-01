Anthropic acaba de lanzar Claude Sonnet 5 con un objetivo claro: no cruzar ninguna línea roja

Anthropic anunció ayer el lanzamiento de Claude Sonnet 5, un modelo más "normal" y conservador de lo que nos tenía acostumbrados. También es más barato, lo que lo hace interesante para usarlo en esos agentes de IA que consumen muchos tokens. Sin embargo, lo más llamativo de Sonnet 5 es que es un modelo que está especialmente capado en un apartado clave: la ciberseguridad.

Sonnet 5 está diseñado para portarse bien. En Anthropic lo definen como "el modelo Sonnet más agéntico hasta la fecha" y destacan sus mejoras en el uso de herramientas como navegadores o la terminal. Pero sobre todo destacan cómo Sonnet 5 se comporta mejor que Sonnet 4.6 en cuanto a "comportamientos no deseados" y es más seguro de usar. La "System Card" del modelo también confirma que estamos ante un modelo que no quiere cruzar líneas rojas.

No es muy útil para encontrar vulnerabilidades. Lo más llamativo es que en Anthropic dejan claro que "tiene una capacidad mucho más baja que nuestros modelos Opus actuales para realizar tareas de ciberseguridad". Eso no es accidental: Anthropic ha tenido tantos problemas con Mythos y Fable 5 que probablemente han querido sacar al mercado un modelo "sin riesgos", aunque eso implique hacerlo más limitado.

Los benchmarks prometen, pero no asombran. Las pruebas internas muestran cómo Sonnet 5 representa un salto cualitativo importante frente a Sonnet 4.6 y se acerca bastante a Opus 4.8 en programación agéntica o en el uso de las citadas herramientas (terminal, navegador), algo que sin duda lo hace muy interesante para agentes de IA que automatizan muchas tareas, como Claude Cowork.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Vuelve Fable 5. El modelo llega justo en un momento en el que Anthropic estaban esperando por la aprobación del gobierno de EEUU para poder dar acceso a sus modelos de IA más potentes:

Un modelo convincente para empresas. Sonnet 5 es un modelo interesante de cara a su uso en empresas. Claude Code es el producto estrella de la compañía y su adopción se potencia con modelos que puedan comportarse bien en tareas agénticas que completen objetivos de forma autónoma. Eso requiere un consumo intensivo de tokens, y Sonnet 5, cerca del rendimiento de Opus 4.8, tiene una ventaja fundamental sobre este.

Fuente: Artificial Analysis.

¿Más barato? Mientras que Fable 5 cuesta 10/50 dólares por millón de tokens de entrada salida, Opus 4.8 cuesta 5/25 dólares. Ahí es donde la cosa se pone interesante, porque Sonnet 5 cuesta 3/15 dólares, lo que parece dejar claro que teóricamente es más barato. En Artificial Analysis no están de acuerdo: tras ejecutar diversos benchmarks y ver el coste de solucionarlo, dejaron claro que de hecho Sonnet 5 es más caro que Claude Opus 4.8 (u ligeramente más barato que Fable 5).

Un modelo de la vieja escuela. El lanzamiento de Sonnet 5 es llamativo porque Anthropic había dejado bastante atrás sus modelos "modestos". Haiku lleva sin actualizarse desde la versión 4.5, de octubre de 2025. La última versión de Sonnet fue la 4.6, en febrero de 2026. Ambos parecían haber quedado relegados a un segundo plano y Anthropic se había centrado en Opus y sobre todo en los nuevos modelos de la familia Mythos. Eso cambia ahora, probablemente porque la jugada con estos últimos modelos ha salido mal: eran tan potentes que el gobierno de EEUU acabó vetándolos y tomando el control.

En Xataka | Claude Fable 5 es el modelo de IA público más potente de la historia. También el más caro, exclusivo y frustrante