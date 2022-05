El camión de hidrógeno más grande del mundo trabaja en una mina, pesa 510 toneladas y tiene su propia planta solar

A simple vista parece un gigantesco camión para minas, con ruedas tamaño XXL y un amplio remolque. Y lo es. Eso y mucho más. Cuando se mira bajo el capó del prototipo con el que Anglo American quiere operar en su yacimiento de platino de Mogalakwena, en Sudáfrica, se descubre que lo que lo hace realmente especial es la combinación de su diseño, tamaño y funcionamiento.

Su propuesta incluye un sistema de propulsión híbrido y es el camión de su tipo —diseñado para trabajar en minas— más grande del mundo... que se impulsa con hidrógeno.

El nuevo camión incorpora una batería de hidrógeno de 2 MW —con varias celdas que aportan hasta 800 kW— y supera en energía a su predecesor diésel. En cuanto a capacidad, la compañía minera asegura que alcanza las 290 toneladas. Dado que el propio vehículo pesa aproximadamente 220 tn, cuando alcanza su capacidad total se mueve en torno a las 510 toneladas.

"El camión es una adaptación de un vehículo con motor diésel. Emplea una pila de combustible de hidrógeno híbrida que proporciona aproximadamente la mitad de la energía y un paquete de baterías la otra mitad, para permitir la recuperación de energía del frenado", precisa la firma.

Aunque el vehículo presentado en Sudáfrica es un prototipo, los planes de la compañía, pasan por ir extendiéndolo a otras explotaciones. Su objetivo es ir "jubilando" su parque de camiones, compuesto por vehículos diésel, y alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en dos décadas.

“A lo largo de los próximos años prevemos convertir o reemplazar nuestra flota actual de camiones diésel con este sistema de transporte de cero emisiones alimentado con hidrógeno verde. Si el piloto tiene éxito podríamos eliminar hasta el 80% de las emisiones de diésel en nuestras minas a cielo abierto”, explica Duncan Wanblad, director ejecutivo de Anglo American. Solo el nuevo camión reemplazará unos 40 vehículos diésel con un elevado consumo de combustible fósil.

El modelo de “cero emisiones” al que se refiere Wanblad va en realidad más allá del nuevo camión. Anglo American está impulsando una estrategia, bautizada nuGenTM, con la que quiere generar hidrógeno verde en la propia mina y abarcar así todo el proceso: “Un sistema de producción, abastecimiento de combustible y transporte”, como lo define la empresa.

¿Qué otras "piezas" incluye nuGenTM, además del prototipo de vehículo para minas? Dos, básicamente: un software diseñado para administrar la potencia de forma segura entre las celdas, baterías y tren motriz del vehículo y un complejo donde generar, almacenar y distribuir el hidrógeno. La multinacional —con minas repartidas por el mundo— precisa que incluirá en Mogalakwena el electrolizador más grande de África y una planta solar de 140 MW. Gracias a su energía alimentará los procesos de electrolisis que le permitirán, a su vez, obtener el hidrógeno verde.

