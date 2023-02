OPPO Find N2 Flip, primeras impresiones: había un rey de los plegables tipo concha. Este móvil quiere destronarlo

No hay duda de que los teléfonos plegables han llegado para quedarse y ciertas compañías como Samsung, Huawei Xiaomi y Oppo son responsables de que esto ocurra. En el caso de Oppo, el año pasado tuvimos la ocasión de probar su primer plegable, el Oppo Find N, y este año la compañía no ha tardado mucho en presentar no uno, sino dos teléfonos con este formato.

Estamos hablando del Oppo Find N2, la versión mejorada de su primer plegable que ya probamos hace unas semanas y que, a pesar de no llegar a España, se postula como uno de los mejores plegables del año. Y el Oppo Find N2 Flip, el primer plegable de esta compañía en formato concha y que afortunadamente sí que se pondrá a la venta fuera de China e incluso llegará a comercializarse en España en unas semanas.

He estado probando esta nueva propuesta plegable por parte de la compañía China, y te voy a contar qué me ha parecido. Solo os anticipo, que el Z Flip 4 de Samsung ya tiene un competidor que puede quitarle la corona por primera vez.

Ficha técnica del OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip Pantalla AMOLED 6,8"

1080 x 2540

120 Hz

Pantalla externa:

AMOLED 3,26"

720 x 382 Dimensiones y peso 166,2 x 75,2 x 7,45 mm (desplegado) 85.5 x 75,1 x 16,02 mm (plegado) 191 g. Procesador Dimensity 9000+ RAM 8 / 12 / 16 GB Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB Cámara frontal 32 MP Cámara trasera 50 MP

8 MP UGA Batería 4300 mAh

Carga rápida 44W Sistema operativo Android 13

ColorOS 13 Conectividad 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC Otros Altavoces estéreo

Lector de huellas en el lateral Precio 1.049 euros

OPPO va a por todas con su plegable

Mi experiencia con el nuevo Oppo Find N2 Flip ha sido justo lo que podía esperar. Estamos ante el primer teléfono plegable en formato tipo concha que la compañía ha lanzado al mercado global, y como podemos ver, es un dispositivo que irremediablemente recuerda al Samsung Galaxy Z Flip 4 de Samsung ya que comparte su formato, la disposición de algunos de sus elementos y hasta su apellido. A pesar de esto, el N2 Flip tiene una identidad propia y un apartado de diseño muy llamativo.

OPPO no quería pantallas pequeñas, ni fuera ni dentro de este terminal

Empiezo hablando de su pantalla exterior, que por el momento, se corona como la pantalla externa más grande que encontramos en cualquier plegable del mercado con formato concha. Sus 3,26’’ son las culpables de ello, dando como resultado un panel que ocupa una buena parte de este sector exterior. Luego veremos lo que podemos hacer con ella. Este panel AMOLED comparte espacio con el módulo de cámaras doble del Oppo Find N2 Flip, que sobre el papel, resulta bastante prometedor.

Cuando desplegamos el Oppo Find N2 Flip, queda al descubierto su pantalla interior AMOLED de 6,8’’, con un frontal que visualmente resulta similar al del Galaxy Z Flip 4. La pantalla está rodeada de un generoso marco de plástico, que sirve como protector de la misma una vez que plegamos el teléfono. También contamos con un agujero superior centrado para la cámara frontal.

En este momento de despliegue, la sensación en mano es agradable y los materiales de construcción desprenden un aire premium. Tenemos un teléfono de 166mm de altura, igual de alto, y un poco más ancho que el Z Flip 4 de Samsung, por lo que la sensación de verticalidad se pierde un poco, siendo un terminal relativamente cómodo de utilizar. Es un dispositivo ligero, de 191 gramos de peso, pero debemos tener en cuenta que con una sola mano no seremos capaces de abarcar toda la superficie de la pantalla.

Y ya que estamos con este apartado puedo confirmar que mi experiencia con las pantallas ha sido bastante buena. La pantalla interior cuenta con un tamaño de 6’8 pulgadas con un panel con tecnología AMOLED, y tasa de refresco de 120Hz adaptativos gracias al panel LTPO.

