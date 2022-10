Microsoft Audio Dock: mezclar un altavoz con un hub de puertos USB y HDMI no parece mala idea

Microsoft acaba de anunciar el lanzamiento del Microsoft Audio Dock. Se trata de una suerte de hub de puertos USB y HDMI con altavoz incorporado cuyo objetivo no es otro que aumentar la cantidad de puertos, ofrecer un mejor sonido y, de paso, mejorar la gestión de cables de nuestro escritorio.

Microsoft no es nueva en esto de los docks. Hace ya unos cuantos años Microsoft lanzó el Surface Dock para ampliar los puertos de los portátiles. Tiempo después, lanzó una segunda versión con puerto USB tipo C y, ahora, le da la vuelta para no solo mejorar la conectividad, sino ofrecer sonido.

Ficha técnica del Microsoft Audio Dock



microsoft audio dock dimensiones y peso 167,6 x 80,2 x 81 mm 650 gramos altavoces Omnisonic Tweet: 5W Woofer: 15W nivel de presión sonora Hasta 90 dB SPL Frecuencia en respuesta Música: 70 Hz-20k Hz Conferencias: 200 Hz-8 kHz conexiones 1x USB tipo C (USB 3.1 Gen 2, potencia hasta 7,5W, soporte DP Alt, doble pantalla) 1 x USB tipo C (USB 3.1 Gen 2, solo datos, potencia hasta 7,5W) 1 x USB tipo A (USB 3.1 Gen 2) 1 HDMI 2.0 (4K@60Hz) Soporte MST en USB-C y HDMI Soporte USB-C PD (hasta 60W) compatibilidad Windows 11 Home/Pro Windows 10 MacOS Microsoft Teams Zoom Google Meet conexión al pc USB tipo C longitud del cable Un metro botones Volumen + Volumen - Silencio Microsoft Teams micrófonos 2 x micrófonos omnidireccionales códec de audio Codec RK2108 Amp TAS5805 precio N/D

Más puertos y altavoz incorporado

El Microsoft Surface Dock recuerda mucho a un altavoz inteligente. Este consta de una malla bajo la cual se encuentran los altavoces, así como de una serie de botones superiores para controlar el volumen, el micrófono y lanzar Teams automáticamente. Es relativamente pequeño y pesa unos 650 gramos, por lo que, en principio, debería caber bien en cualquier escritorio.

En lo que a puertos se refiere, el Microsoft Surface Dock tiene un HDMI 2.0, dos puertos USB tipo C y un USB tipo A. Uno de los puertos USB soporta modo DP Alt. Asimismo, el dispositivo ofrece soporte para MST en los puertos USB tipo C y HDMI y Power Delivery de hasta 60W en el USB tipo C. Básicamente, podemos usarlo para ampliar puertos, cargar el portátil y conectar hasta dos pantallas.

En lo referente al sonido, el Microsoft Audio Dock tiene unos altavoces Omnisonic, a saber un tweeter de cinco vatios y un woofer de 15 vatios. Microsoft afirma que es compatible con las aplicaciones de videollamadas y reuniones, pero por supuesto está certificado y optimizado para Microsoft Teams.

Además de esto, el dispositivo tiene dos micrófonos omnidireccionales frontales que, de acuerdo a la empresa, son capaces de reducir el ruido de fondo. También es interesante la luz de estado que permite saber cuándo estamos muteados.

Versiones y precio el Microsoft Audio Dock

El Microsoft Audio Dock solo estará disponible en color negro mate. Todavía no se ha desvelado el precio ni la disponibilidad del mismo.