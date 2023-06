Tim Cook no se puso las Vision Pro durante su presentación ni después del evento. Es algo rarísimo

Cuando Apple anunció sus Vision Pro estaba siguiendo el formato de vídeo pregrabado que lleva usando desde que comenzó la pandemia. A diferencia de entonces, ahora se mantiene el formato, pero sí hay un evento presencial en el Apple Park que complementa la presentación del vídeo, con el propio Cook sobre el escenario.

Luego, en las demos de producto con periodistas y creadores probando las gafas, también es habitual ver a los pesos pesados de Apple entre la multitud. Y ni en el vídeo ni durante las demos vimos a Tim Cook ponerse las Vision Pro. Ni siquiera cuando estaba observándolas a un palmo se animó a colocárselas sobre la cabeza para la que hubiese sido la foto más esperada.

La propia Reuters pudo hacer una foto de Cook posando orgulloso, con los brazos cruzados, y varias unidades de las gafas tras él. Pero no llegó a ponerse ninguna. No es algo habitual por parte de un CEO de Apple tras la presentación de una nueva categoría de producto.

Cuando sí se prueba el nuevo producto durante su presentación

Algunas imágenes de esos momentos en presentaciones anteriores de Apple.

En 1999, durante la presentación del iBook, Steve Jobs incluso pasó un aro de hula-hop a su alrededor para demostrar que estaba conectado a Internet por Wi-Fi, sin necesidad de cable alguno. Imagen: Apple.

En 2001, Jobs probó en sus propias manos el iPod original. Imagen: Apple.

En 2007, la demo del iPhone original se hizo con el modelo que usaba Jobs duplicando su imagen en la pantalla grande. Hasta lo usó para gastar una broma a un empleado de Starbucks en directo. Imagen: Apple.

En 2008, para evidenciar su ligereza y escaso grosor, Jobs sacó el MacBook Air original de un sobre de oficinista. Imagen: Apple.

En 2010, cuando se anunció el primer iPad, Jobs posó utilizándolo de varias formas. Imagen: Apple.

En 2014, Tim Cook anunció el primer Apple Watch con una unidad en su muñeca. Imagen: Apple.

En 2015, Tim Cook usó y mostró en sus propias manos el resucitado MacBook de 12 pulgadas. Imagen: Apple.

Llegamos al único momento comparable al de las Vision Pro: la presentación de los AirPods. Fue en septiembre de 2016, junto a los iPhone 7, y Tim Cook tampoco se los puso.

Solo con los AirPods hemos carecido de este tipo de foto

Hay dos formas de verlo: por un lado, ponerse unos auriculares estando en público, y siendo el centro de atención, puede verse como un gesto descortés. Aunque esto es una concesión, porque cualquiera entendería que está mostrando al mundo la forma elemental de usar el producto que acaba de presentar. Tampoco en las fotos de las demos posteriores se le vio usando los auriculares, pero sí el iPhone 7.

La otra forma tiene que ver con la imagen de su producto: si un auricular se le llega a caer de la oreja, hubiese dejado la auténtica foto del evento y una dura marca vitalicia a los AirPods. Elon Musk reventó el cristal de la Cybertruck cuando quería demostrar que era irrompible.

Se puede entender que Cook no quisiera correr ese riesgo, pero tampoco habla bien de lo convencido que explicaba en los primeros días tras la presentación que los AirPods no se caían de la oreja.

Hay otro momento crítico: el programa 'Good Morning America' entrevistó a Cook cinco días después del evento, y la presentadora le preguntó por esa preocupación ante posibles caídas. Cook aseguró que no era un riesgo y llegó a hacer el gesto de ponérselos en las orejas (minuto 1:40), pero con las manos vacías. La presentadora sí llegó a salir en pantalla con los AirPods puestos, pero Cook no.

Hay más: a principios de 2019, Apple anunció los AirPods de segunda generación. Lo hizo durante una semana en la que presentó varios productos a través de comunicados online, y con dos días de diferencia, Tim tuiteó la misma foto de él mismo, pero convenientemente editada. En una aparecía con un AirPod en la oreja. En la otra, sin él. El contenido de la pantalla del iPad también cambiaba.

O la foto se editó para añadir el AirPod, o se editó para eliminarlo. Mi impresión es que fue añadido a posteriori, pero juzguen ustedes. De ser así, ¿por qué no se puso el auricular?

Y hay más.

Seis meses después, Apple anunció los AirPods Pro y Tim Cook actualizó su foto de perfil de Twitter para aparecer en ella con los nuevos auriculares puestos. No era una foto hecha con ellos, sino un montaje de su anterior foto de perfil.

El antes y el después. Imagen: Twitter, Tim Cook.

Y así llegamos a la presentación de las Vision Pro. Tim Cook dio paso a su presentación, habló de ellas y las tuvo al alcance de la mano en la zona demo, pero no se las puso. Ni él, ni ningún otro ejecutivo de Apple de los que participaron en el evento.

Solo Apple sabe el motivo de lo que debió ser una decisión consciente, no algo improvisado, pero no es algo que comunique una convicción total sobre su aspecto a día de hoy, lo cual no resta mérito a las capacidades técnicas y la experiencia que ofrece el producto... pero es difícil abstraerse de ello.

Tampoco usó uno de los avatares 3D que pueden crear las Vision Pro para hablar por FaceTime con ellas utilizando el rastreo ocular.

Imagen: Apple.

Por supuesto, Cook ni ninguno del resto de ejecutivos de Apple está obligado a esto, ni es algo que invalide el producto; pero como dijo Mr. Orange en Reservoir Dogs, el diablo está en los detalles. Y Apple optó por no poner unas Vision Pro en la cabeza de Cook ni en la de ningún otro ejecutivo. ¿Veremos, al contrario que con los AirPods, al CEO usando él mismo las gafas, sin que medre Photoshop alguno?

Imagen destacada | Apple.

En Xataka | Apple no pronunció 'Inteligencia Artificial' ni una vez en la presentación de las Vision Pro. Creemos saber por qué.