En Tlaxcala, México, ya tienen su propio coche eléctrico: se carga con el sol y cuesta menos de 100.000 pesos

México se acaba de sumar en esto de la movilidad eléctrica asequible. Y es que la empresa TT Automotriz presentó hace unos días el TT01, también bautizado como "Totalmente Tlaxcalteca", un pequeño vehículo eléctrico y solar fabricado casi por completo en el estado de Tlaxcala. La cita fue en la Hacienda Soltepec, en el municipio de Huamantla, donde acudieron empresarios, autoridades estatales y federales, y representantes del sector del automóvil. Es el orgullo de la región, pues el proyecto presume de que alrededor del 80% de sus componentes son de origen nacional. Te contamos todo en detalle.

Por qué es importante. El TT01 se postula como uno de los coches eléctricos más baratos que se pueden encontrar hoy en México. Según cuenta la marca, su precio parte de los 99.000 pesos (unos 5.000 euros al cambio) y escala hasta los 160.000 pesos en sus versiones más equipadas. Esa cifra de entrada lo coloca incluso por debajo de Olinia, el proyecto de coche eléctrico impulsado por el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum, que todavía no ha llegado al mercado. Así que básicamente la compañía se ha adelantado a la iniciativa estatal.

Sencillo y sin airbags. El TT01 se distingue del resto de eléctricos urbanos en que usa un sistema de recarga mediante paneles solares integrados en el techo. De acuerdo con su creador, Edgar Guzmán Carreto, fundador de TT Automotriz, esos paneles generan hasta 50 kilómetros de autonomía tras ocho horas de exposición al sol. El coche también puede enchufarse a cualquier toma doméstica convencional.

La empresa habla de una autonomía total de hasta 250 kilómetros por carga, una velocidad máxima de 50 km/h (poquito, pero pensado sobre todo para ciudad y trayectos cortos) capacidad para cinco pasajeros y una carrocería con estructura de acero de alta resistencia. El propio Heraldo de México cuenta que este primer modelo incorpora medidas de seguridad muy muy básicas. Y es que por no tener, no tiene ni airbags.

Entre líneas. En la presentación, Guzmán Carreto contaba que TT Automotriz nace "no solamente como una empresa, sino como una declaración de principios", con la idea de poner la tecnología al servicio de las personas. El planteamiento es tener listo un coche barato, fabricado localmente y orientado a familias, repartidores y transporte de barrio. El ensamblaje se realiza en el Parque Industrial de Xiloxoxtla, lo que, según sus responsables, debería generar empleo y reforzar la cadena de proveedores de la zona.

Ojo a los matices. El TT01 que se mostró en Huamantla es todavía un prototipo, y hay detalles que merecen nuestra atención. Por un lado, el vehículo podrá recargarse también con gasolina ante posibles imprevistos. Por otro, la propia empresa reconoce que aún busca inversores para poder fabricar a gran escala. Guzmán Carreto, calcula que en unos seis meses estarían en condiciones de producir en serie, con una meta inicial de 20 unidades semanales y primeras ventas a través de su web.

Conviene recordar el historial de retrasos del proyecto, ya que se anunció por primera vez en septiembre de 2025 con la promesa de salir a la venta en diciembre del mismo año, y al final se ha acabado posponiendo hasta que se ha presentado oficialmente hace unos días.

Y ahora qué. La empresa trabaja además en otras variantes con mayor velocidad y precio, con versiones de uso personal, familiar y de reparto, según recoge pv magazine. Ahora falta saber si TT Automotriz cumple los plazos, ya que de ser así se adelantaría a la propuesta del Olinia. Falta conocer si este tipo de vehículo tan especial y con sistemas muy básicos de seguridad, despertará el interés de la región.

Imagen de portada | Automotive Mexico News

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