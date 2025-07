Taiwán no quiere que un ataque chino la pille por sorpresa. Así que ha llenado el metro de soldados armados y misiles

El metro de Taipéi dispone de una vasta red de vías, estaciones y vagones que cubren buena parte de la bulliciosa área metropolitana de la capital taiwanesa. Hasta ahí nada excepcional ni que no se pueda encontrar en los suburbanos de otras grandes ciudades, como París, Madrid o Nueva York. Lo que resulta mucho menos habitual es lo que se vivió allí el lunes de madrugada: en vez de pasajeros cargados con carteras y maletas, a las estaciones de Taipéi empezaron a llegar militares, soldados y más soldados armados con misiles antitanques.

El motivo: enviar un mensaje dentro y fuera del país.

Uniformes en el metro. En el metro de Taipéi es habitual ver a padres con hijos, gente trajeada camino de la oficina, escolares, turistas tirando de maletas o con la cámara colgada al cuello… Lo normal en cualquier red de transporte urbano. El lunes de madrugada sin embargo en los vagones y estaciones de la ciudad pudo verse algo bien distinto: militares armados, misiles antitanque y comandos del ejército desplazando municiones y alimento desde las afueras de la ciudad.

El propio departamento de Defensa Nacional taiwanés y su agencia de noticias militares se encargaron de divulgar fotos en las que se ve a militares armados en la red de metro de la capital. En la operación, precisa Business Insider, participaron soldados de la policía militar y del Tercer Comando del Ejército. Las maniobras se concentraron en el corazón de la red de transportes de Taipéi, entre las estaciones de Templo Shandao y Longshan, una ruta que pasa por la Estación Principal.

Y eso… ¿Por qué? No es que el ejército chino avance hacia Taiwán o las autoridades de la isla tengan constancia de alguna nueva amenaza inminente. El despliegue militar del lunes en el metro de Taipéi forma parte de los Han Kuang, ejercicios militares con los que Taiwán pretende estar preparada en caso de ataque del Ejército Popular de Liberación (EPL) chino. Las maniobras en sí no son una novedad. Los Han Kuang se realizan todos los años desde hace varias décadas. Lo que sí resulta llamativo este año es su alcance y sobre todo la puesta en escena.

Medios como la BBC o Reuters señalan que se trata del simulacro de mayor calado y duración realizado hasta la fecha, con un despliegue sensiblemente mayor que el del año pasado. De entrada el Han Kuang se prolongará 10 jornadas (del 9 al 18 de julio), casi el doble que en 2024, durante las que los militares desplegarán drones, lanzacohetes y misiles, incluido el sistema de lanzamiento Himars suministrado por Estados Unidos. En cuanto al número de efectivos movilizados, en las maniobras participarán 22.000 reservistas, un 50% más que en 2024.

Hasta la puerta de casa. El Han Kuang de 2025 (y sobre todo el despliegue de la madrugada del lunes en el metro de Taipéi) destaca por algo más: su visibilidad. Y ya no solo de cara a la galería o Pekín, sino hacia la propia población civil de la isla. Como señala Financial Times, el ejército ha querido llevar sus "preparativos" para una posible invasión china hasta las puertas de los ciudadanos. Ya no se trata de desplegar soldados en puertos o campos, sino de movilizarlos en las estaciones de metro, en los vagones y ante las cafeterías donde desayunan los taiwaneses.

"Si alguna vez hay una guerra, lucharán aquí mismo", reconoce un anciano de Taipéi al diario británico. Se trata de aumentar la conciencia pública de lo que supondría un ataque a la isla, preparar mejor a la población y probar también el uso del transporte público en caso de emergencia. La maniobra del lunes sirvió además para que los militares aprendan a operar en el metro en caso de ser necesario y "utilizar instalaciones subterráneas para trasladar tropas".

"Estamos aprendiendo de Ucrania". No todas las operaciones se han realizado en el metro de Taipéi. A lo largo de los últimos días el ejército taiwanés ha simulado ataques a infraestructuras, operaciones descentralizadas, simulacros de "resiliencia urbana" y maniobras áreas y navales para defender la costa. El lunes por ejemplo Taiwán transmitió en directo un ejercicio de colocación de minas para demostrar su capacidad para responder ante un hipotético asalto anfibio del EPL.

El país también quiere probar los Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS), de Lockheed Martin, además de misiles tierra-aire Sky Sword. "Estamos aprendiendo de la situación en Ucrania en los últimos años y pensando de manera realista en lo que Taiwán podría enfrentar en un combate real", explica a la agencia Reuters un funcionario del área de Defensa de Taiwán, quien revela además que una de las prioridades es proteger las comunicaciones. "Los comandantes deben considerar los problemas que enfrentarían sus tropas".

"Nunca tendrá éxito". No es causalidad que Taipéi haya decidido reforzar el Han Kuang justo ahora. China ve a Taiwán como un territorio rebelde y aspira a reunificarlo con el continente tarde o temprano, un objetivo que le ha llevado a intensificar la presión militar en torno a la isla en los últimos cinco años. En mayo el secretario de Defensa de EEUU incluso aseguró que Pekín plantea "invadir" la isla en 2027, y advirtió: "El EPL se entrena para ello a diario, está ensayando".

Con ese complejo telón de fondo, Taipéi parece empeñada en mostrar (tanto dentro como fuera) de casa su capacidad de defensa y respuesta. Desde China se insiste en el mensaje opuesto para restarle importancia. "El intento de Taiwán de buscar la independencia a través de la fuerza o apoyándose en actores extranjeros nunca tendrá éxito", llegó a proclamar Mao Ning, portavoz del área de Asuntos Exteriores. El Gobierno ya ha advertido que, "sin importar qué armas use", "Taiwán no puede resistir la espalada del ELP contra la independencia".

