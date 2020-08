"No creo que nadie pueda decir que nuestro diseño se parece al de otros fabricantes", entrevista con Henry Hongmin Kim, Samsung

El diseño es un aspecto clave de cualquier producto, puede que incluso más si el producto está todo el tiempo en nuestra mano. El tamaño, el peso, la forma y hasta el color de nuestros smartphones importa, y no sólo desde un punto de vista estético, que también, pero va mucho más allá. Sobre esto y mucho más hemos tenido la ocasión de preguntar a Henry Hongmin Kim, Vicepresidente y responsable de estrategia de diseño para la división móvil de Samsung.

Hongmin Kim es el responsable del equipo que ha diseñado productos como los recién anunciados auriculares Galaxy Buds Live o la gama de smartphones Galaxy Note 20, equipos con diseños muy sencillos y sofisticados. Durante la entrevista hablamos sobre el proceso de diseñar un nuevo producto, el reto de diferenciarse de la competencia, el equilibrio entre tecnología y diseño, los materiales y mucho más.

¿Cómo es el proceso de diseño desde que Samsung te dice "hey, queremos unos auriculares o un teléfono" hasta que los vemos en las tiendas? ¿Cómo probáis la ergonomía? ¿De dónde vienen? ¿Puedes contarnos un poco al respecto?

Tenemos un nivel diferente de proceso de diseño en terminales que son buques insignia. En términos generales, en Samsung creemos que el diseño es una manifestación de nuestras intenciones: el aspecto del diseño ha de tener un motivo. El diseño tiene que tener un propósito y ser intencionado. Es algo muy importante. No nos interesa poner algo que pueda ser llamativo a nivel visual, pero que no tenga mucho valor práctico o valor para los consumidores. Así que lo primero de un buen diseño es el problema a solucionar.

Intentamos solucionar el problema mediante un enfoque racional y de reflexión. Eso es lo que nos diferencia de otros diseñadores. No nos interesa evitar los problemas o pretender que lo que para nosotros es un problema no lo sea para otros. Siempre nos interesa observar cómo vive la gente y cuáles son sus problemas y qué es lo que necesitan y quieren. Nuestro objetivo es satisfacer esas necesidades de los consumidores y resolver sus problemas, no los nuestros. Por eso creemos en nuestro proceso de diseño porque no tratamos de resolver los problemas según nuestras preferencias, sino que diseñamos para los consumidores. Así que el proceso de diseño es muy importante.

En Samsung creemos que el diseño es una manifestación de nuestras intenciones: el aspecto del diseño ha de tener un motivo.

En cuanto a Galaxy y Samsung... Lo que hace que nuestros diseños sean diferentes es que, obviamente, somos una empresa tecnológica y estamos orgullosos de ello, así que los avances tecnológicos son una parte muy importante de nuestra innovación en cuanto al diseño. Las colaboraciones también son muy importantes. Como habrás podido ver en nuestro evento Unpacked contamos con diseñadores de interfaz, diseñadores gráficos, diseñadores multimedia... y también colaboramos mucho con los ingenieros estructurales y los ingenieros mecánicos. Así que el diseño no recae solamente en manos de un solo "genio" que está a cargo de todo el proceso. Si alguien pregunta quién ha diseñado x teléfono, es imposible señalar a una persona en concreto o incluso a un equipo en concreto. Por eso el trabajo y la comunicación entre los diferentes equipos es extremadamente importante.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra y Galaxy Watch 3

Puede que todavía haya diseñadores tradicionales que piensen que siempre tiene que haber alguien a cargo de un proyecto que pueda solucionar todo el problema y así fue como yo aprendí el oficio, pero tengo que admitir que aunque siempre intento hacer lo mejor por mi cuenta, el trabajo con otras personas es muy importante. Me gusta compararlo con jugar con legos o con plastilina: con los lego tienes varios colores, pero si te falta una sola pieza no vas a poder acabar el proyecto; mientras que con la plastilina las partes se adaptan las unas a las otras y no sabes con qué vas a acabar. Creemos que tenemos que respetar la profesión de cada uno y que trabajar juntos es la mejor baza en el proceso de diseño.

Como decía antes, puede que para los diseñadores más tradicionales que diseñan de forma individual piensen de otra forma, pero nosotros formamos parte de una corporación e intentamos solucionar problemas a nivel universal, de ahí que uno de nuestros principales productos se llame, literalmente, "Galaxy". Así que aunque ahora yo sea el único hablando, pero en el proceso de diseño trabajo con todo el resto del equipo.

