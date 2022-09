HP no dejó usar cartuchos de terceros. Ahora tendrá que pagar por ello

Los fabricantes de impresoras llevan tiempo sosteniendo una particular cruzada para impedir que sus usuarios no puedan usar cartuchos de terceros en diversos modelos. Ahora un acuerdo entre HP y Euroconsumers permitirá que algunos de ellos puedan obtener una compensación por esa crítica clásica a un segmento que aún así sigue sin solucionar del todo el problema.

Qué ha pasado. HP instaló en algunas de sus impresoras la tecnología "Dynamic Security" con la que trataba de proteger la calidad de la experiencia y proteger su propiedad intelectual (y el precio astronómico de este precioso líquido). Ese sistema, no obstante, hacía que algunas impresoras dejaran de funcionar si se usaban cartuchos de tinta que no fueran de la propia HP —el fabricante anunció que sí lo permitiría posteriormente, aunque la polémica no acabó— y que estaban equipados con circuitos electrónicos o chips no originales. Otros fabricantes usan técnicas similares e igual de terribles, pero los usuarios luchan contra este tipo de medidas y durante la pandemia se produjeron situaciones irónicas en este ámbito.

Euroconsumers logra una (pequeña) victoria. Este organismo europeo que defiende a los consumidores —y dentro del cual está la OCU— denunció el hecho. Como indican en OCU, tras varias reuniones, ambas partes "han decidido no continuar con ninguna acción legal y han llegado a un acuerdo amistoso". HP creará un fondo de hasta 1.350.000 euros para el pago de esas compensaciones. La compensación afecta a usuarios de Bélgica, Italia, España y Portugal.

Pero HP no ha hecho nada malo. Al menos no según ese acuerdo de conciliación, que "no puede considerarse como un reconocimiento de ninguna infracción o irregularidad por parte de HP". En Euroconsumers tampoco reconocen que sus reclamaciones no estén fundadas. Simplemente esto es una "señal del compromiso de ambas partes de trabajar en beneficio de los consumidores".

Qué impresoras están afectadas. No muchas. Si entre el 1 de septiembre de 2016 y el 17 de noviembre de 2020 tuviste o aún tienes uno de los modelos afectados, podrás inscribirte para tratar de recibir tu compensación. Los modelos son los siguientes:

HP Officejet Pro 6230

HP Officejet Pro 6830/6835

HP Officejet Pro 8610/8615/8620/8630

HP Officejet Pro X476dn/X576dw

HP Officejet Pro X451dn/dw

HP Officejet Pro X551dw

HP OfficeJet 6950/6951

HP OfficeJet Pro 6960/6970

HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719

HP OfficeJet Pro 8720/8725/8730/8740

HP OfficeJet Pro 8210/8218

HP OfficeJet Pro 7720/7730/7740

HP Pagewide Pro 352/377 MFP

HP Pagewide Pro 452/477 MFP

HP Pagewide Pro 552/577 MFP

Los cartuchos afectados son los siguientes:

HP 934/035

HP 950/951

HP 970/971

HP 903

HP 953

HP 913/973

Cuánto dinero puedes conseguir. La compensación varía entre 20,35 y 50 euros dependiendo del modelo de impresora. Es posible conseguir una compensación adicional de 45 euros "si puedes demostrar con pruebas que tus pérdidas han sido de una cuantía que excedan la indemnización". En ningún caso la compensación superará el tope máximo de 95 euros por reclamación. Si el consumidor se agoge al acuerdo de conciliación, renuncia a emprender acciones legales contra HP por este motivo.

Cómo reclamar. Como explican en la OCU, hay que dejar una serie de datos personales y de la impresora, además de una foto del anverso y reverso de tu DNI. Es interesante también añadir el formulario de estado de la impresora, que se puede obtener desde las opciones de Configuración de la misma. El plazo para las reclamaciones termina el 6 de marzo de 2023. Los pagos (tras las comprobaciones) se producirán a partir de ese día.