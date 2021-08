Hay quien está recibiendo paquetes de China no solicitados con semillas en el interior: qué hay detrás de esta práctica

Un día te llega un paquete de China que no recuerdas haber pedido (porque en realidad no lo has pedido) y al abrirlo te encuentras unas cuantas semillas de plantas. La situación, por muy surrealista que parezca, es más común de lo que parece. Y todo tiene que ver con una práctica de posicionamiento en tiendas en Internet. Porque nunca hay que subestimar el ingenio de algunos en la compra por Internet.

Los casos se dieron durante 2020 especialmente en Estados Unidos, aunque también en algunas zonas de Canadá, de Australia o de Reino Unido se han reportado. El origen de los paquetes normalmente es China, pero también hay casos en los que provienen de otros países del sudeste asiático.

Las personas informan de que ereciben pequeños paquetes en sobres protectores como los típicos que se reciben al comprar productos pequeños de AliExpress o tiendas similares. Estos paquetes llegan gratuitamente y sin que el usuario los haya comprado realmente.

En su interior se suelen encontrar pequeñas bolsitas con semillas de todo tipo de plantas como mostaza, rosas, romero, col... Según las autoridades han identificado hasta 14 tipos diferentes de semillas de momento.

Al ser un producto orgánico, una de las primeras alarmas y preocupaciones que ha saltado es que se puede tratar de algún producto contaminado que pueda ser nocivo para las personas o el entorno. Las autoridades han informado que no se trata de productos dañinos (paquetes más peligrosos te pueden llegar), no obstante recomiendan no plantar en ningún caso estas semillas ya que pueden ser especies invasoras para el entorno. En Estados Unidos el Departamento de Agricultura pide a todos los ciudadanos que entreguen a las autoridades estas semillas si las reciben.

Cómo funciona la técnica del 'brushing'

Pero, ¿por qué llegan estas semillas? Que sean semillas hace que la situación sea bastante peculiar, no obstante la realidad detrás de ello es mucho más simple. Todo parece indicar que algunos vendedores están tratando de posicionarse mejor en plataformas de comercio electrónico como Amazon, Alibaba, Etsy o eBay. Para ello usan una técnica llamada brushing.

La técnica del brushing permite a vendedores de Internet posicionarse mejor en las plataformas donde tienen sus productos. No es ningún secreto que tener buenas reseñas y calificaciones como vendedor hace que las tiendas te den más visibilidad y que los usuarios confíen más para escogerte como vendedor. Por lo tanto, es cuestión de crear valoraciones falsas. Muchas de estas tiendas de Internet sin embargo no permiten dejar valoraciones a no ser que provengan de un usuario que ha recibido un paquete.

Dicho y hecho, algunos vendedores han comenzado a enviar productos gratuitamente a usuarios aleatorios y dejan valoraciones positivas en nombre de estos usuarios. Probablemente han obtenido las direcciones de envío y otros datos de bases de datos filtradas o simplemente de encontrarlos públicos en Internet.

En cuanto al hecho de que sean semillas, se debe a que es un producto que apenas tiene peso y no ocupa espacio (menos gastos de envío). También se pueden conseguir de forma extremadamente barata. Un pequeño gasto para el vendedor que le permite aumentar de forma significativa su volumen de ventas y de este modo engañar a las plataformas de venta por Internet.

Vía | Popular Mechanics

Imágenes | USDA