Al principio los teléfonos tenían diseños muy diferentes, pero ahora con las modas como la de los diseños de pantalla completa la mayoría de los smartphones tienen diseños muy parecidos, especialmente si los ves desde la parte delantera, ¿Cómo os diferenciáis del resto? ¿Es difícil? ¿A qué retos os enfrentáis?

Para mí como diseñador creo que el proceso de diseño es un proceso de solución de problemas, de ahí que nos encante solucionar cualquier tipo de problema. Si pones la pregunta en ese contexto, también es un problema, porque es un reto para nosotros, pero no creo que sea algo malo. Lo bueno es que ya es un buen diseño y creo que si una persona está utilizando nuestros productos sin darse cuenta de que está utilizando nuestros productos significa que tiene la mejor experiencia de usuario.

No queremos "forzar" cierta experiencia de usuario o un dispositivo determinado en la vida de las personas, queremos que usen los dispositivos como parte de sus vidas sin darse cuenta de ello. Así que creo que ese es el mejor diseño. Creo que estamos más cerca de que todos sean muy parecidos, pero seguimos teniendo diferentes gamas: S, Note, A... contamos con diferentes productos. Intentamos asegurarnos de que cada producto cumple con los requisitos sin perturbar la experiencia de uso de los consumidores.

No creo que nadie pueda decir que el diseño de nuestros productos se parece al de otros fabricantes, especialmente en el caso del Note 20, así que nos sentimos muy cómodos al respecto.

Volviendo a tu pregunta, no lo veo como algo malo, sino más bien un proceso natural en la evolución de los teléfonos móviles y otros dispositivos. Nuestro objetivo es hacer ese tipo de modelos y por eso hemos denominado incluso a nuestro equipo de diseño para el lanzamiento de este producto "sustainable premium": queremos un producto que sea lo más sostenible posible. Tenemos cero interés en crear algo pasajero o de moda y que se quede anticuado al poco tiempo. No es para nada nuestra intención. Queremos que nuestros consumidores utilicen los productos tanto tiempo como sea posible y al mismo tiempo intentamos añadir la personalidad de los productos Galaxy en la medida de lo posible, algo que puedes ver en el diseño de los Note.

No creo que nadie pueda decir que el diseño de nuestros productos se parece al de otros fabricantes, especialmente en el caso del Note 20, así que nos sentimos muy cómodos al respecto. Hemos adaptado la última tecnología sin bordes, con pantalla completa y una forma muy geométrica porque creemos en los principios del buen diseño, pero al mismo tiempo creo que la mayoría de la gente va a poder decir de inmediato que se trata del Note 20.

En cuanto a diseños de pantalla completa, ¿A qué retos os enfrentáis cuando intentáis esconder la cámara frontal debajo de la pantalla? Una vez lo hayáis conseguido, ¿Cuál va a ser el próximo gran reto para los fabricantes de smartphones?

En comparación con el resto de productos, la gama Note se centra en torno a la productividad y por eso buscamos deshacernos de cualquier tipo de adorno. Quisimos que la pantalla fuera lo más limpia posible y cada vez estamos más cerca de ocultar la cámara frontal y casi lo hemos conseguido, ¡Apenas se nota! Es todo pantalla. No hay ninguna esquina curvada, no hay ningún marco de la cámara... Ahora nos estamos centrando en la calidad de la pantalla y en el caso del 20 es destacable la resolución de la cámara y la mejor experiencia y estamos añadiendo más y más para mejorar la las características y la experiencia y es algo que vais a poder ver en la próxima línea de productos.

No estamos intentando cambiar cosas de forma artificial por el hecho de aportar cambios: si algo funciona, funciona.

Lo que quiero decir es que no estamos intentando cambiar cosas de forma artificial por el hecho de aportar cambios: si algo funciona, funciona. Si hemos llegado a un buen nivel en algo no es la última parada, sino el primer paso para llegar al siguiente. Así que seguimos añadiendo una mejor experiencia de usuario y características sin aportar cosas nuevas solo porque sí. Algo que no creemos que sea parte de un buen diseño.

Hablemos del equilibrio entre tecnología y diseño... ¿Hasta qué punto piensas que los componentes internos afectan al diseño exterior o viceversa?

