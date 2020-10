Cámaras modulares que controlan productos y precios en los estantes en tiempo real: así son las novedades para tiendas de Lenovo

Lenovo ha anunciado el futuro lanzamiento de un conjunto de productos y de servicios de la gama ThinkIoT que estarán destinados a las tiendas físicas para que puedan gestionar sus actividades de un modo más tecnológico. Para ello, se ha asociado con otras empresas del mercado expertas en hardware y software que pueda usarse en las llamadas tiendas inteligentes.

Estas novedades pretenden llevar herramientas al comercio minorista para gestionar su inventario, para interactuar con los productos en tienda, conocer más al cliente para poder enviarle publicidad dirigida o hardware que pueda medir la temperatura de quienes entran al local.

Una de las novedades más destacadas por Frank Margolis, líder de soluciones IoT para retail en Lenovo ha sido el de las estanterías que denomina como “inteligentes” y que integrarán cámaras de su socio Spacee, las cuales son modulares, capaces de moverse de arriba hacia abajo de cada al pasillo. Estas cámaras pueden así observar el stock en los estantes y ayudar así con el control de inventario.

Estas cámaras también deben ser útiles para que los gerentes puedan observar si los precios etiquetados están actualizados. Se ponen, según Lenovo, dos cámaras por estante que enfoquen hacia las estanterías situadas en frente. Spacee es una firma experta en la gestión de inventario para lo que identifica falta de stock y verificación de precios, entre otros.

Para este objetivo, las cámaras escanean cada 20 minutos y, usando los planogramas de la tienda, saben qué artículo debe estar en qué lugar. Antes de integrar estas cámaras, una tienda debe contar con planogramas, que son unos planos que muestran cómo se sitúan los productos dentro de un establecimiento. Algo muy común en las tiendas.

“Si el sistema detecta un que un producto se ha agotado del estante, envía un mensaje de texto a los empleados de la tienda para que lo repongan con lo que tienen disponible en la trastienda”, como aclara Margolis. Estas cámaras pueden también albergar información sobre el inventario de una empresa. Por tanto, si un producto se agota por completo y no hay más en trastienda, no continuará enviando notificaciones para no despistar al trabajador.

Para las secciones de la tienda que usan empujadores (comunes en farmacia y cosmética, para que visualmente sea más estético y no muestre si una estantería está vacía detrás), también hay disponibles empujadores inteligentes que vayan ejerciendo su labor según se vayan consumiendo los productos, sin la intervención humana.

Publicidad dirigida gracias a códigos QR

Otra novedad de Lenovo para sus clientes retail es la oferta de pantallas con códigos QR especializados, a través de pantallas digitales, donde los clientes pueden informarse sobre los productos con su smartphone. Así, cuando el cliente se informa de lo que le interesan de la oferta disponible, la empresa puede conocer mejor los intereses de ese cliente, para enviarle en el futuro publicidad dirigida.

Este servicio se ha lanzado de la mano de Avalue, una empresa cuya especialidad es, precisamente, aumentar las visitas a la tienda utilizando publicidad dirigida y permitir que, de forma autónoma, el cliente pueda comparar productos y obtener información de ellos, sin necesidad de contar con la atención del vendedor.

Las estanterías contarían con información específica de comparaciones de productos con sensores Bluetooth que pueden emitir información al usuario sin necesidad de esperar a los empleados de la tienda.

Cuidado de salud: temperatura y control de normas

Otra de las novedades de Lenovo se ha lanzado de la mano de Viper Imaging, para lanzar un producto que pueda identificar a personas que podrían estar enfermas, que pueda detectar la temperatura para ayudar a evitar que los empleados enfermos entren en la tienda. Viper Imaging es una firma experta en ofrecer información térmica tras medir la temperatura de forma automática cuando una persona pasa cerca del dispositivo.

Además, en tiempos como los que vivimos en los que las normas van cambiando para adaptarse a la ralidad social, sobre todo cuando hablamos de la Covid-19, habrá dispositivos que ayudarán a comunicar los cambios de política, como requisitos de la mascarilla o informar sobre niveles de ocupación a los clientes de forma sencilla y fácil con signos digitales, gracias a un acuerdo entre Lenovo y L Squared.

Dicen desde Lenovo que estas novedades para empresas minoristas sirven tanto para las que tienen una tienda, como para las que tienen cientos.