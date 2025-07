Ducati fichó a Marc Márquez para ganar carreras. No contaron con que también vaciaría su caja fuerte

Marc Márquez lleva una temporada intachable en cuanto a podios y eso se traduce en que Ducati cada vez tiene que rascarse más el bolsillo para cumplir con los acuerdos salariales a los que se comprometió con el piloto de Cervera.

El paseo militar que está protagonizando Márquez en su primera temporada con Ducati está consiguiendo un palmarés de infarto siendo primer piloto en encadenar tres Grandes Premios de dominio absoluto, enlazando seis victorias con sprint y carrera. El contable de Ducati se teme lo peor.

Un inicio de temporada que rompe moldes. Marc Márquez ha revolucionado el mundo de MotoGP en su primera temporada con la escudería Ducati. Su dominio en la pista no solo está llenando las vitrinas de trofeos de la sede de Ducati en Borgo Panigale, sino que también está dejando secas las cuentas de la escudería italiana.

En solo diez Grandes Premios, Márquez ya ha conseguido casi 1,5 millones de euros solo en bonus salariales por victorias, y la cifra al final de la temporada puede ser de vértigo.

Su gran apuesta: dejar Honda por Ducati. Marc Márquez tomó una decisión arriesgada al abandonar Honda, renunciando a uno de los salarios más altos de la historia del motociclismo. Aunque tal y como aseguraba el propio piloto "nunca entro en detalles sobre ese aspecto porque nadie sabe realmente cuál es mi salario en Honda", distintas filtraciones estimaban que su salario se movía en una horquilla de entre 15 y 18 millones de euros por temporada en el equipo nipón.

Abandonar el equipo japonés no iba a ser un camino de rosas ya que, antes de consolidar su entrada en la escudería Ducati, el seis veces campeón del mundo de MotoGP tenía que pasar al equipo Gresini, satélite de Ducati, antes de dar el salto definitivo. Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati Corse, señalaba que "seguramente, el equipo Gresini no puede permitirse pagar a un piloto la cantidad de dinero a la que estaba acostumbrado Marc Márquez". Al piloto catalán no pareció importarle el recorte salarial. Ya ajustaría cuentas con los italianos cuando llegase a Ducati.

Aunque el importe exacto de su ficha es tan secreta como lo era en Honda, los datos apuntan a que Ducati firmó una nómina de entre 12 y 14 millones de euros por temporada para el piloto español.

La clave: los bonus. No obstante, aunque el salario base pactado por Ducati no era tan elevado como el que recibía en Honda, Márquez ha sabido sacar el máximo partido a su contrato. El piloto de Cervera ha ido exprimiendo la caja de Ducati encadenando victorias y podios para ir desbloqueando bonus como si fueran los niveles de un videojuego.

En los diez Grandes Premios disputados, Márquez acumula seis victorias y nueve triunfos en carreras sprint, lo que le deja como líder destacado del mundial. Todo esto se traduce en un incremento de 1,38 millones de euros solo en concepto de primas por victorias, y solo estamos a mitad del campeonato.

Motivación para ganar. Ducati firmó con Márquez unas primas realmente altas. De acuerdo a lo publicado por AS, el piloto español se embolsa 150.000 euros por cada carrera de domingo que gana, y otros 40.000 euros por cada sprint. A eso hay que añadirle el bonus por acabar segundo el domingo, que es de 80.000 euros, y el de acabar tercero, que es de 40.000 euros, igual que ganar un sprint.

Si Márquez mantiene el ritmo en los doce Grandes Premios que restan de campeonato, la progresión dice que acabará con más de tres millones de euros embolsados como bonus en este apartado. Pero ahí no acaba todo.

Márquez ingresará una prima de tres millones de euros adicionales si se proclama campeón del mundo. Así, a los 12 o 14 millones de euros de salario anual pactados, se sumarían los seis millones adicionales que el piloto ha desbloqueado en concepto de bonus por victorias y sprints. Al final, a Márquez le han salido bien las cuentas. Que alguien le traiga una tila al contable de Ducati.

En Xataka | Hubo un día que MotoGP rivalizaba en audiencias con el fútbol. El GP de Aragón confirma que ese tiempo ha muerto

Imagen | Ducati MotoGT Team