Siempre he creído... Como diseñador aprendí que el diseño es un proceso muy lineal: define el problema y a lo largo del proceso soluciona el problema. Pero como ya he dicho antes, creo que estamos ante una generación diferente. Es difícil saber qué va primero y qué va después. Todo se junta. Como ya he dicho un par de veces, hay que averiguar cuál es la mejor forma de colaborar en varios equipos porque hay una razón por la que existen varios equipos y es que están a cargo de varios aspectos del diseño. Así que ante la pregunta de si va primero la tecnología o el diseño, o la pantalla frente a la cámara, es muy difícil establecer una jerarquía. Es por eso que nuestro proceso de diseño es muy complicado, pero a la vez es lo que hace que nuestros diseños sean tan buenos.

A modo de ejemplo, una de las últimas tendencias de diseño son los grandes módulos cuadrados para las cámaras. El que tiene el Note 20 Ultra es grande y sobresale un poco. En parte rompe el equilibrio del diseño, no sé si estarás de acuerdo. ¿Qué piensas de esta tendencia? ¿Se trata de un ejemplo de cómo la tecnología está afectando al diseño de forma negativa?

Creo que "romper" (el equilibrio) no es la mejor descripción de la estética de nuestro diseño. Si piensas en el cuadrado... Hay tres formas geométricas básicas: el cuadrado, el círculo y el triángulo. Si analizas minuciosamente el diseño hemos puesto el cuadrado dentro del cuadrado superior, así que no creo que esté desequilibrado o que hayamos "roto" el equilibrio en cuanto a los principios primarios del diseño. Esas dos partes tienen cada una una función diferente: hay un cuerpo del teléfono y un canal en la parte superior. Así que hemos intentado averiguar cuál es la forma más armónica de combinar las dos partes y es de sentido común utilizar la misma forma: dos rectángulos con el rectángulo del marco de las cámaras dentro del rectángulo de la carcasa del teléfono. Así que se trata de una evolución natural basada en principios del diseño.

Si alguien nos pregunta por qué hemos hecho esto o lo otro... nosotros no lo hemos "hecho". Nosotros creemos en los principios del buen diseño y los seguimos.

Si alguien nos pregunta por qué hemos hecho esto o lo otro... nosotros no lo hemos "hecho". Nosotros creemos en los principios del buen diseño y los seguimos. Si alguien nos pregunta algo específico en cuanto a las decisiones de diseño, tenemos que referirnos a los principios más básicos comunes del diseño y lo que hemos hecho es poner un rectángulo dentro de otro rectángulo y no hay nada malo en ello.

Entiendo que todavía sigue siendo un reto poner una cámara en la parte externa de un teléfono en comparación con la parte frontal y creo que hemos llegado a una solución muy sofisticada, pero seguimos trabajando para lograr mejores soluciones que sorprenderán con nuestro próximo modelo.

Así es la curva en la pantalla del Galaxy Note 20 Ultra.

Otro ejemplo, puede que lo contrario, en cuanto a las curvas en la pantalla. Poco a poco hemos visto como la pantalla se vuelve más plana. Con la gama Galaxy S20 las curvas en los laterales se han visto reducidas considerablemente, ¿Es una forma de admitir que las curvas penalizan la experiencia de usuario? ¿Cuál es el motivo de una pantalla "en curva" más allá de la estética?

Como decía antes, una de las principales características de los Note es la productividad y queríamos quitar cualquier tipo de adorno visual o en cuanto a experiencia desde el punto de vista del usuario. Queríamos que la pantalla fuera lo más infinita posible y lo más continua posible. Si observas la pantalla, la parte frontal del teléfono, no hay nada más que pantalla: no hay botón, no hay laterales... ese era el objetivo.

En cuanto a los puertos, ¿tiene sentido desde el punto de vista del diseño haber eliminado el puerto de los auriculares?

No creo que sea algo relacionado con el diseño, pero si no es un estorbo para la gente no tengo ningún problema... pero como ya digo no creo que sea una pregunta relacionada con el diseño.

Tengo otra pregunta sobre los puertos, pero es más general, ¿crees que la ausencia de todos los puertos es una buena alternativa en la fabricación de smartphones? ¿Crees que el diseño final de los Galaxy se puede beneficiar de que no haya ningún agujero en el teléfono?

