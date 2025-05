Si tu móvil suena como unas maracas al agitarlo, estás de enhorabuena. Su cámara tiene lo que hay que tener

Hay una pregunta que me hacen últimamente mis conocidos cuando compran su nuevo teléfono y, sin querer, lo mueven un poco más fuerte de la cuenta. ¿Por qué suena como si hubiese algo suelto? Dependiendo del tamaño y distribución de las cámaras, el sonido puede ser más o menos fuerte.

Por ejemplo, mi iPhone 16 Pro suena bastante flojito, pero mi Pixel 9 Pro es un espectáculo. En ambos casos, más o menos sonoro, la procedencia de este fenómeno es consecuencia de una buena noticia: la cámara de fotos es de nivel.

El sonido a maracas. Agitar el teléfono y que suene por la parte superior es motivo de preocupación para usuarios, y en foros como Reddit se ha debatido ampliamente. Hay una sola razón para que el teléfono suene como unas maracas al moverlo, y ese motivo es el OIS.

Estas son las siglas de estabilizador óptico de imagen, y si tu móvil cuenta con uno, estás de enhorabuena. Y no, no hay problema alguno con que suene en situaciones puntuales como la de agitar el teléfono.

Qué es un OIS. Hay dos formas de estabilizar un imagen: física o digitalmente. En el primer caso tan solo hay que procesar la imagen mediante algo de recorte para intentar eliminar trepidaciones. En el segundo, hablamos de un sistema mecánico encargado de compensar los movimientos involuntarios que hacemos al sujetar el teléfono.

Este OIS suele estar compuesto por un juego de giroscopios y actuadores electromagnéticos, diseñados para compensar los micromovimientos que sufre esta zona. Si mueves el móvil a la izquierda, compensará moviendo hacia la derecha, y así en cada una de las direcciones posibles.

No todos los OIS son iguales. Si mi iPhone 16 Pro suena menos es porque no usa un sistema tradicional, usa directamente un sensor estabilizado. Esto quiere decir que no hay movimiento en la lente, sino en el propio sensor.

Este es muchísimo más preciso respecto a los OIS tradicionales, más rápido, y útil con sensores grandes. Es una tecnología que no se ha terminado de estandarizar, ya que su implementación es más costosa.

Qué permite el OIS. Gracias al OIS, podemos obtener fotografías más nítidas en cualquier tipo de condición lumínica, pero sobre todo en baja luz. Al no haber apenas trepidaciones, la cámara puede bajar la velocidad de obturación (casi como si estuviese sobre un trípode).

También afecta a los vídeos, en los que la estabilización es clave. Tanto a la hora de captar vídeo con más luz como a la hora de permitir planos más estables, el OIS es sencillamente imprescindible.

Cada vez más mainstream. El OIS, pese a llevar con nosotros más de diez años, no está completamente estandarizado. Cada vez más móviles de gama media lo llevan, pero cuando los fabricantes quieren ahorrar costes, el OIS es uno de los elementos en los que recortan.

Si miramos la lista de dispositivos lanzados en 2025 con OIS, la tónica es clara: móviles de gama media y media alta, quedando las propuestas más económicas (como el reciente CMF Phone 2 Pro) a merced de la estabilización electrónica.

Imagen | Xataka

