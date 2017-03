Samsung Galaxy S8 y S8+: todo lo que sabemos de ellos días antes de su presentación

¿Hablamos de la mayor filtración de la historia? Esto es difícil saberlo, pero desde luego que los Galaxy S8 acumulan una cantidad de rumores y filtraciones que entrará en la historia de los teléfonos más conocidos antes de su presentación. Está claro que salvo lo que confirme Samsung no hay nada asegurado, pero a fecha de hoy y a poco de conocerlos podemos hacer un buen recopilatorio de todo lo que se sabe de los Galaxy S8.

Este año los coreanos nos han hecho esperar algo más y no hemos podido conocer los nuevos buques insignia en el MWC como nos tenían acostumbrados. En vez de ello presentaron los Galaxy Tab S3 y el Galaxy Book, anunciando como broche final la fecha de presentación de los smartphones, el 29 de marzo, el cual celebrarán en Nueva York y Londres como indica la app del evento. De nuevo se esperan dos aunque quizás menos distintos entre ellos, veamos lo que se espera que sean a tenor de todo lo filtrado.

Dos tamaños, dos curvas (para todos)

Samsung lleva apostando por la dupla desde los Galaxy S6 y S6 Edge y parece haberle funcionado bien tanto en esa ocasión como en la siguiente, porque también lo hizo con los Galaxy S7 y S7 Edge. Uno con frontal plano y el otro con curvatura en la pantalla y de ahí ese apellido que iniciasen con aquel "ensayo" del Note Edge, pero que pierde el sentido si ahora van a ser iguales también en esto.

El apellido "Edge" se pierde, no tiene sentido si ahora van a ser iguales también en esto

Hablar de rumores es hablar casi siempre de Evan Blass y en esta ocasión también nos ha regalado distintas aportaciones (que iremos viendo). Con respecto a esto Blass filtró que el hermano mayor se llamaría S8+, sustituyendo lo de "Edge" y dando sentido a la especulación de que Samsung habría optado por aplicar la curvatura de la pantalla en ambos terminales (ambos tendrían el "Edge").

Otro habitual en el campo de las filtraciones es @OnLeaks, el cual aportó su granito de arena en cuanto a la diferencia de tamaño mostrándonos parte de las dimensiones (ancho y alto) y una comparativa de tamaños entre los Galaxy S8 y otros topes de gama de Samsung. Vimos que el Galaxy S8+ supera en altura al Note 7 con sus 159 milímetros (el Note mide 153,5) y que el Galaxy S8 queda entre el Note 7 y el S7 con 148,9 milímetros de altura, aunque unos 2 milímetros más estrecho que el S7.

En esas dimensiones los terminales incluirían unas pantallas de 5,8 y 6,2 pulgadas con una resolución QHD y no 4K como se rumoreó, siendo aquí más conservadores y probablemente apostando por cumplir antes en autonomía e ir evolucionando hacia una resolución 4K que de momento vimos en aquel Sony Xperia Z5 Premium (quizás demasiado pronto, como aquel 2K del LG G3). Aquí Samsung se habría marcado un abandono del formato 16:9 para situarse en 18.5:9, como el G6.

Otro regalo de Blass fue su confirmación de que la pantalla de los S8 sería sensible a la presión, al estilo del 3D Touch de la pantalla de los iPhones. Según parece, con distintos grados de presión se mostrarán diversas opciones y menús contextuales tanto en apps como en otras zonas de la interfaz, aunque informaciones posteriores apuntaron a que la función se limitaría al botón de inicio virtual. Porque sí, con los S8 al parecer se romperá con esta tradición en los Galaxy como ahora veremos.

Adiós, botón físico frontal

Esas pantallas estarían integradas en un frontal mejor aprovechado que el de sus predecesores, dado que tenemos también filtración del ratio pantalla/frontal y será de un 83%. Y lo que además confirman renders e imágenes es un panel curvo y robando al máximo bordes superior e inferior hasta el punto de que no hay un botón físico frontal.

El lector de tarjetas sigue estando incluido (de momento no veremos ninguna tecnología que lo implemente en pantalla), pero en la parte de atrás como el LG G6, de modo que lo que habrá en el frontal es un botón virtual (probablemente programable). Victoria para quienes quieren el máximo aprovechamiento del frontal por parte de la pantalla, no tanta para aquellos que prefieran la lectura de huella en esa posición o si la ubicación elegida no resulta tan cómoda.

