Microsoft abastecerá al ejército de los EE.UU con sus gafas HoloLens: un contrato de 21.900 millones de dólares para la realidad aumentada de uso militar

Microsoft ha ganado el importante contrato para abastecer con sus gafas de realidad aumentada al ejército de los EE.UU. Se trata de un contrato por valor de 21.900 millones de dólares durante los próximos 10 años. Un enorme contrato que ha hecho subir las acciones de Microsoft después del anuncio.

La compañía de Redmond fortalece así su relación con la administración pública estadounidense, después de conseguir el contrato JEDI de El Pentágono frente a Amazon. Si bien, no es de extrañar que haya sido Microsoft la elegida pues ya a finales de 2018 la compañía firmó un acuerdo inicial con el ejército de 480 millones de dólares. Algo más de dos años después, EE.UU dará un paso al frente en el uso de la realidad aumentada y junto a Microsoft llevarán las HoloLens a su producción e implantación en las operaciones del ejército.

El contrato de Microsoft establece que se abastecerá con más de 120.000 gafas de realidad aumentada, que serán fabricadas en los EE.UU. El último modelo de sus gafas, las HoloLens 2, ya se utiliza en hospitales y empresas. En el caso del ejército, el primer prototipo se basaba en la primera generación, aunque desde hace meses se han ido mostrando un nuevo estilos de gafas, previsiblemente basadas en la segunda generación.

Microsoft explica que pasará a la siguiente fase su 'Sistema Integrado de Aumento Visual' (IVAS), un dispositivo basado en HoloLens y apoyado con los servicios en la nube de Microsoft Azure. Según describe la compañía, esto permitirá a los soldados estar "más seguros y los hará más efectivos" ya que el programa ofrece una "mayor conciencia de la situación, lo que permite el intercambio de información y la toma de decisiones en una variedad de escenarios".

This #TechnologyTuesday I want to highlight the Integrated Visual Augmentation System (IVAS) that provides Soldiers with a Heads-Up Display for training and combat.



Photo by Courtney Bacon pic.twitter.com/sJNGxJbseY