Qué es la soja texturizada: cómo se utiliza, qué tipos existen y cuál es su precio

Cada día es más habitual encontrarse neveras llenas de productos confeccionados con soja texturizada y estanterías repletas de paquetes de soja deshidratada. Y no es raro porque, poco a poco, esta proteína vegetal va colándose en las vidas (y en las dietas) de cada vez más personas.

Pero, ¿qué es realmente la soja texturizada y por qué va camino de convertirse en una de las grandes revoluciones culinarias del último siglo?

¿Qué es la soja texturizada?

Básicamente la soja texturizada es harina de soja sometida a un proceso de extrusión para darle textura y asemejarla a otros fuentes de proteína natural como la carne. De hecho, es solo eso: no contiene aditivos químicos, ni colorantes y es 100% natural.

¿Cómo se fabrica?

Aunque la soja se lleva consumiendo miles de años, la 'soja texturizada' es algo relativamente reciente. En la década de los 60, unos ingenieros del gigante norteamericano Archer Daniels Midland decidieron investigar si había alguna forma de aprovechar la 'harina' que quedaba tras extraer el aceite de las habas de soja.

Tras investigar varias opciones, empezaron a someter esa harina a un proceso de extrusión (altas temperaturas, presión, texturización y deshidratación) que generaba un producto que puede parecer migas, cortezas o trozos de pan seco". Se empezó a comercializar a finales de la década y cada día se hace más popular.

¿Es solo para veganos?

No hay duda de que, durante años, los consumidores más entusiasta de este producto han sido veganos y vegetarianos por su alto nivel proteico. Pero hoy en día su consumo está muy extendido y, de hecho, se puede encontrar en la mayoría de grandes supermercados.

¿Qué perfil nutricional tiene?

Es un producto rico en proteína, fibra y carbohidratos de calidad que casi no contiene grasas, azúcar o sal. Los valores nutricionales por 100 gramos de soja texturizada son 364 kcal, 4 g de grasas, de las cuales 0,6 g son saturadas, 30 g de carbohidratos, 4 g de fibra, 50 g de proteína y 0,04 g de sal.

Eso sí, hay dos cosas a tener en cuenta: la primera es que, aunque se use como sustituto de la carne, es una legumbre y nutricionalmente debe considerarse como tal. La segunda es que la soja texturizada no sabe a nada concreto. Eso hace que, a diferencia de otras proteínas, no se suela consumir sola.

¿Qué precios tiene?

Con variaciones dependiendo del establecimiento en que se adquiera, de la marca y del tipo de soja, el precio del kilo de soja texturizada deshidratada se encuentra en torno a los 6 euros.

¿Cómo se utiliza? ¿Hay que hidratarla previamente?

Como decía, la soja texturizada tiene un sabor y un olor bastante neutros. Esa es una de sus principales ventajas porque permite una gran versatilidad, pero también es uno de sus principales problemas a la hora de empezar a utilizarla: requiere de una buena condimentación para que esté sabrosa.

Si la soja ya está hidratada, solo hay que seguir las instrucciones del fabricante. En cambio, si la soja texturizada está deshidratada la opción más habitual pasará por hidratarla en algún líquido. Dependiendo de la receta que vayamos a elaborar, habrá que hidratarla previamente o se podrá usar directamente utilizando el mismo caldo del guiso para que se hidrate.

Soja texturizada en remojo - Carmen Tia Alia

Hidratar la soja, por lo demás, es muy sencillo. Basta con cubrirla con el doble de volumen de agua o caldo y en 15 minutos estará lista. De hecho, si usamos agua caliente, se acelera el proceso (y no tenemos riesgo de sobrehidratación). Luego basta con escurrirla para tenerla a punto para la preparación que escojamos.

¿Qué tipos de soja texturizada existen?

Aunque cada vez es más común encontrar productos preparados en base a soja texturizada, habitualmente la soja texturizada se vende deshidratada y envasada (sin sabores, condimentos o especias). Por ello, tiene una fecha de caducidad muy amplia.

Además de la proteína en todas sus variedades, ahora en el mercado pueden encontrarse otras proteínas de legumbres texturizadas. Aunque no es tan popular como la soja, no es difícil encontrar en internet variedades de trigo, avena o guisante.

Por lo demás, se puede encontrar en muchos formatos: gruesa o fina, en tiras, trozos de distintos tamaños o incluso en filetes.

