Tenemos nuevos detalles del Galaxy S8: nueva pantalla 'Infinity' sin marcos, jack 3,5 mm, y dos tamaños

Con el MWC 2017 a la vuelta de la esquina, con mucha acción en cuanto filtraciones por parte de LG con su G6, y alguno que otro detalle interesante del Galaxy S8, que por cierto ya se confirmó que no conoceremos dentro de esta feria. Hoy surge nueva información del dispositivo estrella de Samsung, el que significará el regreso de la compañía después del terrible destino del Galaxy Note 7.

Hoy The Guardian dice haber tenido contacto con personas cercanas al desarrollo del nuevo gama alta de Samsung, teniendo así nuevos detalles que apuntan a un dispositivo que adoptará lo mejor del difunto Galaxy Note 7, y mejoras importantes respecto al Galaxy S7 del año pasado.

Adiós versión 'flat', habrá dos tamaños con pantalla curvada pero sin apellido 'edge'

En las dos generaciones anteriores vimos como Samsung incorporó la variante 'edge' a su dispositivo estrella, lo que significaba tener una pantalla curvada en ambos laterales. En el Galaxy S8 diremos adiós a la versión sin pantalla curva o 'flat', y sólo veremos modelos 'edge' aunque ya no serán conocidos así.

Eso sí, tendremos dos versiones que se diferenciarían únicamente por su tamaño de pantalla, uno que rondaría las 5 pulgadas, mientras que el otro, que posiblemente sea conocido como Galaxy S8 Plus, estará por las 6 pulgadas. Estos dispositivos son identificados bajo el nombre clave 'Dream' y 'Dream 2'.

'Infinity Display', Samsung también se deshace de los bordes

Parece que 2017 será el año de los dispositivos si marcos, aunque siendo sinceros Samsung lo tiene mejor resuelto gracias a su pantalla curva. En el Galaxy S8 veríamos el estreno de una pantalla que han apodado como 'Infinity Display', donde gracias a una disminución en los marcos superior e inferior, que también prescindiría del botón Home, estaríamos ante un aprovechamiento que superaría el 90% del frontal, sí como ayer lo veíamos con el LG G6.

Las fuentes a las que ha tenido acceso The Guardian mencionan que incluso se está contemplando la idea de no poner el nombre de la compañía al frente, ya que no hay suficiente espacio en los minúsculos marcos.

Sensor de huellas y escáner de iris ¿en la parte trasera?

Debido al poco espacio que encontraremos en el frontal del Galaxy S8, el sensor dactilar se pasará a la parte trasera, donde también se está contemplando llevar el escáner de iris, que es una característica heredada del Galaxy Note 7, pero hasta el momento no hay confirmación de que vaya a ser colocado atrás del dispositivo.

El escáner de iris recibiría una nueva actualización para ser usado en nuevas aplicaciones y funciones del dispositivos, y no sólo para el desbloqueo del terminal. Se habla de que podrá ser usado para autenticar compras vía Samsung Pay y otros servicios compatibles.

Cámara 'Duo Pixel' ahora con reconocimiento de objetos

En el segmento fotográfico tendríamos una continuidad respecto a la gran cámara que llegó con el S7, donde no veremos nada de cámaras de doble sensor, pero sí la tecnología 'Duo Pixel' que tan buenos resultados ofreció.

La cámara del Galaxy S8 llegaría con "mejoras incrementales" en la calidad de imagen, respuesta ante bajas condiciones de luz, así como la velocidad. Pero la novedad más interesante sería una nueva detección de objetos, muy al estilo de Google Googles, y que permitirá determinar qué hay en la escena y así ajustar los controles, o bien, dar opciones adicionales como búsqueda del objeto y su información.

Asistente personal y hasta su propio "Continuum"

Ya habíamos escuchado que el Galaxy S8 estrenaría un nuevo asistente personal llamado Bixby, nombre que no se ha podido confirmar, pero sería basado en la tecnología que ya vimos de Viv Labs, quienes nos presentaron un potente asistente basado en inteligencia artificial e información contextual.

Este asistente también estaría apoyado en las capacidades de reconocimiento de la cámara, lo que le permitiría identificar la situación en la que se encuentra el usuario y así anticiparse a las necesidades.

Por otro lado, también se está hablando de nuevas características para hacer que el Galaxy S8 se pueda conectar a un ordenador y transformarlo en dispositivo de escritorio, algo parecido a lo que ocurre actualmente con "Continuum" de Microsoft. Aquí Samsung lanzaría un accesorio llamado DeX (de Desktop Extension), con el que podríamos usar el smartphone en un monitor con mouse y teclado, todo basado en Android pero con aplicaciones de productividad provistas por Samsung.

Por último, no se confirma la llegada del Snapdragon 835, sólo se menciona que el Galaxy S8 tendrá un procesador de nueva generación de 10nm, 64GB de almacenamiento base ampliable vía microSD, USB-C con carga rápida, así como compatibilidad con un nuevo Gear VR y Gear 360.

Aún no hay una fecha definida para la presentación del Galaxy S8, pero los rumores apuntan a un anuncio en Nueva York para la última semana de marzo, para ponerse a la venta los primeros días de abril en gran parte del mundo.

Vía | The Guardian En Xataka | Esto es todo lo que esperamos del Samsung Galaxy S8 (por ahora)