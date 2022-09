Microsoft Surface Laptop Go 2, análisis: no lo notarás mucho ni en la mochila ni en el bolsillo

Aunque inconscientemente asociemos la familia Surface a equipos de gama alta, Microsoft ha dispuesto siempre de modelos de entrada con precio bastante ajustado al mercado.

El nuevo Microsoft Surface Laptop Go 2 es justo un modelo de portátil que quiere partir de un precio muy interesante aunando además un tamaño muy compacto y convertirse así en todo un ultrabook puramente "de bolsillo". En Xataka ya lo hemos probado para determinar cuántas de sus promesas acaban efectivamente cumpliéndose.

Ficha técnica del Microsoft Surface Laptop Go 2



SURFACE LAPTOP GO 2 PANTALLA Táctil de 12,4” PixelSense

Resolución 1536 x 1024 (148 PPI)

Relación de aspecto: 3:2

Brillo máximo: 330 nits PROCESADOR Intel Core i5-1135G7 de 11.ª generación MEMORIA 4/8 GB LPDDR4x GRÁFICOS Intel Iris X ALMACENAMIENTO 128/256 GB SSD CONECTIVIDAD WiFi 6 Bluetooth 5.1 PUERTOS 1 x USB-C, 1 x USB-A, conector de auriculares, Surface Connect SONIDO Altavoces Omnisonic con Dolby Audio Premium BATERÍA Hasta 13,5 horas de autonomía

Adaptador de 39 W OTROS Webcam 720p Lector de huella en el botón de encendido (se excluye en la configuración i5/4/128) DIMENSIONES 278,2 mm x 206,2 mm x 15,7 mm PESO 1,12 kg SISTEMA OPERATIVO Windows 11 PRECIO Desde 615 euros





Compacto y muy ligero: su seña de identidad

El nuevo Microsoft Surface Laptop Go 2 se presenta en sociedad sin cambios a nivel físico respecto a la primera generación. Se mantiene como un portátil con el tamaño de un Surface clásico pero el acabado de los portátiles de más empaque de Microsoft.

El resultado es de gran nivel, mezclando metal y plástico en el acabado para conseguir una sensación de alta calidad, robustez y poco peso.

El peso de poco más de 1 kg y su tamaño compacto convierte a este Surface Laptop Go 2 en un portátil completo de los más cómodos de llevar a cualquier lado

Este Surface Laptop Go 2 pesa solo 1.1 kilogramos, lo que unido a su diagonal de pantalla, lo convierte en un modelo idóneo para llevar de un lado a otro.

Conectividad muy justa ... pero con lector de huellas

Preparar el dedo para identificarnos en casi cualquier dispositivo electrónico es algo a lo que nos hemos acostumbrado con suma facilidad. Lo que resulta cómodo se convierte en imprescindible en muchas ocasiones.

Por eso me alegro de que este Microsoft Surface Laptop Go 2 no se ahorre en su configuración un lector de huellas integrado en el botón de encendido, que además queda bastante bien colocado en la fila superior del teclado. Tiene un tamaño suficiente para que identificarnos de manera automática en Windows sea una acción cómoda, precisa y muy rápida. Lamentablemente, el modelo más asequible (Core i5 y 4 GB de RAM) no incluye este extra.

Menos positiva resulta la conectividad del portátil más barato de Microsoft. Disponemos de lo justo para un equipo que vamos a llevar de un lado a otro y con el que no queremos cargar accesorios. Así, en el lado izquierdo contamos con un puerto USB-A, un USB-C y un puerto de auriculares. Ya en el lateral derecho queda sitio para el puerto de carga propietario, de tipo magnético.

Este Microsoft Surface Laptop Go 2 admite la carga vía puerto USB-C, un extra muy interesante aunque perdemos ese puerto en caso de utilizarlo para este menester. Pero no hay que caer en la histeria porque el cargador propietario (39 W) es muy compacto y, ya sea en la oficina o la universidad, probablemente no vayamos a necesitarlo en toda la jornada como veremos en la sección de análisis dedicada a la autonomía de este nuevo portátil de Microsoft.

