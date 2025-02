Estados Unidos quiere anexionarse Groenlandia. Así que en Dinamarca han tenido una idea: quedarse con California

El órdago de Donald Trump para hacerse con el control de Groenlandia ha tenido ya un efecto, uno con el que probablemente no contaba el nuevo inquilino de la Casa Blanca: ha mostrado al mundo cómo es el sentido del humor que se estila en Dinamarca. Con el punto mordaz que caracteriza la comedia danesa, el país ha protagonizado una campaña satírica para que Dinamarca compre California. Al fin y al cabo, si TruEmp quiere quitarle Groenlandia, ¿por qué Dinamarca no iba a quitarle un estado a Trump?

La iniciativa acumula ya más de 200.000 firmas y ha logrado una visibilidad notable que trasciende las fronteras danesas. Su lema, claro: "Måke Califørnia Great Ægain".

Una palabra: Denmarkification. Desde que Trump dejó botando la idea de que Groenlandia corte lazos con el Reino de Dinamarca y pase al amparo de EEUU, la propuesta ha generado todo tipo de reacciones. En Washington, en Nuuk y por supuesto en Copenhague, que ha descartado esa posibilidad de forma tajante, ha comprometido unos cuantos miles de millones de coronas para reforzar la presencia militar danesa en la región ártica e incluso ha rediseñado su escudo de armas real para reivindicar su vínculo histórico con la isla.

El escenario a lo largo del último mes ha sido tirante, complejo, cualquier cosa menos cómico. O al menos así lo fue hasta que alguien decidió añadir algo de humor a la polémica y crear la web Denmarkification.com, en la que básicamente se hace campaña para que Dinamarca le compre California a Estados Unidos. Suena cómico. Y la web no oculta que ese precisamente es su propósito, la sátira, por lo que su argumentario está lleno de frases cargadas de ironía.

Captura de la web Denmarkification.com.

Una cifra: 207.000. La web no revela quiénes están detrás de la iniciativa, pero eso no ha impedido que esta haya logrado una visibilidad más que notable. De la iniciativa se han hecho eco, además de la prensa danesa, el británico The Guardian, las cadenas estadounidense CBS News y Fox, el indio The Economic Times o la canadiense NDT World.

Su repercusión no ha sido solo mediática. Denmarkification cuenta con un apartado en el que los visitantes pueden apoyar la petición para que Dinamarca compre California y, según recoge la propia web, ya ha logrado superar las 207.000 firmas.

No es la única cifra que cita la plataforma, que incluso ha calculado (por supuesto sin justificarlo) cuánto dinero haría falta para sacar adelante su propósito y ver cómo la bandera roja y blanca de Dinamarca hondea en Sacramento. Sus impulsores hablan de un crowdfunding de un billón de dólares, lo que equivale "más o menos a unos pocos miles de millones", aclaran. "Eso son apenas 200.000 coronas por cada danés. Sáltate unos cuantos cafés con leche y ya estaría".

Una pregunta: ¿Por qué California? Por varias razones. Al menos siguiendo el argumentario de Demarkification, redactado en un tono indisimuladamente irónico. Sus creadores empiezan hablando del clima de la Costa Oeste y aprovechan para lanzarle alguna que otra pulla a Trump por sus roces con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, que hace poco incluso llegó a comprometer 50 millones de dólares para proteger a los inmigrantes y defender al estado de las políticas de la administración republicana.

Una clave: la ironía. "¿Alguna vez has mirado un mapa y has pensado: '¿Sabes qué necesita Dinamarca? Más sol, palmeras y patinetes'? Pues bien, tenemos una oportunidad única de hacer realidad ese sueño. ¡Compremos California a Donald Trump! Sí, has oído bien. California podría ser nuestra y necesitamos tu ayuda para que esto suceda", arranca la campaña 'prodanesa', camino ya de las 208.000 firmas. A partir de ahí sus autores destacan la comida, la industria tecnológica y (de nuevo) la climatología californiana.

"Seamos honestos: Trump no es precisamente el mayor admirador de California. Ha dicho que es 'el estado más arruinado de la Unión' y lleva años enemistado con sus líderes. Estamos bastante seguros de que estaría dispuesto a desprenderse de él por el precio justo", ironiza la web. "Y además te regalamos un suministro de pasteles daneses de por vida para endulzar el trato. ¿Qué hay de la voluntad de los ciudadanos? Bueno, seamos realistas: ¿Cuándo lo ha detenido eso?"

Una promesa: rebautizar Disneyland. No es el único guiño sarcástico de la campaña, que termina con un “descargo de responsabilidad” en el que sus autores avisan: "Esta campaña es 100% real… en nuestros sueños". La iniciativa Denmarkification se compromete a rebautizar el parque Disneyland para llamarlo Hans Christian Andersenland, añadirle un casco vikingo a Mickey Mouse, llevar el hygge a Hollywood y conectar Beverly Hills con carriles bici.

¿Suena complicado? A quienes contribuyan con coronas danesas a la causa la plataforma le promete recompensas como una carta de agradecimiento personal de la familia real danesa, suministro de por vida de aguacate californiano o incluso una playa privada en Malibú, todo en función del dinero que aporten. En cuanto a la compra en sí, Denmarkification asegura que fichará a directivos de Lego para la negociación y que tienen el apoyo de Viggo Mortensen en calidad de Aragorn, Sven el vikingo o el batería del grupo Metallica.

La idea: ante la diplomacia convulsa… sentido del humor.

Imágenes | Hannah Thiel (Unsplash), Tanya Nevidoma (Unsplash) y Denmarkification.com

En Xataka | En 1940 EEUU ofreció 100 millones de dólares a Dinamarca por Groenlandia. La NASA ha encontrado la razón: una ciudad secreta