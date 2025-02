Alguien ha olvidado un Volkswagen Golf durante un año en el aeropuerto de Berlín: el ticket del parking ya suma 201.500 euros

Los aparcamientos de estaciones y aeropuertos son, con toda probabilidad, uno de los puntos más transitados, debido al constante ir y venir de pasajeros y acompañantes.

Sin embargo, en lugar de olvidarse el cepillo de dientes, alguien parece haber olvidado un Volkswagen Golf en el aparcamiento de corta estancia del aeropuerto de Berlín. ¡Durante un año! En todo ese tiempo, el contador del parquímetro no ha dejado de sumar.

Puede parecer una anécdota divertida, pero con lo que le va a costar el ticket a la salida puede comprarse seis coches como el que olvidó.

El misterio de coche abandonado

Según el diario alemán Berliner Zeitung, un Volkswagen Golf de quinta generación, la versión vendida entre 2006 y 2010, lleva más de un año aparcado frente a la puerta principal de la terminal del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt, sin que nadie sepa quién es su dueño.

El coche, un modelo diésel con matrícula de Hannover, no mostraba señales de daños externos a simple vista, salvo por el evidente polvo acumulado por encontrarse a la intemperie durante todo un año. Pero no mostraba signos de haber sido forzado.

Sin embargo, el interior del coche mostraba un aspecto muy descuidado. La pantalla de la consola central estaba destrozada, había restos de comida, envoltorios y una botella de agua medio vacía. Desde el medio alemán describen el aspecto del interior del vehículo "como si alguien se hubiera ido a toda prisa".

De nuevo, signos de un uso descuidado, pero no se apreciaban muestras evidentes de haber sido robado. Además, había una cinta de plástico de señalización anudada al limpiaparabrisas trasero, lo cual añadía un toque aún más misterioso a la situación.

Toca sobre la imagen para ir al mensaje original

Una factura de parking que supera, de largo, el valor del coche

El diario alemán señala que la plaza de aparcamiento que ha "okupado" este coche durante todo un año está destinada a estancias cortas frente a la puerta de salida de vuelos para dejar pasajeros. Estas plazas ofrecen los primeros 10 minutos gratis, pero después se cobran 23 euros por hora como método disuasorio para quienes pretendan ocuparlas durante más tiempo.

Esto significa que el coste de aparcamiento para el Golf olvidado, asciende a 552 euros cada día. Si eso se multiplica por los más de 365 días que ha permanecido olvidado, la factura de ese ticket supera los 201.500 euros. Un coste equivalente a lo que costarían seis Volkswagen Golf nuevos.

La empresa que gestiona el aparcamiento, APCOA Deutschland GmbH, contactó con las autoridades, pero de acuerdo con lo publicado por Berliner Zeitung, hasta ahora nadie ha podido localizar al propietario porque la policía local no tiene jurisdicción dentro del aeropuerto y, técnicamente, el aparcamiento no es vía pública, por lo que no han podido actuar y el coche queda bajo la gestión de la empresa adjudicataria.

Fuentes de la empresa declararon a Berliner Zeitung que "las cuotas de aparcamiento debidas se podrán cobrar si se localiza al propietario del coche y este tiene los recursos financieros suficientes".

Teorías sobre el abandono y la falta de denuncia

Una de las teorías es que el Golf podría haber sido robado, que se instalaran unas matrículas falsas y que fuera utilizado para cometer algún delito. Posteriormente, habría sido abandonado discretamente en este aparcamiento del aeropuerto.

Lo cierto es que el abandono de vehículos en aeropuertos no es anecdótico. Se han dado casos de personas que han regresado a sus países de origen dejando abandonados sus coches en el aparcamiento. Otra posibilidad es que la persona que lo aparcó allí cambiara la matrícula de forma intencionada para evitar ser rastreada, y de ese modo ahorrarse la gestión de la baja del vehículo.

No obstante, todo esto son solo especulaciones intentando encontrar explicación a algo tan increíble como dejarse olvidado el coche en un aparcamiento, aunque no podemos decir que se trate de algo imposible. Un millonario olvidó su Ferrari F40 en un aparcamiento de Munich durante una década.

Resulta extraño que nadie haya denunciado la presencia de este coche durante tanto tiempo. Un vehículo aparcado justo en la entrada del aeropuerto, en un lugar tan visible, normalmente llamaría la atención y sería retirado rápidamente. Sin embargo, este Golf ha permanecido allí todo un año sin que nadie haga nada al respecto.

Qué pasará con el Golf y su deuda

Aunque hay muchos casos de coches abandonados en aeropuertos que terminan siendo subastados, la situación de este Golf es diferente debido a la enorme deuda acumulada. De acuerdo a lo publicado en AutoBild, si el coche hubiera sido abandonado en España, la empresa concesionaria del aparcamiento podría tramitar su retirada y desguace, tras mostrar signos de abandono, aunque el trámite puede tardar hasta seis meses.

Mientras tanto, el misterio continúa. El número de bastidor del coche, visible en el parabrisas, podría ser la clave para identificar al propietario, pero por ahora el Golf sigue siendo un enigma en el aeropuerto de Berlín.

En Xataka | Un Ferrari F40 de 700.000 dólares pasó una década aparcado en un garaje de Múnich: su dueño había olvidado dónde lo tenía

Imagen | Unsplash (Apollo Wolff)