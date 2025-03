Sabemos de sobra que más megapíxeles no significa mejores fotos. A los fabricantes no les importa

La guerra de los megapíxeles parecía extinta, pero no podíamos estar más equivocados. Aunque los fabricantes han demostrado una y mil veces que más resolución del sensor no se traduce en mejores resultados, 2025 es el año de apostar por un número concreto: los 200 megapíxeles.

No es algo nuevo. Sobre sensores de 200 megapíxeles llevamos escuchando desde hace cuatro años. ZTE abrió un camino que, años después, están empezando a transitar el resto de fabricantes.

Curiosamente, es una característica que no toca solo a la gama alta: hay móviles de gama media apostando por este tipo de resolución. En algunos casos, con buenos resultados. En otros, sin impacto alguno.

Aún recuerdo mi comparativa entre el Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ y el Galaxy S23 Ultra. Un artículo que te recomiendo leer para comprender mejor para qué sirven estos sensores.

Están de vuelta. Este 2025 ha arrancado con mucha presencia de este tipo de sensores. El Samsung Galaxy S25 Ultra sigue manteniendo los 200 MP de su cámara principal, el Xiaomi 15 Ultra lo ha estrenado en su nuevo teleobjetivo, el Vivo X200 Pro más de lo mismo,

Para qué sirven. En primer lugar, para que la marca pueda decir que su móvil tiene más megapíxeles que el de la competencia. Sí, el marketing en cámara es importante, y esto es algo reconocido por las propias compañías. Más allá de esto, sí que hay ciertas ventajas reales a la hora de usar sensores de ese tipo.

En primer lugar, permiten realizar disparos en modos de alta resolución (200 MP reales, no 12 MP con Pixel Binning). Esto nos dará fotografías más grandes ideales para impresión.

Redmi Note 12 Pro+ 200 MP vs Redmi Note 12 Pro+ 12 MP. ¿Notas alguna diferencia?

Samsung Galaxy S23 Ultra 200 MP vs Samsung Galaxy S23 Ultra 12 MP. Diferencias muy notables.

En segundo lugar, si tenemos algo de suerte, el fabricante no aplicará los mismos algoritmos de procesado cuando dispare a 200 megapíxeles, ya que procesar una imagen a esta resolución es más complejo que hacerlo a 12. Pero esto no es siempre así. Hay ocasiones en las que el procesado es igual de mediocre, y ahí no sirve de absolutamente nada contar con más resolución.

Sea como fuere, los 200 megapíxeles vuelven a estar de moda, y parece que han llegado para quedarse en el corto plazo.

Imagen | Xataka

