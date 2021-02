Qué son los NFT, los activos digitales que están transformando el coleccionismo de arte y bienes digitales

A los 15 años Mark Cuban se dio cuenta de que podía sacar provecho del mercado filatélico. Los precios variaban tanto y había tales ineficiencias que descubrió la forma de comprar sellos de 15 centavos para venderlos a 25 dólares una hora más tarde y así ahorrar para la universidad.

El célebre inversor multimillonario —es propietario de el equipo de la NBA Dallas Mavericks— vio ya entonces cómo el coleccionismo simplemente asignaba distinto valor a un bien físico, pero ahora cree en la revolución de los NFTs (Non -Fungible Tokens), que son la versión digital de los sellos, el arte o cualquier otro producto tangible o intangible al que una serie de usuarios acaban confiriendo un valor. Estos activos están ganando terreno, y forman parte de esa nueva cultura en la que el blockchain y las criptodivisas también están absolutamente integradas.

Cuban reflexionaba a principios de 2021 sobre esa revolución de los nuevos depósitos de valor. Muchos hablan de bitcoin como una de esas reservas de valor que sustituyen o pueden sustituir a lo que siempre ha representado el oro, pero para Cuban en realidad todo forma parte de la misma idea.

Y es que como explicaba entonces, que el oro se haya convertido en la reserva de valor por excelencia es parte de "una narrativa. Hay un montón de metales preciosos que cumplen con los mismos requisitos, pero el oro tiene más compradores. Cuando el número de compradores aumenta, el precio sube, y viceversa. No hay nada único o especial en el oro salvo por el hecho de que la suficiente gente cree en esa historia y compra oro".

Es la misma reflexión que otros economistas y analistas han hecho en el pasado. Yuval Noah Harari hablaba de ello en su bestseller 'Sapiens: de animales a dioses' y explicaba cómo el valor del oro y la plata "es puramente cultural" y se había convertido en esa reserva de valor por cumplir perfectamente con el requisito de que tenía "confianza universal". Asignamos valor al oro porque muchas otras personas (la mayoría de la población de nuestro mundo) lo hace.

Los NFTs (Non-Fungible Tokens) son activos digitales que básicamente son una extensión de esa misma idea. Antes conferíamos valor a bienes tangibles que podíamos tocar y ver (oro, sellos, obras de arte), y ahora lo hacemos cada vez más a bienes intangibles que sobre todo vemos, pero probablemente no podemos tocar.

Las criptodivisas son una aproximación a ese principio, pero los NFTs van un poco más allá y aplican ese concepto de reserva de valor a esos objetos más orientados al coleccionismo.

Una carta de Pokémon digital es un buen ejemplo de ese nuevo formato de sello coleccionable, y el concepto es el mismo que el que hace años se hizo famoso con aquella sorprendente fiebre de los criptogatitos (Cryptokitties) que de hecho siguen en activo y cotizándose a precios que para muchos son absurdos. ¿Por qué un avatar digital de un gato llegó a costar 115.000 dólares? Fácil: suficiente gente creyó en que su precio era efectivamente ese. No hay más.

Al contrario de lo que ocurre con las criptodivisas, los NFTs no se pueden intecambiar entre sí, ya que no hay dos NFTs iguales: tu carta de un criptogatito es única, como lo es esa obra de arte digital o cualquier otro bien intangible que entra en esta definición.

Como explicaban en Coindesk, hay una analogía clara entre un NFT y una entrada para un festival de música: en esa entrada hay información sobre el comprador de la entrada, la fecha del evento y su localización. Esas entradas, como los NFTs, son personales y únicos.

La mayoría de estos "tokens" (que pueden ser monedas, sellos, obras de arte, o criptogatos, por ejemplo) se basan en los estándares de la red Ethereum y de su cadena de bloques.

Eso ha permitido que sea fácil operar con ellos a la hora de comprarlos y venderlos, y que servicios como MetaMask o MyEtherWallet (monederos que permiten interactuar con Ethereum) sean referentes en este tipo de transacciones. Además de ello, los NFTs reúnen varias características:

Volvemos a Cuban, absoluto creyente de este tipo de activos digitales. En su opinión los NFT son el futuro de los negocios. "Esta generación sabe que un contrato digital y el activo digital que representa o un criptoactivo son una mejor inversión que el tradicional activo que puedes ver, tocar o sentir".

Every single day for the last 13 years, the digital artist Beeple has created a unique artwork from start to finish as part of his monumental ongoing series, EVERYDAYS.

.

This month, we will of...#beeple #digitalart #digitalartist #artist #art #thefirst5000days #nft @beeple_crap pic.twitter.com/4VjcZp4rWq