Si te he entendido bien no se trata de una pregunta específica en cuanto a diseño, sino más bien de una pregunta general sobre el concepto de eliminar los puertos. Yo no tengo ninguna preferencia a nivel personal. Si un agujero tiene que estar ahí, pues ahí debería de estar, se trata de un requisito del diseño. Si no hace falta poner el agujero en base a nuestros análisis, etc pues entonces no lo necesitamos. Así que lo eliminamos. Como digo no se trata de mi decisión, sino que debería basarse en la experiencia de usuario.

¿Los tamaños más grandes de teléfono van a ser implícitos en los terminales más caros? Como es el caso de los modelos Ultra que son los más grandes tanto en el S20 y en el Note20. ¿Vamos a ver modelos más compactos en esta gama alta o es algo intrínseco?

Si hablamos del Note 20, una pantalla más grande siempre va a estar relacionada con mayor productividad y especialmente en Japón, cuanto más grande sea la pantalla, mejor. Y ese es el sector demográfico que buscamos con este terminal. Pero no creo que vinculemos el tamaño de la pantalla con el rango del producto, aunque sí que sea el caso del Note20 Ultra.

En cuanto a materiales, el cristal se ha convertido en el material más usado en la gama alta, mientras que el plástico está reservado a las gamas bajas. Sin embargo, el Samsung Galaxy Note 20 tiene una parte trasera de policarbonato, ¿por qué?

Queríamos expandir nuestra gama de experiencias en cuanto al material y también la cantidad de variedad que podíamos crear en nuestros productos para proporcionar una mejor experiencia de usuario. Así que hay quien aprecia el "factor premium" del cristal, y están dispuestos a invertir más para sacar esos productos, pero al mismo tiempo el policarbonato también tiene, en cierta manera, el potencial de ser visto como más eficaz en cuanto a productividad. Es duradero, no se rompe y queríamos aplicarlo al Galaxy Note 20, pero no al modelo Ultra, para que más gente pueda acceder a la misma experiencia Note 20.

Antes solamente teníamos los mismos materiales en toda la gama d, así que hasta ahora la gente solamente podía experimentar ese aspecto de ese material que recomendamos en una sola gama de productos, pero ahora tenemos dos segmentos diferentes de consumidores que aprecian más la durabilidad del teléfono a un precio más asequible. Así que por eso lo hemos utilizado en el Note 20.

El policarbonato también tiene, en cierta manera, el potencial de ser visto como más eficaz en cuanto a productividad. Es duradero, no se rompe...

¿Y qué me puedes decir del "glasstic" que sacasteis para la serie Galaxy A? Es como plástico, pero parece cristal...

No usamos ese término. La palabra correcta es policarbonato, puesto que añadimos otra capa. No sé de dónde ha sacado la gente esa palabra*.

Pensaba que era el término oficial...

La palabra "glasstic" se utiliza a menudo en la industria, no solamente nosotros. La gente simplemente lo llama "glasstic" porque es como un plástico con una capa de cristal, pero no es el término oficial o una descripción fidedigna de lo que nosotros utilizamos y por eso siempre decimos que utilizamos policarbonato porque es la descripción 100% correcta del material. Así que dejemos de utilizar el término "glasstic".

Hemos comprobado que Samsung sí ha usado el término 'glasstic' para referirse al material de algunos de sus productos, concretamente los Samgung Galaxy A50 y A30 lanzados en 2019.

El Samsung Galaxy A30 y su trasera de policarbonato con acabado brillante o "Glasstic 3D".

Pero parece que simplemente decir plástico es algo malo... ¿por qué el plástico tiene tan mala reputación? ¿No crees?

Sí, pero a veces sacan cosas con materiales y hacen creer que son nuevos cuando no lo son. Esa no era para nada nuestra intención. La verdad es que utilizamos policarbonato.

En cuanto a wearables, ¿por qué los Galaxy Buds Live tienen esa forma? ¿Qué ventajas tienen sobre otras formas más comunes de auriculares?

