Google asegura que no puede reparar la pantalla del Pixel Watch. iFixit piensa lo contrario

El Google Pixel Watch no se vende de forma oficial en España, pero es bastante sencillo hacerse con uno a través de distintas webs que lo traen de forma extraoficial. Lanzado en octubre de 2022, esta alternativa al Apple Watch o al Samsung Galaxy Watch vino para competir con los mejores relojes inteligentes del mercado.

¿El principal problema? Pasado casi un año desde su lanzamiento en foros como Reddit empieza a aflorar una curiosa historia: en caso de que el panel se rompa, no hay solución alguna.

Google ha confirmado a Verge que las pantallas de los Google Pixel Watch no se pueden reparar. La compañía afirma que en caso de panel roto, no hay centros de reparación que se encarguen de su remplazo, ni siquiera en el caso de que queramos tramitar el arreglo fuera de garantía.

"En este momento, no tenemos ninguna opción de reparación para el Google Pixel Watch. Si su reloj está dañado, puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de Google Pixel Watch para comprobar sus opciones de reemplazo". Bridget Starkey, portavoz de Google.

Pudiera pensarse que, al no tener repuestos ni política para reparar el panel, Google daría la opción de remplazar por completo el producto. La respuesta aquí es que depende del caso. Si el Google Pixel Watch tiene un fallo en el panel por motivos ajenos al comprador (líneas verdes, comportamiento errático, etc.), sí que sería posible tramitar garantía para un remplazo completo del dispositivo.

El problema viene con los paneles rotos. La política de garantía de Google especifica que no se aplica a daños causados por desgaste normal, accidentes o mal uso. Una rotura por golpe del usuario no queda cubierta bajo garantía y, al no tener arreglo por parte de la compañía, tampoco hay solución a la vista.

Desde iFixit aseguran que, si bien es bastante complicado acceder al panel del Pixel Watch, sí que es técnicamente posible repararlo. De hecho, su página web detalla las instrucciones para lograrlo. ¿El problema? Buscarse la vida para conseguir la pieza de repuesto.

