Xperia Touch nos acerca a 'Minority Report': cualquier superficie plana será una pantalla

Sony presentó tres conceptos de dispositivos en el MWC del año pasado: Xperia Eye, Xperia Agent y Xperia Projector. Junto al Xperia Ear, Sony se imaginaba con ellos un hipotético futuro de la comunicación. Entonces no sabíamos si alguno de esos conceptos llegaría al mercado o se quedaría en lo anecdótico, pero aprovechando el MWC 2017, la marca japonesa ha confirmado que uno de ellos, el presentado como Xperia Projector, saldrá a la venta en primavera de este año con el nombre de Xperia Touch.

Como se puede comprobar en el vídeo, hemos podido probarlo en situaciones reales:

Veamos sus características y expliquemos qué es y qué no es:

No es solo un proyector

De hecho, si Sony ha decidido deshacerse del 'Projector' del nombre para hacer referencia al producto es porque, según nos confiesan, no acababa transmitiendo todo lo que puede hacer el dispositivo.

Por semejanza, el Xperia Touch sería una especie de tablet con Android cuya pantalla puede ser cualquier superficie plana en la que podamos proyectarla. No se trata de un proyector al que envíamos la pantalla de nuestro móvil (algo que podemos hacer si queremos), sino que Xperia Touch tiene su propio sistema operativo, memoria y almacenamiento para ejecutar aplicaciones y reproducir contenido (altavoz estéreo incluido).

Antes de seguir, éstas son sus características:

Sony Xperia Touch, características técnicas Dimensiones físicas: 69x133x143 cm (1000 gramos) Resolución: 1366x768 Brillo: 100 lm Sistema operativo: Android M Memoria: 3GB (LPDDR3) Almacenamiento: 32GB Autonomía: 60 minutos Conectividad: WiFi, Bluetooth 4.2, NFC Entradas: USB Micro, USB Tipo C, HDMI Tipo D, Miracast Alimentación: USB 15V Sensores: Cámara 13MP, micrófono, acelerómetro, brújula, GPS, giroscopio, presión barométrica, temperatura, humedad, distancia, infrarojos.

Como decíamos, este Xperia Touch es un dispositivo IoT que pretende servir de centro de entretenimiento en nuestras casas, pero también como apoyo en situaciones cotidianas (en la cocina, videollamadas) e incluso en un entorno laboral (presentaciones, trabajo en equipo).

Qué podemos hacer con él

En el tiempo que estuvimos probándolo, lo usamos para:

Navegar por internet . Leímos artículos, vimos vídeos en YouTube, consultamos nuestro correo, Twitter, Facebook y, en definitiva, realizamos las actividades que solemos hacer en una pantalla física... pero interactuando con una mesa.

. Leímos artículos, vimos vídeos en YouTube, consultamos nuestro correo, Twitter, Facebook y, en definitiva, realizamos las actividades que solemos hacer en una pantalla física... pero interactuando con una mesa. Google Maps . Buscamos localizaciones, nos ubicamos gracias al GPS, pasamos a la vista 3D...

. Buscamos localizaciones, nos ubicamos gracias al GPS, pasamos a la vista 3D... Duplicar pantalla desde nuestro smartphone . Se puede hacer por Bluetooth o aprovechando el NFC para conseguir el emparejamiento con Xperia Touch directamente. Ideal si queremos mostrarle algo a alguien en una "pantalla" mayor.

. Se puede hacer por Bluetooth o aprovechando el NFC para conseguir el emparejamiento con Xperia Touch directamente. Ideal si queremos mostrarle algo a alguien en una "pantalla" mayor. Dibujar . Trazos, caritas, escribimos encima de una fotografía con diferentes letras y colores...

. Trazos, caritas, escribimos encima de una fotografía con diferentes letras y colores... Juegos. Dado que podemos descargar cualquier juego disponible en la Play Store, decidimos probar con 'Fruit Ninja' para sacarle partido a esa pantalla multitáctil de diez puntos en el modo multijugador.

Otras cosas que no pudimos probar y que nos quedamos con las ganas fueron las videollamadas (gracias a la cámara de 13 megapíxeles que monta no hace falta recurrir a un dispositivo externo), qué tal se desenvuelve en la cocina (aquí nos dijeron que no pasaría nada si se vierte agua encima de la mesa sobre la que Touch está proyectando una receta) o emitir contenido desde Miracast (series o películas que tengamos en el ordenador podemos enviarlas a Touch vía WiFi). En este último punto es importante recalcar que el dispositivo viene con su propio altavoz estéreo que ofrece un volumen comedido, así que, si queremos disfrutar de una película en el salón de casa, deberíamos recurrir a un altavoz o barra de sonido, que podríamos emparejar por bluetooth.

Brillo y resolución suficientes para las tareas multitáctiles; no tanto para proyectar a grandes tamaños

¿Tiene una resolución y brillo suficientes? Depende de la situación. Si lo colocamos en interior y podemos controlar la luz de la estancia, no habrá problemas. Sin embargo, aunque tiene una autonomía de hasta una hora, será más complicado utilizarlo en exteriores porque su brillo no es muy alto (tampoco muy bajo).

Aquí hay que recalcar que podemos utilizar Xperia Touch con el modo táctil sólo hasta 23 pulgadas de resolución. A partir de ahí, y hasta un máximo de 80 pulgadas, tendremos un proyector normal que irá sacrificando resolución a cambio de mayor tamaño. ¿Cuánto son 23 pulgadas? Así más o menos:

Lo más llamativo al probar el Xperia Touch es acabar pellizcando tu mesa para aumentar la vista en Google Maps o deslizar el dedo para cortar una piña en 'Fruit Ninja'. Además, tiene detalles como que, gracias a su detector de movimiento, se encienda o se apague si alguien se acerca. La primera vez que lo enciendes, por cierto, sólo tienes que introducir tu cuenta de Gmail y descargar las aplicaciones que quieras (desde la lista Mis aplicaciones asociada a cada cuenta de correo).

Desde luego, es un producto innovador que puede tener sentido en un ecosistema de casa conectada. Pienso aquí en las combinaciones que pueden surgir con su micrófono y asistentes de voz o las posibilidades que tiene un sistema como Android y servicios como IFTTT. Ahora bien, y como sucede con cualquier producto nuevo, la gran incógnita es cómo lo recibirá el consumidor.

Precio y disponibilidad

Xperia Touch llegará a Europa en primavera de 2017, y lo hará a un precio de 1499 euros. Sinceramente, da la sensación de que se les ha ido la cantidad un poco de las manos, pero tendremos que probarlo y hacer una toma de contacto para valorar hasta qué punto desajusta el equilibrio entre calidad precio.