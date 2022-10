Microsoft Surface Studio 2 Plus: el atractivo todo en uno se actualiza por dentro para ser todavía más potente

Microsoft ha renovado este miércoles una buena parte de su catálogo de ordenadores. Además de anunciar los Surface Pro 9 y Surface Laptop 5, la compañía de Redmond también ha presentado el Surface Studio 2+, una revisión del ya conocido all in one cuyo propósito es conquistar a los más creativos con su pantalla grande multitáctil y rendimiento.

El nombre ya nos da una pista. Estamos frente a un equipo que no presenta cambios drásticos. A nivel de diseño es prácticamente idéntico al Surface Studio 2, pero a nivel interno se actualiza en varios apartados para conseguir una evolución de prestaciones con respecto al modelo presentado en 2019. Veamos las novedades de este nuevo equipo.

Ficha técnica del nuevo Surface Studio 2+



Microsoft Surface Studio 2+ pantalla 28”, 4500 x 3000 píxeles PixelSense Relación de aspecto 3:2 Contraste: 1200:1 procesador Intel Core i7 11370H (11ª Generación) GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 MEMORIA RAM 32GB (DDR4) ALMACENAMIENTO 1 TB (SSD) CONECTIVIDAD Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 PUERTOS 3 x USB-C (TB4/USB4) 2 x USB-A (USB 3.1) 1 x Auriculares 3,5 mm 1 x Gigabit Ethernet WEBCAM 1080p Full HD Soporte Windows Hello SISTEMA OPERATIVO Windows 11 Pro incluido en la caja Surface Studio 2+ Surface Pen Surface Keyboard Surface Mouse Guía de inicio rápido Guía de seguridad y garantía precio 5.369 euros

Idéntico por fuera, actualizado por dentro

Como indicábamos, el Surface Studio 2+ no presenta una renovación estética, sino que hereda el diseño tan característico de la gama. Esto quiere decir que, aunque no percibamos un upgrade desde lo visual, el equipo sigue ofreciendo esas características que tanto los diferencian de otras propuestas, como la inclinación de su pantalla para cambiar entre modos de trabajo.

Viendo un poco más en detalle este apartado, nos encontramos con un panel LCD IPS de 28 pulgadas con una resolución de 4.500 x 3.000 píxeles y relación de aspecto 3:2. La pantalla hace también de lienzo para utilizar el Surface Pen incluido en la caja, así como con el Surface Dial que puede ser adquirido por separado (y que admiten otros equipos de la familia).

En cuanto al procesador, el Surface Studio 2+ llega con un chip Intel Core 11370H de 11.ª generación. Según Microsoft, esta actualización se traduce en que este nuevo ordenador será un 50% más rápido a nivel de CPU que el Surface Studio 2 y cinco veces más rápido que el Surface Studio original. En RAM, como podemos ver en la ficha técnica, tenemos 32 GB DDR4.

La compañía de Redmond señala, además, que los nuevos gráficos NVIDIA GeForce RTX 3060, con 6 GB de memoria GDDR6, ofrecerán el doble de rendimiento en este apartado en relación al modelo anterior que montaba una NVIDIAD GeForce GTX 1070 que había demostrado, junto con el procesador, un rendimiento notable, incluso en juegos.

Vivimos en un mundo en el que las videollamadas se han vuelto algo cotidiano, así que no podemos cerrar el artículo sin mencionar que el ordenador cuenta con una cámara frontal que captura imágenes en 5 megapíxeles y vídeo en HD 1080p. También posee micrófonos duales y altavoces estéreo 2.1 con sonido Dolby Audio.

Precio y disponibilidad del nuevo Surface Studio 2+

Microsoft ha anunciado que el nuevo Surface Studio 2+ tendrá un precio de 5.369 euros. Ya está disponible para reservar en España, pero su lanzamiento oficial está programado para el próximo 31 de octubre.

Imágenes: Microsoft

