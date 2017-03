Bixby, el asistente propio de Samsung, es oficial: contexto, gran espectro de tareas y tolerancia cognitiva

Aunque los del S8 y S8+ están ocupando los titulares desde hace meses, los rumores sobre los próximos lanzamientos de Samsung también hacían referencia al que sería su propio asistente. Yendo más allá que con S-Voice, y según ellos que el resto de asistentes de voz, Samsung por fin confirma Bixby y lo presenta de manera oficial.

El anuncio corre a cargo de InJong Rhee, vicepresidente ejecutivo de servicios y software de Samsung, en un anuncio referente al Unpacked 2017 referido a Bixby, el nombre que ya conocíamos y que se estrenará con los nuevos S8. Samsung dice que son las máquinas las que han de aprender y adaptarse al ser humano y no éste sobre ellas, y el propósito de Bixby (nombre confirmado) es que la interacción sea más sencilla y natural gracias los avances de la compañía en la inteligencia y el aprendizaje artificial.

Integración y soporte a gran número de tareas

La compañía explica las características de su propio asistente en tres bloques, siendo el primero relativo a qué tareas podrá realizar o soportar. Sobre esto ya se habló en diciembre, dado que se filtró que todas las funciones de los Galaxy S8 se integrarían con el nuevo asistente, y que a diferencia de S-Voice interaccionaría entre usuario y app (y no sólo se quedaría en una muestra de información).

Ahora confirman esto diciendo textualmente que "Bixby será capaz de soportar casi cualquier tarea", enfatizando que no se limitará a un reducido número de apps como en otros casos. Un ejemplo sería lo que vimos a principios de enero gracias a las betas en relación a que estaría integrado con el sistema de pagos de la marca.

Siempre alerta

Según explican en el comunicado, los usuarios podrán llamar a Bixby en cualquier momento mientras usen una de esas apps en las que el asistente se integra. Éste además tendrá en cuenta el contexto y el estado de la app, "entendiéndolo" y sin interrumpir lo que el usuario esté haciendo.

Aquí también confirman que habrá varias maneras de interactuar con Bixby, es decir, no sólo por voz, pudiendo también hacerlo con toques. Aquí de momento no dan más pistas, pero lo que matizan es que será algo cómodo que no limite la petición del usuario por la modalidad de interacción.

A buen entendedor, pocas palabras bastan

Uno de los principales retos de los asistentes es entendernos en cada ocasión, dado que hay muchas maneras de expresar o pedir una acción y en ocasiones se requiere un comando específico (por ejemplo a la hora de pedir que se envíe un mensaje por WhatsApp con Siri). A esto quieren poner fin en Samsung y según explica Bixby entenderá comandos con información incompleta.

Habrá que ver hasta qué punto Bixby es capaz de entendernos en este sentido, porque de momento sólo han comentado esta característica sin entrar en detalles. Esto supondría un plus de comodidad sobre todo para los usuarios menos acostumbrados a la interacción con asistentes de voz, y por otro lado también una ventaja con respecto a otros asistentes.

Los smartphones son el primer paso

Lo que buscan en Samsung es diferenciarse en cuanto a la interacción y a la comodidad y que una mala experiencia no lleve al usuario a desistir y a volver a la interacción tradicional táctil. Así, además de en lo que acabamos de comentar de los comandos incompletos, la compañía promete que pese a ser algo nuevo el aprendizaje será sencillo, eliminando los factores de confusión en relación a su activación..

También anticipa que habrá un botón dedicado al asistente situado en la parte trasera de su próximo dispositivo, con el cual se busca que las acciones habituales tengan un desempeño más rápido. Aquí lo ejemplifican con la realización de una llamada, de modo que con el botón y Bixby habrá menos pasos.

Lo que también dejan caer es que los avances en el campo de la inteligencia artificial no son sencillos, y que pese a su visión y sus ganas de revolucionar la interacción entre seres humanos y máquinas "la ambición requiere tiempo". Esto lo dicen en referencia a la expectación de los S8 y la inteligencia artificial, por lo que puede que el asistente sea todo lo que veamos en relación a esto con los nuevos terminales.

En cuanto al futuro del asistente, Samsung explica que empieza por los smartphones para ir poco a poco llegando a otros dispositivos como televisores o aires acondicionados. Además, en sus planes entra que el SDK se distribuya a desarrolladores terceros.