Eliminando el botón de inicio frontal, Samsung acaba con una de las señas de identidad no sólo de sus buques insignia, sino de muchos de sus terminales

De este modo Samsung acaba con una de las señas de identidad no sólo de sus buques insignia, sino de muchos de sus terminales que en los últimos modelos aún lo han integrado como los de la línea A. Además, en cuanto a botones se confirman las sospechas y Bixby, confirmado justo ayer, tendrá su propio botón físico (uno extra bajo los de volumen).

Además, los cambios en la interacción llegarán por parte de los accesorios. Buenas noticias para quien a falta del Note 7 esté esperando este S8, dado que los S8 tendrían un S-Pen como accesorio opcional, que a diferencia de los Note no tendría un agujero para su inserción en el teléfono.

La exclusividad de la potencia

En su momento nos hicimos eco de esa exclusividad relativa de Samsung con el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 835. Salir antes que los buques insignia de Samsung tenía un relativamente alto precio a este respecto, el tener que recurrir a un procesador "antiguo" y menor como el Snapdragon 821 y lo vimos materializado en el LG G6.

Como viene siendo habitual en el fabricante, de nuevo habrá versiones con dos procesadores según mercados, hablando en esta ocasión de dicho Snapdragon y del Exynos 8895. Een Xataka Móvil tenéis una comparativa detallada de ambos y de lo que cambiará de los S7 a los S8 a este nivel, como es el caso de la gráfica Mali G71 del Exynos que al parecer ofrecerá un rendimiento 1,8 veces mayor a la Mali T880 MP12 de los S7 con el Exynos 8890.

Estos SoC vendrían acompañado de un mínimo de 6 GB de RAM poniéndose a la altura de rivales como el Huawei Mate 9 Pro o el One Plus 3T. Aunque hay muchas papeletas de que ocurra como con el G6 y que la configuración máxima dependa del país, dado que los 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento sólo llegarían a China y en el S8 estándar.

Ni dos cámaras...

La aplicó Apple en su último terminal, la aplicó LG en sus dos últimos buques insignia, la aplica Huawei en varias líneas e incluso la estamos viendo en gamas menores, pero Samsung parece de momento no incluir doble cámara en sus terminales más potentes del año, a tenor de la gran cantidad de imágenes y renders que han ido saliendo en los que vemos una trasera con una sola cámara.

Todo apunta a que los S8 no incluirán doble cámara, pero Samsung quiso mostrar que están trabajando en ello

Pero, ¿qué ocurre con ese tweet sobre el Exynos 8895 y una doble cámara? Quizás sea simplemente un teaser o un carraspeo de que el fabricante ya trabaja en integrar esto en us teléfonos, hablándonos de dos procesadores, ayudando el secundario en tareas como el color, autoenfoque, HDR o la reducción de ruido.

Todo lo que de momento se ha filtrado refleja una sola cámara, así que salvo sorpresa de última hora lo esperado es que no haya doble cámara en los S8.

Esto anticipa una mejor capacidad a la hora de obtener tanto fotografías como vídeos, por ejemplo de poder tomar vídeo 4K a 120 imágenes por segundo. Pero de nuevo no nos podemos olvidar que de momento las informaciones apuntan a una sola cámara, así que puede que esto lo veamos en un (también muy esperado tras confirmar su existencia) futuro Note 8.

En cuanto a los sensores, las cámaras apuntan a experimentar mejoras sólo a nivel de software manteniendo los 12 y 8 megapíxeles con apertura f1,7. La cámara frontal incorporaría un escáner de iris como el del Note 7, mientras que la trasera estrenaría la función de detección de objetos y búsqueda visual.

...Ni eliminar el jack de audio, pero sí USB tipo-C

No es momento para hablar de si Apple crea tendencia o no, pero cuando la marca incorpora algo llamativo en sus terminales siempre se espera cierto efecto en sus rivales e incluso a nivel de mercado. Esto de momento no lo estamos viendo a nivel general con el jack de 3,5 milímetros y los S8 tampoco se sumarían al carro de eliminarlo, viendo en imágenes y renders que está colocado en el borde inferior, al otro lado del altavoz.

En cuanto a esto se habla de doble altavoz estéreo (en esta parte inferior del dispositivo) y vemos que el USB será tipo-C (a diferencia de los S7). Esta conexión además le serviría para la función Samsung Desktop Experience, análoga de Continuum de Microsoft permitiendo que el teléfono funcione de manera similar a un ordenador al conectarlo en un dock o base (el Samsung DeX, que contaría con las conexiones USB y HDMI).

