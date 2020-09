Samsung Galaxy Z Fold 2: el nuevo dispositivo plegable ya está disponible y sobrepasa la barrera de los 2.000 euros

La mejor prueba de que Samsung mantiene su apuesta por los dispositivos plegables es que este año son dos los que ha presentado, y además con distinto factor forma. Tras ver un segundo intento que parecía más un móvil con el Samsung Galaxy Z Flip, el híbrido entre smartphone y tablet se repite en este tercer dispositivo plegable de la marca: el Samsung Galaxy Z Fold 2.

La fusión de nomenclaturas deja entrever dos aspectos: esa continuidad del formato plegable y, a su vez, que se recupera el estilo del Samsung Galaxy Fold (el primer dispositivo plegable comercial de la marca). Aunque ya confirmaron su existencia, han esperado hasta esta especie de post-Unpacked en fechas de IFA para contarnos todas las características de este llamativo dispositivo.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2 Dimensiones y peso Abierto: 159,2 x 128,2 x 6,9-6 mm

Plegado: 159,2 x 68 x 16,8-13,8 mm

282 gramos Pantalla Principal: 7,6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2.208 x 1.766 px)

Externa: 6,2" Super AMOLED (2.260 x 816 px) Procesador Octa-core 64 bits 7 nm RAM 12 GB Almacenamiento 256 GB UFS 3.1 Sistema operativo Android 10 + One UI Cámaras traseras Gran angular: 12 MP (1,12 µm) F/2.2

Principal: 12 MP (1,8 µm) F/1.8, OIS, Dual Pixel

Teleobjetivo: 12 MP (1 µm) F/2.4 Cámaras frontales Interna: 10 MP (1,22 µm) F/2.2

Externa: 10 MP (1,22 µm) F/2.2 Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, UWB, LTE, 5G (Sub6, mmWave), Bluetooth 5.0 Batería 4.500 mAh dual + carga rápida + inalámbrica Otros NanoSIM/eSIM, sonido estéreo, Wireless PowerShare Precio 2.009 euros

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Mystic Bronze, 256GB PVP en Samsung 2.009€

Un diseño familiar en varios sentidos, pero con algunos cambios

El factor forma de este dispositivo nos podrá sonar al del Fold primigenio, dado que se adopta ese formato tipo libro que trata de dar versatilidad al dispositivo para que haga las veces de tablet al estar abierto y de smartphone al estar plegado. Eso sí, han conseguido estrecharlo ligeramente y veremos que las pantallas están integradas con mucho más acierto, pero también se ha incrementado el peso del dispositivo ya que el nuevo Z Fold 2 pesa 282 gramos (82 más que el anterior).

La bisagra se ha mejorado con respecto al primer Fold, pudiendo estar entre 75 y 115 grados y sostenerse por sí solo

Se ha rediseñado la tecnología de la bisagra (llamada Hideaway), algo que puede no ser baladí por los problemas que esto dio en el primer diseño del Galaxy Fold. La marca explica que mantiene lo que vimos en el Z Flip para evitar que entre polvo y partículas de suciedad, además de que se mejora la retención al usar el dispositivo abierto a 180 grados, pudiendo estar entre 75 y 115 grados y sostenerse por sí solo por su mecanismo CAM (que tiene dos partes en forma de cresta con una superficie plana en el medio).

Se han querido combinar las líneas rectas con las curvaturas, de manera que éstas últimas se dibujan en la parte trasera al estilo de los topes de gama de la marca. La pantalla principal, eso sí, no tiene curvatura en los laterales.

En cuanto al acabado, se ha seguido al estela de los productos presentados en el Unpacked 2020 y vemos que hay combinación de los acabados mate y brillo. Por supuesto, el nuevo Z Fold 2 también estará disponible en el nuevo color Mystic Bronze (que aunque suene a bronce es más bien rosa).

Pantallas más grandes y adiós al notch

Uno de los cambios que vemos con respecto al anterior Fold es que la pantalla principal (interna) es de 7,6 pulgadas, manteniendo la resolución QXGA+, aunque más destaca la evolución de la externa. El panel que quedaba en la cubierta quedaba para un uso casi anecdótico en parte por su tamaño, pero ahora ésta ocupa casi toda la cubierta con sus 6,2 pulgadas, disponiendo de una cámara frontal integrada en la misma.

Esta nueva pantalla interior, con una diagonal ligeramente más grande que la del primer Fold, se integra en un frontal con marcos hasta un 27% más pequeños que su predecesor, según el fabricante. De hecho, desaparece esa notoria muesca que integraba las cámaras para dejar paso al agujero en pantalla al hablar de la cámara frontal.

Una solución mucho más discreta y en la línea estética que estamos viendo en los buques insignia de la marca, que viene de la mano con la tasa de refresco que hemos visto en prácticamente todos los buques insignia de Samsung de 2020: 120 Hz. De hecho, en el Samsung Galaxy Note 20 Ultra se estrenaba la frecuencia de actualización adaptable, la cual vemos también en el nuevo Z Fold 2 y que cambia automáticamente según el uso de 11 a 120 Hz para ahorrar batería sin empobrecer la experiencia.

