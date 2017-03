Samsung quiere que utilices el Galaxy S8 como un PC, para eso estará DeX station

Ayer os hicimos un repaso importante sobre todo lo que se ha hablado y se conoce sobre el Samsung Galaxy S8, y su variante Plus. Pero es inevitable, no paran de llegar nuevas filtraciones e informaciones que nos descubren más sobre los teléfonos, y sobre la propuesta de accesorios que los rodean.

Cuando os hablamos de precios, también os hablamos de que habría un gadget llamado DeX station que haría las veces de transformador entre la experiencia móvil y lo que podríamos llamar ‘el escritorio’. Estas últimas horas se ha estado compartiendo información sobre esta estación, en la que se deposita el Galaxy y abre las puertas a un monitor, ratón, o teclado.

En definitiva, buscando una mayor productividad para un hardware que va sobrado de potencia y no debería tener demasiado problema para dibujar una interfaz en pantalla grande. A muchos os sonará la idea, hay diferentes intentos fuera y dentro de Android que proponen cosas similares, posiblemente el más sonado tiene que ver con Microsoft y su plataforma Continuum.

Sin salirnos demasiado de Microsoft, debemos darle la razón en que las aplicaciones universales pueden tener bastante sentido, me explico: un mismo desarrollo debería contar con diferentes vistas dependiendo del lugar donde lo estemos visualizando. No es lo mismo 5,5 que 24 pulgadas, tampoco es lo mismo usar un ratón que una pantalla táctil.

Volvemos a 'DeX station’, que según todas las filtraciones tendrá dos puertos USB-A, otro Ethernet (100 Mbps), e incluso un USB-C. Para conectar un monitor externo habrá una salida HDMI capaz de lidiar con el formato 4K a 30 imágenes por segundo.

Mientras el teléfono esté sobre DeX, se estará cargando 'rápidamente' a través de un puerto, nada de carga inalámbrica. La parte más llamativa del asunto la tenemos en la posible refrigeración que ofrecería al teléfono, a través de un ventilador, para evitar calentamientos en el desempeño de tareas exigentes.

Samsung no ha confirmado nada de esto, pero tiene toda la lógica del mundo querer plantear una propuesta basada en un ecosistema de productos, a sabiendas que el teléfono se venderá en millones de unidades. Por lo pronto esperamos - sabemos - que AKG le acompañará en la parte de audio poniendo los auriculares, y también hay una batería externa - 5.100 mAh - diseñada por la propia Samsung.

Samsung EB-PG950 Power Bank for #GalaxyS8 in blue (official accessory): 5100mAh, 15W Fast Charge In/Out, USB-C. 59,90 Euro. 1/2 pic.twitter.com/jOKM5vBreX