WhatsApp sin Internet y sin dejarnos sin memoria interna: las novedades de la última versión

Disponible ya para iOS y Android en algunos mercados, la nueva versión de Whatsapp nos deja pocas pero muy interesantes novedades. La aplicación estrella de la mensajería instantánea se centra en optimizar el funcionamiento con tres importantes mejoras.

Usar WhatsApp sin conexión a Internet (nuevo en iOS)

La novedad más relevante de la actualización de hoy en Whatsapp gustará mucho a quienes suelen usar la aplicación en iOS para escribir mensajes aunque no tengan en ese momento conexión. Hasta ahora, cuando no había conexión de red, poder escribir un mensaje aunque fuera offline no era posible.

Con la nueva versión de Whatsapp podremos usar la aplicación sin problema cuando no hay conexión a Internet y los mensajes que escribamos y enviemos quedarán en una especie de cola de espera hasta que recuperemos la conexión. Ideal para ir dando salida a mensajes y no tener que esperar a recuperar la conexión.

Más archivos adjuntos por mensaje

Si eres de los que comparte bastante contenido en forma de fotos con contactos o grupos, el límite ahora queda establecido en 30. Bastará ir marcando fotos y cuando lleguemos a ese límite, ya no podremos seguir.

Mejor gestión del almacenamiento de cada contacto

Lo que queda almacenado, especialmente si hablamos de imágenes y vídeos, en cada grupo o contacto de Whatsapp ha sido una pesadilla especialmente en terminales con poca memoria interna. Cuando querías liberar espacio debías hacerlo de golpe o foto a foto en cada contacto/grupo.

La nueva funcionalidad, a la que se accede desde Configuración->Uso de datos y almacenamiento->Uso de almacenamiento, nos lista los grupos y contactos ordenados por la cantidad de información (y MB o GB) que ocupan en la memoria de nuestro smartphone.

Desde allí, en Vaciar chat, podremos gestionar de forma individual qué contactos en concreto y dentro de estos qué tipo de archivos vamos a eliminar.

Si estas novedades (actualización 2.17.1) no han llegado todavía a tu tienda de cabecera, prueba con algunas soluciones para poder activar determinadas mejoras en fase beta y por supuesto no te olvides de los mejores trucos para Whatsapp.