Conectividad básica pero nada mal para un equipo tan compacto

Para acabar, decir que la webcam integrada de este Surface Laptop Go 2 también resulta discreta y ajustada a lo esencial. Su resolución es de 720p, ofrece una calidad de imagen básica y no lleva obturador mecánico para temas de privacidad.

Una pantalla justa pero con un formato de lo más atractivo

En gamas de entrada y siendo además equipos compactos, las pantallas suelen ser caballos de batalla difíciles de gestionar. Microsoft no arriesga nada y coloca su panel PixelSense de 12.4 pulgadas a los mandos de la experiencia visual del Surface Laptop Go 2.

Sin cifras escandalosas, el panel de 12.4 pulgadas y formato 3:2 encaja a la perfección en el tamaño, precio y pretensiones de este Surface Laptop Go 2 de Microsoft

Es cierto que la resolución de 1536x1024 píxeles queda algo alejada de un panel 1080p clásico y que la nitidez no es la de un ultrabook de gama alta con panel 2k, pero hay que tener en cuenta el precio de partida del equipo y que, incluso en ese modelo, contamos con esta pantalla que cumple correctamente a nivel de brillo (350 nits), contraste y fidelidad de color.

Junto con ese formato 3:2 que en un portátil productivo resulta esencial, Microsoft le añade a su Surface Laptop Go 2 otro extra que algunos usuarios pueden ver como positivo: tecnología de panel táctil de diez puntos.

Sin formato de convertible no soy precisamente un apasionado de esta funcionalidad en un portátil por pequeño que sea, pero en este Surface funciona muy bien y es un extra que, con el precio de este equipo, demuestra que no es un portátil asequible cualquiera.

El formato 3:2 es ideal para un portátil productivo 100%

Por último, este Surface Laptop Go 2 incluye un más que correcto apartado sonoro tanto por la inclusión de un puerto de 3.5 mm como por los dos altavoces Omnisonic con sonido Dolby Audio Premium que ofrecen una experiencia correcta en un equipo que en principio no ha sido pensado para disfrute multimedia.

Potencia actualizada en su justa medida

La razón de ser de esta segunda generación de portátiles compactos y asequibles de Microsoft está exclusivamente en la actualización ya necesaria del interior del equipo. Llegan por fin los procesadores de la generación 12 de Intel, a no, perdón, de la 11, a estos equipos más asequibles de la compañía de Redmond.

Microsoft hace algo de trampa con el modelo más barato de su Surface Laptop Go 2. 4 GB de memoria RAM es una señal muy clara para pasar de ese modelo de base

El perfil más básico (y contenido en precio) de esta gama Surface Laptop Go 2 no se abandona y como única elección de procesador tenemos el Intel Core i5-1135G7 de cuatro núcleos, el cual resulta muy correcto para este tipo de dispositivo habida cuenta de que ganamos las integradas Iris Xe que es donde notaremos más la diferencia respecto al rendimiento de la generación anterior.

La experiencia es plenamente satisfactoria para tareas básicas, habiendo conseguido 3000 puntos en la prueba PCMark 8 Work o 2421 (MultiCore) en Cinebench R23. El modelo de prueba contaba con 8 GB de memoria RAM y unidad SSD de 256 GB.

A nivel de gráficos en nuestras pruebas hemos obtenido una puntuación de 8300 en el test Night Ride de 3DMark. Y respecto al SSD, también podemos contar que la experiencia está acorde con el propósito de este equipo y su precio: 2400 MB/s en lectura y 1600 MB/s en modo escritura.

Lo que ya no es tan entendible respecto a la configuración hardware de este Surface Laptop Go 2 es que se mantenga la ridícula cifra de 4 GB de memoria RAM para el modelo más asequible (recodemos que en todo caso son 669 euros) y que el salto sea a una versión con 8 GB de RAM por 100 euros más. En ambos casos el espacio de almacenamiento es de 128 GB, pudiendo pagar 869 euros por el modelo más recomendable (Core i5, 8 GB de RAM y SSD de 256 GB). En esa gama de precio ya entran en juego muchos rivales igualmente o incluso mejor preparados.

