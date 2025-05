Xiaomi 15 Ultra a fondo en vídeo: lo mejor de un móvil con una cámara espectacular y las partes que aún necesitan pulirse

No es solo otro teléfono de gama alta. El Xiaomi 15 Ultra llega con una intención clara: posicionarse como un referente en fotografía móvil. Solo hay que ver su módulo de cámaras, el sensor de una pulgada y su configuración técnica para entender que aquí se está jugando en serio. Y, cuando un móvil promete, solemos someterlo a pruebas exigentes, como este nuevo 24/7 en el canal de YouTube de Xataka.

“Han pasado 5 días desde que estoy utilizando este teléfono y no he parado de hacer fotos y vídeos con él. Y… Wow. Los resultados en automático me están alucinando.” Esa es la primera impresión de nuestro compañero Mario Arroyo, que ha incorporado el terminal en su día a día. Pero, ¿sigue deslumbrando después de tantos días? ¿Qué queda del efecto ‘wow’ tras varias semanas? Eso es lo que intentaremos poner sobre la mesa.

Uno de los puntos más potentes del vídeo es cómo la cámara rinde más allá de las especificaciones. Porque sí, tiene datos impresionantes: un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular también de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP y un super-telefoto de 200 MP con zoom óptico. Todo ello respaldado por generosas distancias focales, en uno de los sistemas más versátiles que hemos visto. Pero lo importante es cómo rinde en la vida real.

El protagonista del 24/7 se detiene en aspectos clave que marcan la diferencia: el enfoque automático, por ejemplo, lo describe como “muy rápido encuadrando”, y habla de lo bien que capta a los sujetos sin necesidad de activar modos extra. También destaca el desenfoque natural que se consigue gracias a la profundidad de campo: “Casi no hace falta el modo retrato teniendo tan buenos resultados en automático”.

Como verás a continuación, este análisis va más allá de la cámara. También se aborda el diseño: el acabado convence, la combinación de colores con la estética Leica tiene su encanto, pero también hay al menos un un problema difícil de ignorar y surgen varios reproches, especialmente en el apartado de software. “HyperOS, a pesar de su nivel de personalización, incluye bloatware y ciertas decisiones discutibles”, relata Mario.

Y claro, llega el dilema: ¿vale la pena invertir en este móvil si lo que buscas es la mejor cámara? ¿Dónde está el límite entre lo que ofrece y lo que cuesta? ¿Es este Xiaomi 15 Ultra el nuevo referente fotográfico de 2025… o una pieza para un público muy específico? Recordemos que son muchos los dispositivos que aspiran a ocupar este trono.

Si la cámara es lo que más valoras, si eres de los que hace fotos todos los días y te gusta sacarle el máximo partido a cada disparo, este 24/7 puede darte justo lo que necesitas. Dale al play para sumergirte en nuestra más reciente publicación en el canal de YouTube de Xataka.

Imágenes | Xataka

