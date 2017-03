Continúan las filtraciones diarias sobre el Samsung Galaxy S8: lo vemos mejor que nunca, vestido de dorado

Tenemos una recopilación bastante potente de lo que se espera - y se ha filtrado - sobre el Samsung Galaxy S8, una actividad que día a día suma alguna cosita nueva con la que parece que se va a romper la magia de una presentación oficial, pero estoy seguro de que Samsung se reservará alguna sorpresa bajo el brazo.

Lo último que os enseñamos tenía que ver con la habilidad del teléfono para transformarse en ordenador personal gracias a un accesorio especial, hoy volvemos al aspecto puro y duro del terminal, con tres de las mejores imágenes que podéis tener a mano, por cortesía de evleaks.

La principal novedad está en el color dorado, algo que podemos comprobar con la imagen con la que abrimos la noticia. Hasta el momento conocíamos tres tonos para el Galaxy S8 y su variante Plus: Black Sky, Orchid Gray y Arctic Silver, pues la cosa no había terminado ahí, y creemos que no debemos cerrar la puerta tras conocer la unidad dorada.

En muchas quinielas apuestan por seis colores diferentes para el Galaxy S8, ya conocemos cuatro

Aunque pueda parecer otra cosa por su tonalidad morada, la toma segunda corresponde con la versión gris del equipo, que ya habíamos visto antes. Entendemos que cada una de las imágenes que rellenan la estirada pantalla del terminal, corresponden con los nuevos fondos de pantalla que se estrenarán con él.

Hablamos de colores, pero también de la calidad de la recreación, las tres imágenes que compartimos son lo suficientemente grandes y detalladas para ver mucho mejor al nuevo Galaxy: tanto por delante, como por detrás. Sí, el cuadrado que se ve a la derecha de la cámara es el sensor de huellas.

Menudo dolor de cabeza debe ser este Evan Blass para el departamento de marketing de Samsung, les está reventando la presentación día a día. Presentación que tendrá lugar el próximo 29 de marzo en un evento Unpacked 2017.