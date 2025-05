Sanidad acaba de confirmar que la nueva Ley del Tabaco va tras las terrazas. Y no es el único entorno que quiere sin humo

Terrazas, marquesinas, campus universitarios, centros docentes, instalaciones deportivas y vehículos laborales serán algunos de los nuevos entornos donde estará prohibido fumar. Al menos eso es lo que busca el Ministerio de Sanidad, que está trabajando para reformar la actual legislación antitabaco, con el objetivo de “proteger la salud pública y "desnormalizar el consumo de tabaco en espacios compartidos”. El plan forma parte de una estrategia más amplia que busca reducir el impacto del tabaquismo, una amenaza que, según la ministra Mónica García, causa el 30 % de los cánceres.

Un compromiso que llevaba años en pausa. La medida no es nueva, pero hasta ahora no había salido del cajón. En 2021 ya se había redactado un borrador con propuestas en esta línea, incluyendo también un incremento de los impuestos al tabaco y una regulación más estricta del vapeo. Aquel plan, elaborado con las recomendaciones de sociedades científicas y médicas, estuvo dos años paralizado hasta que la ministra Mónica García, que tomó posesión en noviembre de 2023, volvió a impulsarlo.

El consenso social ha cambiado. La idea de prohibir fumar en terrazas fue una de las más polémicas cuando empezó a plantearse, pero los datos de aceptación pública han evolucionado con el tiempo. Una encuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) apuntaba en 2022 que el 72 % de la población estaría de acuerdo con ampliar estos espacios sin humo, incluyendo parte de la ciudadanía fumadora. Aunque sin mencionar una encuesta en concreto, Sanidad ha señalado que las medidas planteadas “están respaldadas por una mayoría de ciudadanos”.

Nuevos dispositivos, misma regulación. Uno de los cambios más relevantes que plantea la reforma es la equiparación normativa de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado con el tabaco convencional. En la práctica, eso implica que estos productos tendrán las mismas restricciones de uso en espacios públicos, sin excepciones. El texto que desarrolla este aspecto ya ha sido enviado a la Unión Europea para su evaluación, dentro del procedimiento habitual.

El reto: convertir el borrador en ley. Por ahora, la reforma está en fase de elaboración y debe superar varios filtros. Primero, la aprobación en el Consejo de Ministros, y luego una tramitación parlamentaria donde se necesitará el respaldo de otras fuerzas políticas. Todo puede cambiar en ese proceso. Aun así, el Ministerio insiste en la importancia de avanzar con rapidez.

Una estrategia nacional para 2030. La lucha contra el tabaquismo se enmarca en una estrategia nacional más ambiciosa. El objetivo compartido con la Asociación Española Contra el Cáncer es claro: lograr la primera generación de jóvenes españoles libres de tabaco para el año 2030. Para ello, además de ampliar los espacios sin humo, Sanidad planea promover el empaquetado único, financiar tratamientos para dejar de fumar desde el Sistema Nacional de Salud y avanzar en medidas que dificulten el acceso de los jóvenes al tabaco.

No solo salud física: también salud mental y equidad. La exposición al humo del tabaco no afecta a todas las personas por igual. El Ministerio pone el foco en colectivos vulnerables, como los menores o las personas embarazadas, y plantea esta reforma desde un enfoque de equidad. Toda persona, argumenta Sanidad, tiene derecho a entornos seguros y a no verse expuesta de forma involuntaria al humo.

