Microsoft ha cancelado el desarrollo de las HoloLens militares. Quién toma el relevo: el fundador de Oculus

Corría los años 2015-2017 cuando Microsoft comenzó a invertir a lo grande en realidad virtual y mixta. La empresa de Redmond integró esta tecnología hasta lo más profundo en Windows 10 e impulsó lo que hoy Meta y Apple llaman "metaverso" y "computación espacial", respectivamente. Sin embargo, su propuesta se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y ahora la compañía tiene otros frentes abiertos: la IA y la nube.

Las HoloLens 3 fueron canceladas en 2022 y la producción de las HoloLens 2 se paró a finales del año pasado. La pregunta es qué pasaría con IVAS (Sistema Integrado de Aumento Visual) a.k.a. el casco basado en HoloLens que Microsoft estaba desarrollando para el Ejército Estadounidense. Hoy, al fin, tenemos respuesta: el proyecto queda en manos de Palmer Luckey, fundador de Oculus Rift y de Anduril.

Contexto. El desarrollo de IVAS data del año 2018 y, por el momento, no ha salido de la fase de pruebas. No parece estar siendo un proyecto sencillo y no ha estado exento de críticas. De hecho, nada más lanzar el proyecto los ingenieros de HoloLens pidieron a Microsoft que cancelara el contrato (valorado en cerca de 22.000 millones de dólares) porque el producto iba a "ayudar a la gente a matar". Satya Nadella salió en defensa del mismo, alegando que Microsoft "no va a ocultar tecnología a las instituciones que hemos elegido en las democracias para proteger las libertades que disfrutamos".

¿Qué es IVAS? Es un visor de realidad aumentada basado en HoloLens con fines militares. La idea es mejorar la visión de los soldados añadiendo capas de información superpuesta a la propia imagen. Por ejemplo, visión térmica, visión nocturna, mapas, rutas, etc. Aunque al principio estaba destinado solo a infantería, versiones posteriores sumaron la posibilidad de controlar drones y helicópteros de forma remota. Su lanzamiento estaba programado para 2021, pero diferentes problemas y retrasos han llevado la fecha a este año, 2025. Veremos.

Microsoft se baja del carro... A pesar de lo lucrativo del contrato, la realidad es que el proyecto HoloLens se ha desinflado mucho con el tiempo. Tanto, que en octubre del año pasado Microsoft le puso punto y final. La compañía dejó de producir las HoloLens 2, pero anunció que daría soporte hasta 2027 y, he aquí la miga, que permanecía "totalmente comprometida con el programa IVAS del Departamento de Defensa de los Estados Unidos".

... y se sube Palmer Luckey. Microsoft acaba de anunciar un acuerdo de colaboración con Anduril Industries, la empresa de defensa de Palmer Luckey, fundador y creador de Oculus Rift. Según ha detallado Microsoft, el objetivo es "impulsar la siguiente fase del programa IVAS del Ejército de Estados Unidos".

El acuerdo está pendiente de la aprobación por parte del Departamento de Defensa, pero desde ahora "Anduril asumirá la supervisión de la producción, el futuro desarrollo de hardware y software, y los plazos de entrega". Este acuerdo también establece a "Microsoft Azure como la nube de hiperescala preferida de Anduril para todas las cargas de trabajo relacionadas con IVAS y las tecnologías de IA de Anduril".

La idea, claro está, es aprovechar los puntos en los que cada empresa es fuerte. Anduril sabe de defensa y requisitos militares, mientras que Microsoft ha aprovechado para sacar pecho de Azure (su nube) y sus capacidades de inteligencia artificial.

