Si la pregunta es cómo evitar que los cargadores de coches eléctricos colapsen en verano, China tiene una idea: enchufes rodantes

Finales de marzo de 2024. España vuelve de Semana Santa, una de las festividades con mayor movilidad del país, y las imágenes empiezan a correr por los teléfonos móviles: cargadores de Tesla colapsados. No son muchos pero sí los suficientes para que sus usuarios tengan que esperar esperas de horas para llenar sus baterías.

Las imágenes nos dejan dos lecturas. La primera es la que explicamos en Xataka, las imágenes son sin ninguna duda el reflejo de la falta de confianza en otras estaciones de servicio que no sean las de Tesla. La segunda lectura es más preocupante para quien quiere saltar a un coche eléctrico: en España se estaban comprando alrededor de un 5% de automóviles eléctricos en 2024. Y, pese a todo, las estaciones de servicio (por pocas que fueran) colapsaron.

Es lógico que los agnósticos del coche eléctrico y también los que valoren dar el salto en su próxima compra se pregunten: ¿qué pasa en un país como China? Allí, en 2024 se vendieron 11 millones de coches completamente eléctricos. Las cifras son tan apabullantes que, sin duda, es un reto para la infraestructura de carga cuando llegan las vacaciones.

Pero también un espejo donde mirar al futuro.

Su solución este año ha sido poner puntos de recarga rodantes.

Enchufes con ruedas

Los primeros días de mayo, China celebra como buena parte del mundo el Día del trabajador. Sin embargo, con los años, el Gobierno chino ha ido ampliando esta festividad que ahora ocupa los cinco primeros días del mes y, por tanto, se ha convertido en uno de los periodos de descanso más importantes del país y uno de los grandes momentos para viajar.

Como sucede en España en Semana Santa, en China la festividad de los primeros días del año acumula congestión y largos atascos en la carretera. Con el mayor parque móvil de coches eléctricos del mundo, esto puede ser un problema en carreteras como la que une Pekín y Shanghai, separadas por más de 1.300 kilómetros.

Uno de los temores habituales ante el coche eléctrico es que si no conseguimos reducir los tiempos de carga, poco a poco las estaciones de servicio se irán saturando y los 20-30 minutos de recarga pueden transformarse en horas como consecuencia de un atasco sostenido para poder operar en los enchufes.

Para evitarlo, este año se ha puesto en marcha una primera prueba con lo que se ha calificado como "portaviones de enchufes". Esto es, camiones con enormes baterías ya cargadas que sirven como enchufes a varios vehículos al mismo tiempo. En los medios chinos explican que pueden dar servicio a un total de ocho coches al mismo tiempo e, incluso, nutrir a un máximo de 100 coches por camión.

El sistema ha permitido multiplicar las opciones que los conductores tenían disponibles durante el Año Nuevo chino. Calculan que los enchufes disponibles crecieron en un 80% en la autopista entre Pekín y Shanghai y que para ello se desplegaron 238 camiones auxiliares en las 49 áreas de servicio más concurridas. Además, se levantaron otras 246 estaciones de carga temporales para aliviar la demanda de electricidad. El sistema fue gestionado por el Jiangsu Provincial Department of Transportation y la empresa Jiangsu Dlala New Energy Technology Co.

Una vez que el camión vacía todas sus baterías, se desplaza hasta una estación donde recupera energía mediante placas solares y carga de nuevo las baterías. Con las suyas ya cargadas puede desplazarse allí donde más demanda de electricidad se requiere. En total, cada camión cuenta con 3.600 kWh de energía.

Es decir, con los cálculos antes expuestos, cada coche puede cargar un máximo de 36 kWh de electricidad. Eso, en un coche eléctrico con un consumo en carretera de 20 kWh/100 km supone unos 180 kilómetros de autonomía. Pese a ello, hay que entender que en China están muy extendidos los eléctricos de rango extendido. Coches que, en el fondo, son híbridos enchufables y cuyas baterías se mueven en ese rango de unos 40 kWh de capacidad, por lo que tampoco podrían llenar más las baterías.

El uso de estos enchufes rodantes no es nuevo en China pero generalmente se utilizan para sacar de un apuro a quienes no han podido llegar a un punto de carga y se han quedado sin electricidad antes o como apoyo auxiliar pero muy puntual cuando una estación se ha llenado. La potencia de estos cargadores montados sobre camiones es, sin embargo, 20 veces mayor que los enchufes rodantes de marcas como Wuling, pensados para una emergencia.

El de esta marca, por ejemplo, tiene una batería en el interior que le permite aportar hasta 141 kWh de electricidad. Esto supone que puede llenar entre 1,5 y 3 baterías de coches eléctricos, en función del tamaño de las mismas. También CATL está invirtiendo en el desarrollo de esto sistemas aunque, de nuevo, se trata de servicios auxiliares y de menor tamaño.