Así será la apariencia de Samsung Desktop Experience según se ha filtrado.

No hemos comentado nada sobre la construcción y los materiales, pero tanto fotos como renders hacen ver que éstos serán similares a lo previo, sobre todo al S7 Edge por la incorporación de la curva en ambos terminales. Se espera además que posean resistencia al agua y al polvo IP68, un grado más que sus antecesores los S7.

Cambios en la batería: lo principal es no repetir errores

A veces se perdona pero no se olvida y lo sucedido con las baterías del Note 7 es un lastre que Samsung tendrá que arrastrar durante años, de hecho ya se notó en las ventas. La compañía comunicó que se reforzarían los controles de calidad, incluyéndolo incluso en su publicidad, y según decía el WSJ el pasado mes de febrero Samsung habría optado por cambiar el proveedor de baterías por Sony para los S8 cuando se había rumoreado justamente lo contrario.

En cuanto a la capacidad, se habla de baterías de 3.000 y 3.500 mAh para el S8 y el S8+ respectivamente, incorporando previsiblemente carga rápida dado que los S7 ya la incluían (quizás con alguna mejora en cuanto a cifras aquí).

Al software también le hemos visto la cara

Por si no teníamos suficiente con conocer el aspecto de los terminales en cuanto a su diseño y construcción, también sabemos cómo será el software. La nueva TouchWiz se mostró gracias a unas capturas encontradas en la APK de la última versión de Smart Switch de Samsung, permitiendo ver su aspecto más minimalista al menos en iconos e interfaz, a falta de ver la personalización del fabricante barra de notificaciones.

Estas imágenes encajan en lo que se ve en este vídeo de Slashleaks publicado hace unas horas, en el que se ve un supuesto (y muy probable) S8 funcionando, apareciendo la pantalla de inicio, la de bloqueo y una segunda pantalla del escritorio, coincidiendo todo con los renders y capturas filtradas, así como el propio físico del terminal (en este caso negro).

Samsung Galaxy S8 y S8+: características, colores y precios esperados

Con todo lo filtrado o rumoreado podemos montar una ficha técnica anticipada (y sin confirmar salvo algún detalle) de ambos terminales. En esta ocasión, como hemos ido viendo, algo menos distintos en diseño y prestaciones, aunque tamaño y peso sí serán factores diferenciales así como aparentemente la RAM y el almacenamiento.

Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+ Dimensiones físicas 148,9 x 71,9 x 7,9 mm (163 gramos) 148,9 x 71,9 x 7,9 mm (163 gramos) Pantalla Pantalla Super AMOLED curva de 5,8 pulgadas Pantalla Super AMOLED curva de 6,2 pulgadas Resolución 1.440 x 2.960 píxeles 1.440 x 2.960 píxeles Procesador Qualcomm Snapdragon 835 o Exynos 8895 Qualcomm Snapdragon 835 o Exynos 8895 RAM 4GB 4GB Memoria 64GB (hasta 256 GB y ranura micro-SD) 64GB (hasta 256 GB y ranura micro-SD) Software Android 7.0 con TouchWiz Android 7.0 con TouchWiz Conectividad LTE, Bluetooth, USB tipo-C 3.1 LTE, Bluetooth, USB tipo-C 3.1 Cámaras Trasera de 12 megapíxeles con una lente con apertura f/1,7, frontal de 8 megapíxeles también con f/1,7 Trasera de 12 megapíxeles con una lente con apertura f/1,7, frontal de 8 megapíxeles también con f/1,7 Batería 3.000 mAh 3.500 mAh Otros Sensor de huella y escaner de iris Sensor de huella y escaner de iris Precio estimado 799 euros 899 euros

Los colores también se han ido filtrando en distintos renders y se espera que esté disponible en negro, gris y plata (Black Sky, Orchid Grey y Arctic Silver). Además, de nuevo Evan Blass filtró los precios y no sólo de los terminales, dado que en el mismo tweet hablaba de 150 euros para la estación Samsung DeX, 129 para las nuevas GearVR y 229 para la Gear 360.

Sobre las fechas de lanzamiento se habló recientemente del 21 de abril en Corea y una semana después para el resto de países, el 28 de abril. El periodo de reserva empezaría en el país cuna del fabricante el próximo 7 de abril hasta el 17 de abril, celebrando un pre-lanzamiento en algunos operadores locales el día 18 antes del lanzamiento oficial del 21.

