OnePlus 6T: todo lo que sabemos (o creemos saber) antes de la presentación del lunes

La estrategia de OnePlus en cuanto a lanzamientos la llevamos viendo en los últimos años: un nuevo terminal en la primera parte del año y otro en la segunda con nuevas prestaciones y ligeras mejoras. Del OnePlus 3 al OnePlus 3T, del OnePlus 5 al OnePlus 5T y ahora del OnePlus 6 al OnePlus 6T. El nuevo teléfono hará acto de presencia oficialmente el próximo 29 de octubre, pero diversas filtraciones y rumores ya nos dan una idea de qué podemos esperarnos ver.

El OnePlus 6 nos dejó una buena sensación tras el análisis, a pesar de que fallaba en algunos aspectos como el sonido o el reconocimiento facial. En cualquier caso, un gama alta que aún resiste con precios por debajo de lo que el resto de fabricantes nos han acostumbrado. ¿Mejorará el OnePlus 6T en aquellos factores donde pinchaba OnePlus 6? Lo sabremos una vez sea presentado.

OnePlus ha ido soltando diferentes pistas sobre lo que nos presentarán, pero alguna que otra filtración también nos ha desvelado especificaciones, imágenes y funciones concretas del teléfono que de otro modo no podríamos conocer hasta la presentación oficial. Según indican en GSMArena, estas podrían ser sus especificaciones principales:

Estas especificaciones están por confirmar, y ni siquiera tienen por qué ser ciertas. Sin embargo, podemos vislumbrar algunos detalles que lo diferencian claramente de su antecesor. Si bien el procesador, la RAM o la propia gráfica se mantienen, cambia en aspectos visuales y funciones. Por ejemplo la pantalla es algo más grande, probablemente por un notch más pequeño que en el OnePlus 6. ¿Otro cambio importante? Parece ser que el conector jack brilla por su ausencia, algo que no va a gustar a los fans de la marca.

Entrando en el aspecto del diseño, podemos conocer algunos de los cambios que experimentará el teléfono y en consecuencia las funciones que ofrecerá. De hecho, el propio CEO de la empresa ha revelado algunas cosas en entrevistas que ha concedido.