El apartado de brillo también es generoso, ya que la capacidad varía entre los 500 y los 1.200 nits alcanzando un pico máximo de 1.600 nits. Con estos datos no deberíamos tener ningun problema con la pantalla independientemente de la situación o escenario en el que lo usemos. Yo el tiempo que lo he probado no he tenido problema en este sentido, así que todo parece funcionar bien.

Si hablamos de la gran pantalla exterior del Oppo Find N2 Flip, os diré que es un panel que me ha gustado bastante. Acostumbrado a las pequeñas pantallas que tienen otros plegables de este formato, se agradece mucho tener un panel más aprovechable. Pero todo hay que decirlo, a pesar de sus posibles usos puntuales, en muchas ocasiones nos veremos obligados a desplegar el panel para poder desempeñar la mayoría de usos del teléfono.

¿Qué podemos hacer con él? Pues la mayoría de cosas que podemos hacer con la pequeña pantalla de otros plegables tipo concha… pero de forma más cómoda: Consultar fecha y hora, gestionar y contestar notificaciones con respuestas predeterminadas y configurables, y hasta incluso contestar y denegar llamadas. También tenemos otro tipo de funcionalidades y widgets, como el acceso rápido al centro de control del teléfono, consultar el tiempo, tener un acceso rápido a la cámara sin necesidad de desplegar el teléfono y el uso rápido de un temporizador.

Pero sin duda alguna, el uso más interesante de esta pantalla es el hecho de usarla como vista previa de la cámara del propio teléfono. Esto es algo común que casi todos los teléfonos plegables aprovechan, y en esta ocasión, al tener un tamaño más grande, podemos tener una vista más detallada de la foto que podemos sacar. En definitiva, un mayor tamaño de la pantalla exterior es justo lo que demandaba en otros plegables en formato concha que he probado, y pienso que esta pantalla sienta una base muy interesante que debería de tenerse en cuenta para futuros modelos.

Siempre que hablamos de plegables hay que hablar, valga la redundancia, del pliegue y de la bisagra. En el caso del Find N2 Flip, Oppo ha sabido aprovechar las novedades a nivel de construcción y materiales que se han introducido en la bisagra del Oppo Find N2, para integrarlas también en este formato, y tengo que decir que las sensaciones son muy parecidas. Es decir, bastante buenas.

La bisagra promete ser altamente resistente. El paso del tiempo lo dirá

La bisagra de tipo gota de agua, permite un pliegue del teléfono completo, quedando las dos partes adheridas de forma simétrica. Además, durante mis pruebas he podido comprobar que su consistencia es muy sólida, y tenemos bastante maniobrabilidad para dejar el teléfono plegado en distintos ángulos para aprovechar la ejecución del modo “Flex Form”.

Como hemos visto en otros plegables de este formato, este modo aprovecha la interfaz de algunas aplicaciones para dividir la pantalla en dos, cuando tenemos el teléfono apoyado y a medio plegar sobre cualquier superficie. Así podemos aprovechar la parte inferior del panel para poder seleccionar algunos ajustes y la parte de arriba para visualizar contenido. El modo Flex Form cobra sentido en aplicaciones como la cámara, servicios de videollamadas o incluso en aplicaciones de reproducción de contenido como Youtube.

La sensación que he tenido con el pliegue central de la pantalla ha sido bastante similar a la que ofrece el Oppo Find N2. Visualmente es perceptible, sobre todo si la luz incide sobre la pantalla. Pero a la hora de pasar el dedo por encima, debo destacar que es bastante sutil, y no es una arruga muy pronunciada ni tampoco molesta. Además el pliegue no afecta al brillo de la pantalla en esa zona, ni se producen zonas oscuras en este sector, así que todo parece funcionar bien en este apartado.

No falta potencia en esta propuesta

Oppo confía bastante en los dos principales fabricantes de procesadores para móviles del mercado. De la misma forma que han confiado en Qualcomm para introducir el Snapdragon 8+ Gen 1 en el Oppo Find N, la compañía ha puesto toda la carne en el asador con MediaTek para integrar el Dimensity 9000+ en el interior de este Find N2 Flip. Además llega bien equipado con 8GB de memoria RAM LPDDR5 combinados con 256GB de almacenamiento UFS 3.1.

