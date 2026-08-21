Airbus y Boeing llevan décadas perfeccionando el mismo tipo de avión. JetZero quiere romper ese molde con una “mantarraya”

Si pensamos en un avión comercial moderno, da igual que miremos un Airbus A350 o un Boeing 787: la silueta básica sigue siendo sorprendentemente familiar. La industria ha pasado décadas mejorando motores, materiales, aerodinámica y sistemas sin abandonar del todo el esquema del tubo con alas. JetZero quiere explorar otra vía. Su Z4 parte de una configuración blended wing body, en la que alas y fuselaje se integran mucho más entre sí, con el objetivo de ganar eficiencia y replantear desde la forma exterior hasta la manera en que se distribuye el espacio interior.

Detrás de esa apuesta está JetZero, una compañía aeroespacial estadounidense fundada en 2021 que desarrolla el Z4, un futuro avión comercial de tamaño medio pensado para unos 250 pasajeros y hasta 5.000 millas náuticas de alcance, unos 9.260 kilómetros. El calendario, eso sí, exige distinguir dos aeronaves: JetZero prevé que Jet1, el demostrador a escala real con el que quiere validar la arquitectura y sus sistemas, realice su primer vuelo en 2027. El Z4 destinado a las aerolíneas llegaría después, tras completar el desarrollo y la certificación necesarios.

Un avión que quiere dejar atrás el “tubo con alas”

La clave para entender qué cambia está en esas tres palabras: blended wing body. En un avión convencional, el fuselaje transporta pasajeros y carga mientras las alas proporcionan la mayor parte de la sustentación; en esta configuración, el cuerpo central se integra progresivamente con las alas y también contribuye de forma significativa a generarla. El resultado es una aeronave con menos resistencia aerodinámica y una relación entre sustentación y resistencia potencialmente más favorable. Dicho de otra forma, la peculiar silueta del Z4 no busca llamar la atención: JetZero pretende aprovechar una mayor parte de la propia estructura para mantener el avión en el aire.

Sobre esa ventaja aerodinámica, JetZero ha construido unas expectativas ambiciosas. El Z4 está diseñado para transportar 250 pasajeros y recorrer hasta 5.000 millas náuticas, unos 9.260 kilómetros, mientras la compañía apunta a una mejora de entre el 30% y el 50% en eficiencia de combustible frente a aeronaves convencionales comparables. Japan Airlines recoge esas mismas cifras al explicar su interés en el programa y añade otro requisito importante: el futuro avión está pensado para utilizar la infraestructura aeroportuaria existente sin modificaciones especializadas o costosas.

El Jet1 será el demostrador a escala real con el que JetZero quiere validar su nueva arquitectura

La transformación también llegaría a la cabina, porque repartir a 250 pasajeros dentro de un cuerpo mucho más ancho obliga a replantear un interior pensado durante décadas alrededor de un fuselaje tubular. JetZero ha mostrado conceptos de cabina con varios pasillos, zonas alejadas del perímetro y soluciones para llevar luz y vistas exteriores hacia el interior, incluidas pantallas y claraboyas. Esa distribución abre posibilidades para embarcar y desembarcar de otra manera, pero también introduce cuestiones que el programa tendrá que resolver durante su desarrollo, desde la experiencia de quienes viajen lejos de una ventana hasta la evacuación y las operaciones en tierra.

JetZero ha construido cinco generaciones de aeronaves Pathfinder a escala

JetZero tampoco parte de una hoja en blanco. NASA y Boeing llevan décadas investigando configuraciones blended wing body, y Airbus también exploró esta vía con MAVERIC, un demostrador a escala presentado en 2020 que había realizado su primer vuelo un año antes. El fabricante europeo llegó además a incluir una arquitectura similar entre sus conceptos ZEROe propulsados por hidrógeno. La diferencia está en la ambición del programa actual: aquellas iniciativas permanecieron en el terreno experimental o conceptual, mientras JetZero intenta convertir esta configuración en un avión comercial certificable y producido a escala.

Las pruebas con los Pathfinder permiten a JetZero validar progresivamente el comportamiento de su diseño antes de llevarlo a una aeronave a escala real

Ahí es donde la comparación con Airbus y Boeing cobra sentido, aunque todavía no podamos hablar de una rivalidad entre iguales. Los dos principales fabricantes comerciales llevan décadas refinando una arquitectura conocida, respaldada por cadenas de suministro, redes de mantenimiento y procesos de producción y certificación consolidados. JetZero busca obtener un salto de eficiencia cambiando esa arquitectura, pero asume a cambio un desafío mucho mayor: tendrá que certificar el Z4, fabricarlo de forma repetible y demostrar a las aerolíneas que puede integrarse en sus operaciones sin que las ventajas prometidas desaparezcan entre costes, mantenimiento y complejidad.

La compañía ya ha conseguido que varios actores importantes quieran acompañar ese camino, aunque sus compromisos no son equivalentes. United mantiene un acuerdo condicional que contempla la compra de 100 Z4, con opciones sobre otros 100; Gulf Air ha firmado una carta de intención por una cantidad no revelada; Alaska Airlines ha invertido en JetZero y dispone de opciones para futuras compras; Delta participa como socio de desarrollo, y Japan Airlines ha expresado su apoyo e interés mientras colabora en aspectos de diseño, operaciones y mantenimiento. A ello se suma la Fuerza Aérea estadounidense, que firmó un contrato de hasta 235 millones de dólares para desarrollar y volar el demostrador a escala real.

JetZero inició en junio la construcción en Greensboro, Carolina del Norte, de su primera fábrica y centro de ensamblaje final. Poco después firmó con el banco estadounidense EXIM una carta de interés no vinculante para explorar hasta 3.000 millones de dólares de financiación potencial, que todavía no constituye un préstamo aprobado. Las primeras unidades producidas estarían destinadas a pruebas y certificación, mientras el siguiente gran examen llegará en 2027 con el primer vuelo previsto de Jet1. Si el desarrollo avanza según lo esperado, la compañía sitúa la entrada en servicio comercial del Z4 a comienzos de la década de 2030.

Imágenes | JetZero

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