He probado el nuevo plegable barato de ZTE. Es una mejora sustancial para llevarlo a todos los públicos

Los teléfonos plegables llegaron principalmente en dos formas, mientras que la industria avanza cada vez con más pliegues, véase el Huawei Mate XT o el propio de Samsung que asomó silueta durante el último Unpacked. Sin embargo, ahora que este segmento empieza a tomar carrerilla, son pocas las firmas que aprovechan la ocasión para llevarlos a la gama media: una de estas es ZTE.

El año pasado conocimos al ZTE Nublia Flip 5G, un buen intento por menos de 600 euros para rivalizar con la otra firma involucrada en estos plegables "de gama media", Motorola y su Motorola Razr 40. Pecaba en ciertos apartados como la calidad de su bisagra y una pantalla externa muy poco útil. Su sucesor es el ZTE Nubia Flip 2 5G, un teléfono que he probado en el MWC y que confirma una mejora general: es una gran alternativa asequible capaz de eximirnos de vaciar nuestra cuenta.

Ficha técnica del ZTE Nubia Flip 2 5G



ZTE Nubia Flip 2 5G PANTALLA INTERNA Pantalla OLED de 3 pulgadas 900 nits PANTALLA EXTERNA Pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas Resolución de 2.790 x 1.188 píxeles Tasa de refresco de 120 Hz PWM: 2.160 Hz 1200 nits 443 ppi DIMENSIONES Y PESO 7.2 mm de grosor (plegado) 193 gramos PROCESADOR MediaTek Dimensity 7300X RAM Por determinar ALMACENAMIENTO Por determinar CÁMARA FRONTAL 32 MP CÁMARA TRASERA Principal: 50 MP Profundidad: 2 MP BATERÍA 4.325 mAh Carga rápida de 33 W SISTEMA OPERATIVO Android 14 CONECTIVIDAD 5G WiFi Bluetooth 5.4 OTROS Reconocimiento de huellas dactilares Reconocimiento facial PRECIO Desde 699 euros

Darle más utilidad a su pantalla externa es la clave

Tal y como sucedió con Samsung, ZTE ha aprendido de sus errores, y en este nuevo Nubia Flip 2 ya tenemos una pantalla externa que es de utilidad para revisar notificaciones, hacer fotos sin necesidad de abrirlo y como no, para tener a una simpática mascota virtual.

Este panel exterior no es redondo, ha pasado a ser rectangular, más en la línea de los plegables actuales. De hecho, permite ver un vídeo de YouTube así como abrir otras aplicaciones recurrentes, como Facebook. Gana en versatilidad con un sutil cambio que otros dieron en el pasado: aumentar la diagonal además de la forma. Son 3 pulgadas con tecnología AMOLED que hace las veces de complemento.

Las sensaciones en mano siguen siendo igual de buenas. Construído sobre un marco de aleación de aluminio y una parte posterior de vidrio, el Nubia Flip 2 5G se siente premium. Tampoco podíamos esperar menos, porque a pesar de ser más económico de lo habitual, no es un móvil barato.

En su interior se esconde un chip fabricado por MediaTek, despidiendo a Qualcomm que puso uno de sus Snapdragon en el predecesor. Se trata de un Dimensity 7300X fabricado en el proceso de 4nm de la taiwanesa TSMC: el cambio de chip ni le sienta bien, ni mal, puesto que en rendimiento está a la par del Snadpragon 7 Gen 1 del primer Nubia Flip.

La unidad que he probado monta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, nada fuera de lo normal, y suficiente para un rendimiento sin fisuras: no hay lags en la interfaz de la firma, que por cierto, viene acompañada de pequeños retoques para sacar el máximo provecho al factor forma de este plegable. Y por suerte, en el tiempo que he estado usándolo no he apreciado un excesivo calentamiento, uno de los puntos más alarmantes del primer modelo.

Recortes necesarios para mantener un precio competitivo

Donde más se nota el recorte de prestaciones es en ese módulo de cámaras sencillo, porque aquí no hay artificios ni muchos sensores: el Nubia Flip 2 5G equipa una única cámara utilizable. Se trata de un sensor de 50 megapíxeles que se alinea junto a un sensor de profundidad (2 MP) y un anillo que hace de flash.

En su pantalla interna, se esconde la cámara frontal de 32 megapíxeles, en un recorte circular como predomina desde hace años en Android. A falta de pruebas, espero que ZTE haya subsanado uno de sus mayores problemas, sobre todo en el modo retrato que dejaba un efecto bokeh paupérrimo debido a un mal recorte.

Por otro lado, tiene certificación IPX4 e IPX2, lo que otorga resistencia a la entrada de polvo. Su software, nace desactualizado: Android 14 maquillado por MyOS, la capa de personalización del fabricante. Que, eso sí, esta vez viene aderezada con algunas capacidades de inteligencia artificial como transcripciones de llamadas y un asistente de voz personalizado, además de Gemini de Google.

Monta un lector de huellas, que como en sucede en el resto de plegables, no se encuentra bajo la pantalla. Se sitúa sobre el botón de desbloqueo, algo que a mí no me disgusta.

El mayor reclamo de este Nubia Flip 2 5G no es su procesador, ni sus cámaras: incide en el punto fatídico de estos dispositivos, el precio. Y con todo, sube respecto a su antecesor: 699 euros en Europa. Evidentemente no estamos ante un chollo, pero es una gran noticia en un mercado que avanza poco a poco y que se dirige principalmente al segmento premium.

Decir que viene a democratizar los plegables son palabras mayores para un dispositivo que no es barato. Sin embargo, arroja un halo de esperanza, y demuestra que con ciertas renuncias, es posible tener un precio para mortales. Veo cada vez más cerca los plegables de gama media, quién sabe si la tercera generación de estos Flip consiga abaratar el precio final, no lo perderé de vista.

Imágenes | Xataka