El tiempo que he tenido el teléfono ha sido bastante reducido como para poder hacer una primera valoración del apartado de rendimiento, pero teniendo en cuenta los buenos resultados de este procesador en los teléfonos en los que se ha integrado, podemos esperar una experiencia de gama alta. De hecho, este procesador está en el interior del Oppo Find X5 Pro en el mercado chino, así que no hay duda de su buen desempeño.

Eso sí, durante el tiempo que lo he estado probando las sensaciones han sido buenas. Me parece un teléfono fluido, bien optimizado a nivel de sistema y sin errores. El software de este Oppo Find N2 Flip viene protagonizado por la capa de personalización ColorOS 13 basado en Android 13, y todo parece rendir como podía esperar.

Al ser una primera toma de contacto no puedo hablar tanto de los apartados de batería y cámara como me gustaría, pero sí podemos repasar los datos que tenemos. Como os comentaba en el apartado de diseño, Oppo ha apostado por un módulo de cámaras principal formado por dos sensores:

Sensor principal de 50MP . Más concretamente el sensor Sony IMX890 con lente con apertura f/1.8 que lo comparte con el Oppo Find N2.

. Más concretamente el sensor Sony IMX890 con lente con apertura f/1.8 que lo comparte con el Oppo Find N2. Sensor gran angular de 8MP, el Sony IMX355 con lente con apertura f/2.2.

El dibujo se completa con una cámara en la pantalla interior con un sensor de 32MP con lente con apertura f/2.4, aunque como digo siempre en este tipo de dispositivos, existiendo la posibilidad de poder hacernos fotografías subjetivas con las cámaras principales, el uso de la cámara selfie queda relegado a un segundo plano.

A nivel de hardware contamos con Marisilicon X, el co-procesador propio para la cámara que ya se ha integrado en el Oppo Find X5 Pro y en el Oppo Find N. Y lo mismo ocurre con Hasselblad en el software. La compañía especializada en fotografía vuelve a poner su granito de arena para el tratamiento del color y los algoritmos del procesamiento del apartado fotográfico.

Sin haberla probado en profundidad, la configuración de cámaras del nuevo plegable de Oppo me deja con sentimientos encontrados. Por un lado, agradezco que tengamos un sensor de buena calidad como el Sony IMX890 que tan buenos resultados nos ha dado en otros teléfonos de gama alta. Por otro lado, hubiese preferido tener un teleobjetivo antes que un gran angular de 8MP. Y puestos a elegir, si hubiéramos tenido el mismo sensor ultra gran angular de 48MP que encontramos en el Oppo Find N2, pienso que los resultados podrían mejorar en términos generales. Veremos a ver qué tal se comporta en el apartado de cámara cuando podamos usar el dispositivo durante más tiempo.

Por otro lado, a nivel de batería el Oppo Find N2 Flip tiene una capacidad de 4.300 mAh y una carga rápida Supervooc de 44W gracias al cargador que se incluirá en la caja del dispositivo. Según nos cuenta la compañía, es el plegable en formato concha con mayor capacidad del mercado por el momento. Aquí ocurre lo mismo que con la cámara. Hasta que no probemos el móvil y hagamos varios ciclos de carga, no podremos valorar si los datos son prometedores o no.

Los móviles tipo concha tienen un nuevo gran exponente

Después de mi primera toma de contacto con el Oppo Find N2 Flip puedo confirmar que ha cumplido con mis expectativas. He tenido la ocasión de ver el buen trabajo que hace esta compañía en materia de plegables con el Oppo Find N y con el Oppo Find N2, y podía imaginarme que esta primera propuesta plegable en formato tipo concha también iba a derrochar calidad. Lo hace.

Pienso que estamos ante una declaración de intenciones. Samsung ya no es la única que hace teléfonos de calidad en este formato, y al fin parece que la competencia está dispuesta a plantar cara para arrebatarle la corona del formato plegable. Con esta propuesta, Oppo trae un teléfono muy bien construido, con ciertas ventajas frente al plegable de Samsung y con una hoja de especificaciones de gama alta en la mayoría de apartados.

Su precio de salida de 1.049 euro lo aleja de muchos bolsillos, pero se aproxima mucho al precio del Galaxy Z Flip. Por este motivo, pienso que puede ser una alternativa, que los usuarios más exigentes que busquen un teléfono plegable y de calidad, tendrán en cuenta a la hora de barajar opciones. Sin duda, es para pensarselo.