Hay dos tipos diferentes de auriculares: los in-ear (intrauriculares) y los abiertos. Los intrauriculares se asientan en el canal auditivo, pudiendo crear vacío y una mejor experiencia de sonido aislando del ruido externo. En comparación, los auriculares "abiertos" puedes ponértelos en la oreja de forma casual con una calidad de sonido muy decente, pero sin ese aislamiento. Los auriculares vienen con "active noise cancellation" para que si la gente quiere escuchar algo a su alrededor pueda hacerlo. Los Live son como un coche descapotable: están cubiertos, pero no del todo. Lo suficiente como para bloquear buena parte del sonido. Así que si alguien quiere comparar ambos tipos de auriculares es absurdo, puesto que deberían entender que se trata de dos productos diferentes.

Algunos bocetos del proceso de diseño de los Galaxy Buds Live.

La principal ventaja de los Live es que es de tipo abierto y el bloqueo de sonido exterior funciona. Llegamos a este diseño buscando un auricular de tipo abierto que la gente pueda llevar todo el tiempo sin tener que preocuparse. A mí me gustan los auriculares internos porque aprecio la calidad del sonido, pero no es una buena idea usarlos durante horas metidos en la oreja. De ahí el nombre de "live", puedes "vivir" tu vida con los auriculares. Ni siquiera te das cuenta de si los llevas puestos o no. Tampoco sobresalen y estudiamos muy a fondo la anatomía de la oreja y hasta qué punto puedes hacerlos ergonómicos. Así que realmente encajan en tu oreja sin que te des cuenta de que los llevas y la calidad de sonido es increíble. Eso es lo que importa. No intentamos crear esa forma, no pensamos primero en la forma.

Algunas personas no han entendido el proceso de diseño: "Oh, ¿realmente habéis diseñado algo así?" "¿Estábais intentando dibujar alubias?" No. Así no es como funciona el proceso.

Al igual que decía antes, se trata de un proceso: tenemos un problema y buscando la solución llegamos al concepto. Algunas personas no han entendido el proceso de diseño: "Oh, ¿realmente habéis diseñado algo así?" "¿Estábais intentando dibujar alubias?" No. Así no es como funciona el proceso. El proceso es estudiar durante años y el sonido. Y esa es la forma óptima y la hemos sacado de forma natural, no nos la hemos inventado nosotros.

En cuanto a los relojes, Samsung lleva haciendo relojes redondos desde el principio. ¿Qué ventajas crees que tienen sobre los relojes cuadrados? ¿Crees que llegaremos a ver un Galaxy cuadrado en el futuro o vais a quedaros con la forma redonda?

Volvamos a los principios básicos del diseño, como cuando hablamos de geometría o de la Bauhaus. La forma primaria al principio no era nada. Dios no creó nada. Da igual lo que digan los evangelios, no había nada. Y luego hubo un punto, después dos puntos conectados: una línea. La línea se expandió creando formas. Había un punto y los puntos conectados crearon líneas. Cuando conectas tres puntos tienes un triángulo. El círculo, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo, etc. etc. Creo que si vas a lo más básico es más universal.

Samsung Galaxy Watch 3

También tengo formación en ingeniería y en la industria de la ingeniería existe la premisa de que puedes solucionar el mismo problema de muchas formas diferentes: hay mil formas de escribir el mismo código para hacer que algo funcione en tu pantalla. Sin embargo, si alguien puede resolver un problema de la forma más eficaz posible, es lo que nosotros llamamos la solución más sofisticada. Volviendo a lo mismo, yo creo que el círculo es la forma geométrica básica más sofisticada y fundamental. Así que si mantienes esa forma, va a tener más éxito que un hexágono, un pentágono o una forma en estrella.

Últimamente Samsung ha sacado productos con diseños más exclusivos y menos convencionales, como en el caso de los televisores The Serif, The Frame o The Sero. ¿Cuál es el siguiente paso en este ámbito? ¿Vais a aplicar estos conceptos a más categorías de productos como pueden ser los smartphones?

En el Unpacked decía que diseñamos para todo el mundo. Sí que diseñamos algunos productos para un grupo demográfico concreto, pero eso no significa que estemos excluyendo a otros grupos demográficos. Hemos estudiado una forma diferente de resolver problemas, así que "lifestyle" o como sea la forma correcta de describir esa gama de productos, y seguimos estudiando esa gama de productos, pero incorporarla a otra gama de productos es un proceso diferente. Estudiamos cualquier tipo de solución, así que ya veremos.

The Sero, el televisor rotatorio de Samsung.

¿Cuál crees que ha sido el mayor éxito de Samsung desde que empezaste en la empresa? ¿Y cuál sería el mayor error?

