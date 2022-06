Así es el nuevo tanque de combate israelí: sin tripulación y con un sistema para transportar drones

Israel suma un nuevo fichaje tecnológico a su ejército. El Ministerio de Defensa presentó esta misma semana un tanque, un vehículo de combate robótico capaz de operar sin tripulación y de forma autónoma dotado además de diferentes sistemas de reconocimiento.

Aunque de momento las autoridades israelís no ha aportado demasiados detalles y las pruebas en "escenarios representativos" no arrancarán hasta 2023, una de las firmas embarcadas en el proyecto ha compartido un vídeo en el que se puede ver cómo lanza drones o su sistema de reconocimiento.

El nuevo vehículo militar se llama M-RCV —las siglas de Medium Robotic Combat Vehicle—, se ha presentado en el Elbit Systems durante la exposición Eurosatory, celebrada en París, y sus creadores recalcan que incorpora “tecnologías de vanguardia” gracias a la colaboración de diferentes firmas.

Arrancar las pruebas en 2023

Como señala The Times of Israel, en el proyecto están embarcadas instituciones y compañías de calado en el sector: M-RCV toma como base el vehículo no tripulado BLR-2, fabricado por la israelí BL; la Dirección de Tanques y APC del país asumió el desarrollo de la torreta ametralladora de 30 mm y Elbit System se hizo cargo del sistema de protección activa, el Iron First. El dispositivo de lanzamiento de misiles lo asumió Israel Aerospace I., empresa clave en el sector nacional.

Entre su equipamiento M-RCV incluye un lanzador de misiles “Spike”, una cápsula que le permite transportar, lanzar y recoger drones para tareas de reconocimiento, sensores pasivos y el sistema de protección activa Iron First. Dispone de capacidad para llevar cargas y puede ejecutar maniobras avanzadas. En el vídeo compartido por Elbit se le ve desplazándose por diferentes terrenos.

“Las capacidades del M-RCV incluyen una solución altamente autónoma para el reconocimiento avanzado y una letalidad controlada en condiciones de todo terreno”, señalan desde el Ministerio de Defensa israelí, que recalca que el nuevo vehículo es capaz de moverse de día y noche, soportando todo tipo de climas y con una “mínima intervención” del operador. Israel ya echa mano de vehículos de combate autónomos en el control de su frontera con la Franja de Gaza.

La presentación del nuevo tanque, que empezará a probarse en 2023 y para que el Israel no ha precisado aún una fecha de puesta en funcionamiento, llega poco después de que las autoridades del país presentasen sus nuevos vehículos de combate de Israel Aerospace Industries.

Imágenes | Elbit Systems e Israel's Ministry of Defense