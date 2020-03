Qué son los "coches zombies" y qué medidas está aplicando la DGT para luchar contra ellos

Cuando un usuario ya no quiere utilizar su coche tiene dos opciones para darlo de baja, la definitiva y la temporal. La baja definitiva implica llevar el vehículo a un desguace y será imposible recuperarlo; la temporal es para aquellos coches que por el motivo que sea, no van a ser usados durante un periodo de tiempo aunque es muy posible que sí vuelvan a ser usados en el futuro.

La diferencia entre los dos tipos de baja clara, sin embargo, según informa la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil (Aedra), más de 400.000 vehículos están registrados en la DGT como bajas temporales de más de 5 años.

No terminan aquí los datos que preocupan a la DGT, pues estas bajas temporales han pasado de suponer únicamente el 5% en 2004, a prácticamente la mitad de las bajas de coches. Un fenómeno que ha derivado en lo que popularmente se conoce como los "coches zombies".

Cómo funciona la baja temporal de un coche

Los denominados "coches zombies" son aquellos que han sido dados de baja temporal pero cuyo paradero se desconoce. Es decir, no están en un parking guardados para ser utilizados en los próximos años, sino son coches que la Dirección General de Tráfico sospecha que podrían seguir circulando de manera ilegal o directamente haber sido vendidos en el mercado negro.

Según explica la DGT, con la baja temporal de un vehículo este no puede circular y estará exento de pagar el impuesto municipal de circulación. Actualmente, la baja temporal no tiene una fecha límite y se puede revertir o pasar a baja definitiva en cualquier momento. Estos vehículos dados de baja temporal no pueden estar en la vía pública, ya que deben estar con el seguro y la ITV en vigor. Por lo que deben estar guardados en propiedades privadas.

La tasa por dar de baja temporal un vehículo es de 8,50 euros y se puede aplicar a cualquier tipo de vehículo. Es decir, que cuando hablamos de "coches zombies" también podríamos hablar de "motos zombies", camiones, autobuses, etc.

Uno de los motivos que esgrime la DGT, es que hay usuarios que se dan de baja temporal para evitar pagar el impuesto de tracción mecánica (IVTM), cobrado por el Ayuntamiento y generado a principios de año.

El problema con los "coches zombies"

Entre los argumentos que la DGT contempla para dar una baja temporal está el de ahorrarnos el coste de la circulación, la entrega de un vehículo a un compraventa o que el vehículo haya sido robado, con lo que estará de baja temporal hasta que se recupere o se de por perdido totalmente, con lo que se procedería a la baja definitiva. Los "coches zombies" son justamente los que quedan fuera de estos motivos.

Las sospechas recaen en varios colectivos. Por un lado están los chatarreros, que podrían no estar aplicando el protocolo adecuado. Por otro lado está el mercado negro de piezas o directamente el envío de coches completos a otros países, siendo esto algo ilegal pues para enviarlo y venderlo como segunda mano se requiere una baja definitiva.

En ocasiones, los propietarios venden sus vehículos confiando que la baja definitiva la tramite un tercero, pero en algunos centros irregulares no se realiza, revendiendo las piezas en el mercado negro y desatendiendo la normativa europea de descontaminación de vehículos.

Medidas de la DGT

En octubre de 2019, la DGT envío cartas informativas recordando a los propietarios la situación de sus vehículos, instándolas a que, en caso necesario, se dieran de baja definitiva si no pretendían volver a utilizarlos nunca más.

¿Eres titular de un vehículo en situación de baja temporal en el Registro de #Vehículos #DGT ? Infórmate cómo puedes solicitar el alta en cualquier #JPT para volver a circular con él ▶️ https://t.co/ThWK31Jnfw pic.twitter.com/kqxrNh9hTK — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 29, 2019

Estas cartas informativas se van a ir enviando paulatinamente, no solo con la intención de recordar a los usuarios que tienen un coche con baja temporal, lo cual no representa ningún problema legal, sino también para advertirles en caso que su coche haya sido llevado a un chatarrero y este no lo haya certificado correctamente.

La DGT además informa al titular del vehículo, en el momento de la baja, de la situación legal y de los problemas en los que puede incurrir si su automóvil fuese mal utilizado. Como informa ABC, organizaciones como Sigrauto promueven para el futuro la elaboración de un Reglamento de Vehículos que recoja una completa y adecuada regulación de las bajas temporales para evitar estos abusos.