¿Es una pregunta sobre mí o sobre el diseño de Samsung?

Desde tu llegada en la empresa... ¿Cuál crees que ha sido el mayor éxito y el mayor fracaso en el que te has visto envuelto?

Mi mayor motivación a la hora de entrar a trabajar en Samsung es que creo que Samsung tiene un ecosistema muy fuerte. Si lo piensas, tenemos de todo. Puede que a tu alrededor tengas algún producto de Samsung. Tenemos teléfonos, tenemos tablets, tenemos PCs, tenemos neveras, televisores... ¡Tenemos de todo! Creo que tengo una gran oportunidad de hacer un cambio importante en la vida de la gente, de poder diseñar todo tipo de productos a tu alrededor y como diseñador estaba entusiasmado. Realmente puedo cambiar la vida de la gente y Samsung cuenta con una gran infraestructura y ecosistema donde realmente quería trabajar.

No creo que sea un error, pero donde sí que hay posibilidades de mejora es que me he educado con una formación como diseñador muy clásica, con personalidades muy fuertes... esa es la formación que tuve, como muchos otros diseñadores. Pero después de empezar a trabajar en Samsung me volví mucho más humilde, más abierto. Necesito observar qué es lo que mis compañeros de equipo hacen... y no solo gente dentro de la empresa. Tengo que analizarlo todo. Tengo que escuchar las opiniones de todo el mundo. Tengo que ser lo más abierto posible. Soy una persona que cree en unos principios del diseño muy marcados y tengo fe en el diseño y no es un proceso sencillo. Mi profesor no estaría contento si me escuchara decir estas cosas... "¡Eres el mejor!" "¡Tienes que darle a la gente la mejor solución!" Lo sé, pero no sé si es lo correcto.

Como decía, Samsung me ha dado la oportunidad de ser más comprensivo y creo en la democratización del proceso de diseño. Así que no puedo decir que mi forma de hacer las cosas es la correcta y que soy quién sabe las respuestas. Aunque sí que es cierto. En el fondo de mi corazón siempre pienso que... no soy el más tonto aquí y creo que tú opinas lo mismo. Pero al mismo tiempo tengo que admitir que esa idea genial que se me ha ocurrido puede que sea genial, pero también puede haber otras mil ideas geniales e incluso ideas mejores cuando trabajamos juntos. Eso es lo que estoy aprendiendo y es un reto, no un error. Y es el reto que he elegido y lo estoy disfrutando porque soy un diseñador.

Samsung Galaxy WBuds Live

¿Cómo te imaginas el ecosistema Galaxy de aquí a cinco años? ¿Cómo te gustaría que fuera?

¿En términos de diseño?

Sí, por supuesto.

Creo que... el legado y la tradición son una fuerte lucha contra la marea. Así que siempre es complicado encontrar una solución "barata" que sorprenda a la gente y les haga decir "quiero eso". Y si encuentras una solución longeva y es sostenible hay quien pensará que es similar a lo anterior, demasiado básica, pero no es básica. Hay una línea muy delicada entre básico y fundamental. Así que no queremos crear algo mundano o básico, sino que queremos diseñar algo sostenible, sofisticado, fundamental, eterno, atemporal... Espero que la gente pueda entenderlo. Puede que no lo vean en nuestros diseños y quiero que piensen más en nuestra intención. Al principio de esta conversación decía que el diseño es una manifestación de la intención. El diseño no es solamente el resultado final. Así que esa es nuestra intención.

Hay una línea muy delicada entre básico y fundamental. Así que no queremos crear algo mundano o básico, sino que queremos diseñar algo sostenible, sofisticado, fundamental, eterno, atemporal...

En vez de criticar o hacer comentarios en el resultado visual final, espero que la gente tenga la capacidad de ver la intención de dónde ha salido ese diseño y que puedan decir que "oh, igual no es mi solución favorita a nivel personal, pero lo entiendo. Funciona. Es un buen diseño". No creo que el diseño de Galaxy hará que la gente... estoy pensando cómo decirlo de forma educada... [risas] Estoy intentando que sea políticamente correcto. No nos interesa crear cambios por el simple hecho de cambiar las cosas. Queremos hacer cambios si hay una razón para ello y así es como veo nuestro diseño. Creemos en unos principios de diseño muy sólidos e iremos añadiendo cada vez más y más cosas.