Estas webs son tan inútiles y absurdas como perfectamente aptas para entretenerte un rato

En Internet hay muchas formas de pasar el rato. En serio, hay de todo. Hay webs de videojuegos, de tecnología, de moda, juegos gratis, páginas para ver vídeos, todo un submundo de cosas raras en Reddit y hasta puedes ver a los de Xataka haciendo cosas en TikTok y Twitch. Pero esa es la parte interesante de Internet. Luego está la otra parte.

Porque en ese enorme océano que es Internet hay de todo, incluyendo webs un poco absurdas y un tanto inútiles que, todo sea dicho, también son muy aptas para matar el aburrimiento. Hoy hemos recopilado unas cuantas porque el verano es largo y alberga momentos en los que ya no sabes que más hacer. Vamos con ello.

Descubriendo el lado más absurdo de la web

Comenzamos con PointerPointer, una maravilla de web que os mantendrá pegados a la pantalla. Y no por su contenido altamente interesante o sus mecánicas jugables, sino porque cuando dejemos el cursor en una parte de la pantalla la web se refrescará para enseñarnos una foto de alguien señalando justo a ese punto. Y pensarás "¿Habrá alguna foto que señale aquí?" y la web te dirá "Sí". Que lo disfrutes.

Otra web muy divertida es la WikiPedia. Allí puedes aprender muchas cosas, desde quién fue Napoléon a cómo fue la Serie A 18/19 de Suiza (la 22ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol). Pero ¿sabes qué es mejor? WikiRoulette, una web que nos mostrará una página aleatoria de la WikiPedia (aunque puedes conseguir el mismo efecto haciendo clic en este enlace varias veces). Que la suerte te acompañe.

Seguimos con Doge. "Ya están hablando de criptomonedas", no, tranquilos. Doge es el meme de perro Shiba Inu y es protagonista de este párrafo gracias a la web Long Doge Challenge. Simplemente haz scroll hacia abajo a ver cómo de largo puedes conseguir que sea tu Doge. Irás recopilando "Wows" y ¡podrás imprimir tu propio Doge mega largo en papel! ¡Qué divertido!

Accede a Long Doge Challenge

Heeeeeeeeeey! Hooooooooooo! Eso es todo. Accediendo a uno de los enlaces más abajo te introducirás en un bucle infinito de "Heeeeeeeeeeys" y "Hooooooooooos". La primera web es blanca con letras negras y la segunda negra con letras blancas. Y ya está, alguien paga esos dominios todos los años para poder hacer eso, así que merecen estar en este post.

Accede a Heeeeeeeey o Hooooooooo

Quizá quieras liberar tu vena artística. Pues para eso tienes Mondrian and me, una web que te permite pintar como Piet Mondrian. Simplemente tienes que hacer click para poner líneas verticales u horizontales y pintar. A lo mejor eres el nuevo Picasso y no lo sabías hasta ahora.

Accede a Mondrian and me

Y siguiendo con el arte, también puedes pintar como Jason Pollock en esta otra web. Puedes hacerlo en blanco y negro hacer click para cambiar los colores y hala, a crear arte. Estoy pensando que entre esta web y la anterior podríamos montar una colección guapa de obras y venderlas como NFT ahora que lo están petando.

Accede a JasonPollock.org

We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky... Qué temazo de Daft Punk, pero lo es todavía mejor si puedes ver un bucle infinito de Alan Partridge (Steven Coogan) haciendo como que toca la guitarra al ritmo de la música. Amantes de Daft Punk, esta es vuestra web.

Accede a Partridge gets lucky

Otra web muy divertida y educativa es Random Colour. Como su propio nombre indica, cada vez que accedas a la web te encontrarás un color aleatorio. Una forma muy sencilla y divertida de descubrir todo el espectro de colores visibles que el universo pone a nuestra disposición a través de la pantalla. ¡Junta a tus amigos y pasad un buen rato viendo colores!.

Accede a Random Colour

Y es que ver colores está bastante bien, pero mola todavía más si los puedes romper como si fueran una pared de cristal. Por fortuna, alguien ya ha pensado en eso y ha creado Smash the walls, una web en la que podremos romper pantallitas de colores haciendo click. Planazo para el verano, la cosa viene fuerte.

Accede a Smash the walls

¿Está tu ordenador en llamas? Es una pregunta que quizá te ronde la cabeza. Podrías mirar a ver si está, pero seamos francos, nos hemos acostumbrado a mirar el tiempo en Google en lugar de sacar la mano por la ventana para ver si hace frío o calor. En esta web podrás saber si tu ordenador está en llamas. Seguramente no lo esté, pero nunca está de más hacer un doble check.

Accede a Is my computer on fire

¿Te consideras una persona increíble? Esta web te dará la respuesta que estás buscando. Simplemente accede al enlace y descubre la respuesta. El resultado te sorprenderá. O no, porque eres increíble. Buah, de repente me he sentido como Keanu Reeves, me he venido arribísima.

Accede a I am awesome

(De estas dos últimas no pongo fotos porque entonces os hago spoiler y eso está feo)

Ahora que sabes que eres increíble, ponte a hacer algo de provecho como pintar un jardín. En esta web puedes crear tu propio jardín con solo deslizar el cursor. Además tiene musiquita, por lo que es doblemente buena. Todo ventajas, qué maravilla.

Accede a Drawing.garden

¿Alguna vez has pensado en qué podrías comprar si tuvieras la fortuna de, yo qué sé, Elon Musk? Pues ahora puedes saberlo. En esta web tendrás la fortuna de Elon Musk como presupuesto y un montón de cosas para comprar: yates, coches, consolas... Cosas muy caras, vaya. Curioso que no haya tinta de impresora. Cuando termines te puedes imprimir el recibo, por si lo quieres para algo.

Accede a Spend Elon Fortune

Nos acercamos al final y toca hablar de Pixels Fighting, una batalla de proporciones épicas en la que los píxeles de un color luchan contra píxeles de otro color para convertirse en el color mayoritario. Cuidado, que engancha.

Accede a Pixels Fighting

Y terminamos con Cookie Clicker. Pulsa en la galleta, gana galletas, compra cosas para hacer más galletas, gana más galletas y conviértete en el dios de las galletas. AVISO: ESTA WEB NO ESTÁ RECOMENDADA SI QUIERES HACER ALGO DE PROVECHO A LO LARGO DEL DÍA.

Accede a Cookie Clicker