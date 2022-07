La DGT alerta de los peligros de utilizar el GPS o la radio en marcha: estas son las multas

En la carretera, #cerodistracción. Al menos esa es la campaña de concienciación que quiere mantener la DGT siempre presente. Los últimos señalados, los GPS y los reproductores de CD, dos aparatos que pueden hacer que perdamos puntos de nuestro carné de conducir.

Las distracciones son, de hecho, la principal causa de muerte en la carretera. Un problema que agrava el exceso de velocidad y la falta de descanso cuando nos ponemos al volante. Pero en definitiva, las salidas de la carretera siguen siendo el tipo de accidente más mortífero.

Según datos de la DGT, en 2021 fallecieron 588 personas (40 más que en 2019) por salidas de la vía o choques frontales. El organismo apunta a que este tipo de accidentes se deben, principalmente, al exceso de velocidad y las distracciones.

Para tomar medidas, la DGT viene sancionando el uso del teléfono móvil al volante con seis puntos menos en el carné de conducir y una sanción económica de 200 euros. Pero este aparato no es el único que nos puede hacer perder puntos, también manejar el GPS o una radio al volante.

Programar los navegadores durante la conducción hace que pasen de ser una ayuda a un peligro claro, aumentando el riesgo de accidente.



👉Programa GPS, así como emisoras/CDs antes de iniciar el viaje.#CeroDistracción pic.twitter.com/IqgWk3rk9I — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 9, 2022

El aviso de la DGT

Tal y como ha publicado la DGT en su cuenta de Twitter, utilizar el GPS o una radio/CD al volante es un motivo de distracción. Según sus cálculos, si empleamos 14 segundos en establecer una ruta en el navegador o GPS, habremos recorrido una distancia de 466 metros sin prestar atención a la carretera, siempre que circulemos a 120 km/h.

Emplear seis segundos en manipular la radio, nos llevará a recorrer 200 metros sin que el conductor se percate de lo que sucede a su alrededor. Son dos distracciones que pueden ser fatales en cuando circulamos a alta velocidad.

Para reducir riesgos (y evitar multas), la DGT recuerda la importancia de establecer la ruta en el navegador antes de emprender la marcha y tener activadas las indicaciones por voz para desviar la vista lo menos posible de la carretera. En el caso de la radio/CD, se pide que sean los copilotos los que manejen los aparatos, recordando que manipular este sistema en movimiento entraña un peligro innecesario.

Las multas por utilizar el GPS en movimiento

En los últimos meses, se ha hecho hincapié en que el uso el teléfono móvil está ahora más castigado. En caso de utilizarlo con la mano, el castigo es de 200 euros y seis puntos menos en el carné de conducir. La resta última se reduce a tres puntos si el móvil está sobre un soporte.

Esto mismo es lo que sucede con el uso del GPS en movimiento. En la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se establece que estará castigado "conducir utilizando manualmente navegadores", tal y como se recoge en el artículo 76 g) que hace referencia a las infracciones graves y, por tanto, suponen 200 euros de multa.

Además, exactamente la misma redacción nos encontramos en el punto 20 del Anexo II, relativo a la resta de puntos que supone cada infracción. En él se establece que el uso manual de navegadores restará tres puntos menos en el carné de conducir.

Las multas por utilizar la radio al volante

En los apartados anteriores no se especifica que el uso de la radio y los CD estén específicamente castigados, pero esto no quiere decir que un agente no pueda multarnos por manipularlos.

Es un claro ejemplo del artículo 18.1, el cajón de sastre de la normativa, donde se da cabida a cualquier infracción que provoque una distracción de la carretera.

De hecho, en él se especifica lo siguiente: "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Es decir, si un agente de tráfico entiende que la manipulación de la radio o del reproductor de CD provoca una disminución de nuestra atención en la carretera, puede multarnos con una sanción económica de 100 euros que no resta puntos.

Foto | Damir Kopezhanov