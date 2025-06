Corea del Norte botó su "mayor barco de guerra", se hundió al instante y ahora está intentando recuperarlo con... globos

La semana pasada ocurrió un hecho relevante en Corea del Norte. La nación presentaba en sociedad un destructor que iba a convertirse en el mayor barco de guerra de la nación, y para ello había anunciado la botadura a bombo y platillo con todo tipo de representaciones políticas. Sin embargo, nada más tocar agua, el barco se hundió y acabó de lado. Kim Jong-un no salía de su asombro y prometió arreglar el buque en el corto plazo.

El espacio está mostrando que lo están intentando, aunque con resultados mixtos.

Hipótesis de los globos. Las imágenes satelitales el fin de semana revelaban la aparición de una especie de globos alrededor del barco. Expertos surcoreanos y occidentales han especulado que estos globos podrían tener diversas funciones: evitar nuevas filtraciones de agua, impedir el reconocimiento por drones o aliviar el peso que recaía sobre la parte aún varada en el muelle.

Los objetos presentan una forma que recuerda a pequeños dirigibles o aerostatos, y algunos parecían estar equipados con aletas estabilizadoras. Si bien no se detectaron estructuras de flotación tradicionales como las utilizadas por Estados Unidos (por ejemplo, cámaras de aire bajo el casco), los analistas creían que los recursos técnicos norcoreanos limitan las opciones de rescate disponibles. La posición del barco entonces, encajado entre tierra y mar, agravaba aún más el desafío técnico, ya que cualquier intento de enderezarlo podría fracturar la quilla y condenar el navío a su desguace total.

Avance precario. Con la entrada de esta semana las imágenes satelitales captadas por Planet Labs mostraban un gran cambio. La fragata norcoreana de clase Choi-Hyun parece finalmente enderezada y ahora flotaba por sí sola en el puerto de Chongjin. Este avance representaba un modesto logro tras el bochorno público que supuso el accidente para Kim Jong Un, quien presenció personalmente el desastre.

Aunque Pyongyang había afirmado inicialmente que los daños eran menores y que la reparación tomaría “unos diez días”, la complejidad de la situación, la falta de instalaciones adecuadas y la poca transparencia del régimen generan dudas sobre el verdadero estado del buque. Expertos de Beyond Parallel y 38 North han confirmado que se han completado las primeras operaciones de salvamento, pero advierten que aún queda un largo camino por recorrer antes de que la fragata pueda considerarse restaurada o lista para su incorporación a la flota.

Detalles técnicos y limitaciones. La imagen más reciente muestra a la embarcación (de unas 5.000 toneladas de desplazamiento) flotando en el centro del puerto, rodeada por otras auxiliares y con lo que parecen ser, de nuevo, unos globos de salvamento y rampas temporales a su alrededor. Aunque el buque ha recuperado una posición vertical, presenta una leve inclinación hacia babor, lo que indica que aún se está bombeando agua y estabilizando la estructura.

No se han podido evaluar con precisión los daños en el casco debido a la resolución limitada de las imágenes, pero expertos como Jennifer Jun, del CSIS, insisten en que el seguimiento continuo será clave para valorar el progreso real de los trabajos. Dado que el astillero de Hambuk en Chongjin no cuenta con un dique seco funcional, es posible que el buque deba ser trasladado a otra instalación si se confirma un daño estructural severo, algo que aún no se puede descartar.

Presión política y propaganda. Qué duda cabe, la presión política impuesta por Kim Jong Un (quien ordenó que el buque fuera reparado antes de la próxima sesión plenaria del Comité Central a finales de junio) ha añadido un componente de urgencia casi teatral a los esfuerzos de recuperación. Sin embargo, tanto analistas como fuentes militares surcoreanas consideran extremadamente improbable que este plazo pueda cumplirse.

¿La razón? La falta de una evaluación pública creíble del estado del buque y la insistencia del régimen en proyectar eficiencia a toda costa contrastan con la evidencia visible: lonas azules cubriendo secciones dañadas y la sospecha de deformaciones internas en la quilla, que podrían comprometer irremediablemente la integridad del casco.

Un símbolo tocado. Como contamos, la fragata accidentada es la segunda unidad de su clase, tras el lanzamiento del Choi Hyon en abril, y representa el intento más ambicioso de Corea del Norte de modernizar su poderío naval. Dotadas de múltiples sistemas de armas, estas embarcaciones pretenden ser una respuesta simbólica a la presencia naval de Corea del Sur y Estados Unidos en la región.

Sin embargo, el fracaso del lanzamiento y los trabajos de rescate improvisados han expuesto las limitaciones técnicas y logísticas del país. Como ya apuntaba 38 North, el fallo probablemente se debió a un mal funcionamiento del mecanismo de botadura, que dejó el casco atrapado por la proa en tierra mientras la popa se precipitaba al agua. El resultado fue una embarcación varada en un ángulo altamente inestable, el peor escenario posible para cualquier operación de rescate naval.

Final incierto. En resumen, y aunque el régimen puede proclamar haber logrado un avance al haber puesto la fragata nuevamente a flote, la realidad operativa parece mucho más incierta. La falta de pruebas visuales del estado del casco, la ausencia de un dique seco adecuado y la presión política por cumplir plazos irreales dibujan un panorama en el que el buque podría terminar siendo más útil como símbolo propagandístico que como elemento funcional de la marina norcoreana.

De momento, el navío permanece en un limbo flotante: enderezado, o casi, y sin estar operativo. Y sobre todo, expuesto a la vista internacional, pese a todos los intentos por encubrir su accidentada historia y progreso.

Imagen | Sentinel-2, CSIS/Beyond Parallel/Maxar