¿Y ese pliegue que aparecía en el medio de la pantalla plegable del primer Fold? Según los vídeos que hemos visto, parece que es algo que tampoco se ha podido evitar, aunque para hablar de ello tendremos que esperar a probar el dispositivo y a ver si esto es así (y si influye en la experiencia).

Potencia para que el multimedia no pare

Samsung no especifica el procesador de este nuevo dispositivo (algo que no es raro en las presentaciones del fabricante), pero por los datos que se han dado probablemente se trate del Exynos 990 al hablar de un octa-core construido en 7 nanómetros, viendo que no hay otro procesador más reciente para la gama alta de la casa. En este caso se mantiene la RAM con respecto a sus predecesor que no era poca, viendo una única versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

La batería experimenta una ligera mejora con respecto al primer Fold, siendo esta vez de 4.500 mAh. Queda por saber el dato de la carga rápida, disponible tanto por cable como de manera inalámbrica pero sin tener aún la información de la potencia.

Además, para intentar mejorar esa experiencia multimedia (especialmente en modo tablet) el Z Fold 2 integra dos altavoces de alto rango dinámico y placas de vibración mejoradas, situados a cada lado del dispositivo y dando así sonido estéreo.

Un software a la carta

Hablando del software, One UI viene con algunas aplicaciones específicas para estos dispositivos que en parte vimos y probamos en el Fold. Se mantiene App Continuity, que permite iniciar un vídeo en la pantalla secundaria y seguirlo en la principal sin que se corte.

Buscando ser un dispositivo para quien busca la máxima productividad, también se mantiene esa multiventana que permite dividir la pantalla principal horizontal o verticalmente para tener hasta tres tareas en primer plano, así como la función de "arrastrar y soltar" entre ellas. Esto permite, entre otras cosas adjuntar capturas de pantalla simplemente deslizando entre tareas sin necesitar editar o redimensionar, pudiendo elegir qué ventana queremos adjuntar.

El Galaxy Z Fold 2 tiene varias opciones de visualización de la interfaz y permite elegir entre 420, 480 ó 540 dpi. Aunque lo que destaca es el modo Flex, que permite que aparezcan controles secundarios o teclados accesorios al usar el Z Fold 2 en modo doblado, medio doblado o desplegado. Además, según Samsung con el nuevo plegable habrá más apps de terceros con diseño optimizado para la pantalla de 7,6 pulgadas.

Aprovechando mejor el factor forma plegable para la fotografía

El factor forma del Galaxy Z Fold 2 añade versatilidad a la triple cámara trasera, de modo que también sirven de frontales si tenemos el Z Fold 2 abierto del todo y colocamos ante nosotros la pantalla secundaria, así como para poder mostrar el resultado en esta pantalla si fotografiamos a alguien con la vista previa dual. Según han explicado, han ido añadiendo estas mejoras para aprovechar mejor el factor forma gracias al feedback de los usuarios tras el Galaxy Z Flip, buscando que al final sean funciones realmente útiles en la práctica.

Además, en fotografía también vemos aplicación de ese modo Flex del que hablábamos antes, de modo que usándolo en horizontal y medio doblado podemos tener el área de encuadre en la pantalla alzada y los controles en la que queda de joystick, mientras que en vertical tendremos el resultado de la toma en la mitad izquierda (para no tener que ir a la Galería para ver el resultado). El modo Flex habilita también el auto-framing, de modo que el Z Fold 2 rastrea sujetos dentro del marco sin tener que moverse.

Hablando del software, se incluye el modo Pro para vídeo que también pudimos probar en el Galaxy Note 20 Ultra y que permite visualizar el histograma además de elegir cómo queremos la toma de sonido. En este caso además está la ventaja de tener una pantalla más cómoda para la edición a posteriori si lo deseamos.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy Z Fold 2

El Samsung Galaxy Z Fold 2 estará disponible a partir de hoy, 1 de septiembre, a partir de 2.009 euros en la web de la compañía. Como hemos visto, hay una única versión según la memoria RAM y la de almacenamiento, y los envíos se iniciarán el 18 de septiembre.

En cuanto a los colores, el nuevo Galaxy Z Fold 2 estará disponible en Mystic Black (negro) y Mystic Bronze (rosa), con la herramienta online para poder personalizar la bisagra en cuatro colores distintos con acabado metalizado (plata, rojo, dorado y azul). Además, el fabricante ha colaborado de nuevo con la firma de moda Thom Browne para ofrecer una edición limitada del dispositivo, con un filtro y una pantalla de bloqueo exclusivos, una textura grosgrain 3D y el logo grabado. La reserva de la edición limitada empezará a principios de septiembre en algunos mercados específicos, concretaremos esta información en cuanto esté disponible.

Actualizado el 1 de septiembre con todos los detalles sobre el dispositivo.