En funcionamiento, el Surface Laptop Go 2 mantiene unas temperaturas en todo momento controladas en la superficie de uso como el teclado o reposamuñecas. Sin embargo, no es un equipo que, si le exigimos, vayamos a poder usar sobre las rodillas.

A nivel de ruido, los ventiladores apenas se escuchan al máximo rendimiento y solo podemos apreciar un muy ligero "ronroneo" continuo que en el funcionamiento habitual del equipo ni tan siquiera hace acto de presencia.

Una jornada de trabajo o estudio sin preocuparnos

La justa resolución de la pantalla, el brillo contenido y la poca voracidad del procesador juegan muy a favor de que este Microsoft Surface Laptop Go 2 y su batería sean capaces de mantenernos enfocados en el trabajo o el estudio durante toda una jornada.

Aunque podemos cargar vía USB-C, si no queremos "ocupar" dicho puerto, el cargador propietario es compacto y ligero

Pese a las más de 12 horas que augura Microsoft como autonomía, en nuestras pruebas reales, más cercanas al uso habitual de este dispositivo con navegación web, ofimática, algo de vídeo, redes sociales y todo ello con la conectividad a tope y brillo de la pantalla un poco por debajo del 50% , este Surface Laptop Go 2 nos ha ofrecido una media de entre 7 y 8 horas de autonomía.

Un teclado para escribir y escribir ... de día

En portátiles muy compactos, el teclado suele ser un elemento crítico. Una mala elección de tamaño, recorrido o espacio que abarca puede hacer fracasar completamente la experiencia con un equipo que en otras áreas destaque.

Que el teclado hubiera sido retroiluminado habría redondeado una experiencia muy satisfactoria a nivel de recorrido, sonoridad, estabilidad y tamaño de teclas

Por suerte, para el teclado de este Surface Laptop Go 2, Microsoft ha recurrido a su larga experiencia con la familia Surface y nos deja un teclado donde el tamaño de las teclas y su gran recorrido los convierten en una experiencia muy positiva. Es además bastante silencioso. Tan solo echamos de menos que sea retroiluminado, así que si pretendes usarlo por la noche, asegúrate de tener una buena iluminación ambiente.

Para una experiencia completamente satisfactoria, al teclado solo le falta ser retroiluminado

La gran experiencia con el teclado va bien acompañada del touchpad. No es de un tamaño grande pero está bien proporcionado y tanto los gestos como los movimiento y clics son fluidos, cómodos y precisos. No necesitamos más en este equipo portátil compacto.

Microsoft Surface Laptop Go 2, la opinión y nota de Xataka

Alrededor de los 600 euros, el mercado de los portátiles es bastante amplio pero, salvo excepciones, poco especializado. Este Microsoft Surface Laptop Go 2 es uno de los que sí que apuesta por ofrece algo casi exclusivo.

El nuevo Surface Laptop Go 2 goza de la seguridad y buen acabado de un portátil de la familia Surface, unido a un diseño muy compacto perfecto para llevar el equipo de un lado a otro. Por ello se le perdona algo menos de densidad de píxeles a una pantalla única ya en el mercado pero que ofrece buena calidad en los demás aspectos básicos.

Teclado, autonomía, tocuhpad y conectividad acompañan muy bien a este equipo centrado en el trabajo productivo no especializado pero que se queda corto a nivel de especificaciones en el modelo que precisamente nos hace "ojitos" por su etiqueta de precio.

8,3 Diseño 9 Pantalla 8 Rendimiento 7 Teclado/Touchpad 8,5 Software 9 Autonomía 8,25 A favor Diseño y portabilidad máxima

Muy buen teclado y touchpad

Correcta autonomía En contra Configuración de entrada con solo 4 GB de RAM

No son los últimos procesadores de Intel

El teclado no es retroiluminado



El ordenador ha sido cedido para la prueba por parte de Microsoft. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas