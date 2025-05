China ha conseguido con su tren bala lo que parecía imposible: las aerolíneas no son rentables en un viaje de 1.300 km

Usain Bolt doblegando a siete rivales, dejándose ir en los últimos 15 metros y, pese a todo, corriendo más rápido de lo que ningún humano lo había hecho hasta entonces. ¿Hay alguna metáfora mejor que explique el lanzamiento de los trenes de alta velocidad chinos?

Aquel año, mientras Usain Bolt volaba dentro de El Nido, el estadio en el que se celebraron los Juegos Olímpicos de Pekín, China aprovechaba para demostrarle al mundo que era ya un país moderno. Y parte de esa modernidad pasaba, por supuesto, por unas líneas de alta velocidad que entraron en funcionamiento ese mismo año.

17 años después, China es el primer país del mundo con más kilómetros en vías de alta velocidad. Como Bolt en 2008, el crecimiento ha corrido a una velocidad tan endiablada que ha dejado atrás a potencias como Francia, Japón y, sí, España, porque somos el segundo país del mundo con más kilómetros de vías de alta velocidad.

En menos de dos décadas, el impacto de la alta velocidad china ha sido altísimo. El entramado ferroviario en un país del tamaño de China es importantísimo para los desplazamientos largos. Y, de momento, están convenciendo a la gente. Tanto que sus aerolíneas han dado una voz de alarma: el tren les está robando clientes.

Mejor en tren

Mientras que Europa sigue intentando apostar por el tren pero los bajos precios de los vuelos siguen siendo lo suficientemente competitivos para optar por ellos mayoritariamente cuando se trata de hacer un viaje de largo recorrido, la incorporación de los trenes bala en China ha cambiado por completo la forma de entender los viajes en el país asiático.

A finales de 2024 presentaron su tren más avanzado, capaz de alcanzar los 450 km/h. El CR450AF es sólo el último ejemplo del desarrollo chino. Este año debería entrar en funcionamiento en las vías de alta velocidad ya construidas por lo que su velocidad máxima será de 350 km/h. Sin embargo, la intención es tener terminadas en 2027 las vías férreas que sostendrán los más de 400 km/h mencionados.

Entonces, los viajeros tendrán un motivo más para decantarse por el tren en la ruta Pekín-Shangai, un trayecto al que según South China Morning Post se subieron el año pasado 52 millones de pasajeros, por los apenas 8,6 millones de viajeros que sumaron las aerolíneas.

Esta cifra sirvió al servicio para crecer un 3,62% en sus ingresos, hasta sumar más de 42.000 millones de yuanes (unos 5.800 millones de dólares). Y las ganancias netas aumentaron en un 10%, elevándose a 12.800 millones de yuanes (cerca ya de los 1.800 millones de dólares). El tráfico es tan intenso que 100 trenes circulan a diario entre ambas ciudades.

Para entender por qué ha triunfado el tren frente al avión, sólo hay que entender sus cifras. Algo más de 1.300 kilómetros separan Pekín de Shanghai pero el tren chino actual es capaz de reducir esa distancia a cuatro horas y 18 minutos de trayecto. En el peor de los casos, sumando todas las paradas, el viaje se queda en menos de ocho horas.

A la alta frecuencia y el reducido tiempo del trayecto hay que sumar que, según SCMP para muchos es imprescindible mantenerse conectados mientras viajan. Mientras que en un avión es imposible mantener esta conexión digital (al menos de momento), en el tren parece estar asegurada. De hecho, si algo nos dejaron claro los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín es que esto último era una de las grandes preocupaciones.

Destacan en el medio que la Asociación de Transporte Aéreo de China define como "erosionada" la competencia entre ambos medios de transporte que están viendo cómo hasta las clases altas están optando por el tren. China Eastern Airlines y Air China han unido fuerzas recientemente, con el objetivo de sellar esta fuga de pasajeros.

Ambas compañías suman 55 vuelos entre las ciudades y tenían en la clase alta uno de sus grupos más fieles. Sin embargo, salir y llegar desde el centro de la ciudad y la puntualidad del tren (además de la conectividad) está atrayendo a más y más clientes. Las aerolíneas han tratado de frenar esto ofreciendo a sus clientes facilidades para cambiar el horario de los vuelos o, incluso, poniendo limusinas para acercarlos al centro de las ciudades.

Las aerolíneas advierten de que si esto no funciona no les quedará más remedio que bajar los precios pero mantener la línea es, cada vez, menos viable. En el otro lado de la moneda ferroviaria, SCMP también destaca que el éxito de la línea entre Pekín y Shanghai no se repite en buena parte del país donde las líneas del interior son deficitarias.

¿Algo que como españoles ya nos va sonando más?

