The Games Awards 2018: Los 15 anuncios y tráilers más importantes de los juegos presentados

The Game Awards es una gala de premios de videojuegos que se celebra a finales de año desde 2014. La edición de 2018 se ha realizado en Los Ángeles y se han elegido a los que consideran los mejores juegos del año de distintas categorías. Adicionalmente, varias empresas y desarrolladoras han aprovechado estos premios para dar a conocer sus nuevos juegos para los próximos años y mostrar diversos tráilers.

Además de nuevos detalles sobre juegos ya mostrados en pasados eventos como 'Rage 2' o 'Devil May Cry 5', también se han presentado oficialmente los últimos trabajos de compañías como Ubisoft, Bioware o Hello Games. Estos son los 15 anuncios más importantes de The Game Awards 2018. Juegos para distintas plataformas y que mayoritariamente se han anunciado para el año que viene.

'Far Cry: New Dawn'

Plataforma : PC, PS4 y Xbox One.

: PC, PS4 y Xbox One. Fecha de lanzamiento: 15 de febrero de 2019.

La popular franquicia de Ubisoft llega con una nueva trama que nos traslada a un mundo post-apocalíptico. 'Far Cry: New Dawn' llegará a principios del año que viene y continuará la historia vista en 'Far Cry 5'. En este primer tráiler tenemos a dos chicas que aparentemente serán las villanas del juego.

Nuevo Dragon Age

Plataforma : por definir.

: por definir. Fecha de lanzamiento: previsiblemente hasta 2021.

Bioware confirma el desarrollo de un nuevo Dragon Age, probablemente Dragon Age 4 aunque todavía se desconoce tanto el nombre oficial como su fecha de salida. En el breve teaser más allá de confirmar su existencia se muestra el hashtag de #TheDreadWolfRises.

'Obsidian: The Outer Worlds'

Plataforma : PC, PS4 y Xbox One.

: PC, PS4 y Xbox One. Fecha de lanzamiento: previsiblemente para 2019.

El nuevo juego de Obsidian Entertainment es 'Outer Worlds', un RPG de ciencia ficción con gráficos sobresalientes y que nos traslada hacia Halcyon, una colonia lejana de la Tierra. En el juego nos encontraremos facciones distintas y diferentes acontecimientos según las elecciones del jugador.

'Mortal Kombat 11'

Plataforma : Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC.

: Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC. Fecha de lanzamiento: 23 de abril de 2019.

Con un salvaje tráiler digno de la saga, NetherRealm Studios nos presenta un juego con una nueva tecnología que promete un mayor realismo y donde se podrá apreciar hasta cuando los ojos salen de la cara. Un juego de lucha con un elevado nivel de violencia al que sus seguidores estarán acostumbrados.

'Hades'

Plataforma : PC.

: PC. Fecha de lanzamiento: acceso anticipado desde la Epic Games Store.

Los creadores de 'Bastion' presentan 'Hades', un título que ya está disponible por 19,90 euros en la recién presentada Epic Games Store. El juego de Supergiant Games combina los elementos de dungeon crawler y hack and slash con un apartado artístico muy cuidado.

'Anthem'

Plataforma : Xbox One, PS4 y PC.

: Xbox One, PS4 y PC. Fecha de lanzamiento: 22 de febrero de 2019.

El próximo gran trabajo de Bioware es 'Anthem', un juego de acción y ciencia ficción con un gran componente multijugador que promete ser mucho más que un MMO tradicional. Un proyecto a largo plazo equivalente a 'Destiny' de Activision.

'Crash Team Racing Nitro-Fueled'

Plataforma : PS4, Xbox y Switch

: PS4, Xbox y Switch Fecha de lanzamiento: 21 de junio de 2019.

Una remasterización del juego original. 'Crash Team Racing Nitro-Fueled' es un juego de carreras locas y disparatadas y con una estético que se mantiene equivalente a la trilogía antigua pero remasterizada con gráficos actuales.

'Stranger Things 3 The Game'

Plataforma : PC, PS4 y Xbox One, Switch.

: PC, PS4 y Xbox One, Switch. Fecha de lanzamiento: 14 de septiembre de 2018.

La tercera temporada de Stranger Things vendrá de la mano de su propio videojuego para todas las plataformas. El estilo visual del juego evoca los gráficos 16 bits y nos ofrecerá puzzles, aventuras y guiños antiguos similares a los de la serie.

'Atlas'

Plataforma : PC

: PC Fecha de lanzamiento: 12 de septiembre de 2018.

Los creadores de 'ARK: Survival Evolved' presentan 'Atlas', un juego que debutará próximamente. Se trata de un MMO con un gran mundo abierto plagado de criaturas fantásticas y donde se ha prometido una campaña con más de 40.000 jugadores en línea.

'Sayonara Wild Hearts'

Plataforma : Nintendo Switch.

: Nintendo Switch. Fecha de lanzamiento: previsiblemente para 2019.

Annapurna Interactive anuncia un nuevo juego de Simogo, el estudio sueco responsable de 'Year Walk'. Se trata de un juego de acción indie con una estética colorida muy llamativa.

'The Last Campfire'

Plataforma : PC.

: PC. Fecha de lanzamiento: 2019.

El nuevo juego de Hello Games, los creadores de 'No Man's Sky', es una historia de superación. Un proyecto del que solo tenemos el tráiler y no sabemos si se tratará de una experiencia jugable o principalmente narrativa.

'Scavengers'

Plataforma : por definir.

: por definir. Fecha de lanzamiento: por definir.

No tenemos gameplay, pero el nuevo tráiler de 'Scavengers' nos muestra algo más del shooter de supervivencia desarrollado Midwinter Entertainment, el equipo de trabajo de títulos como 'Halo 5'. Un juego multijugador cooperativo para el que deberemos todavía esperar más detalles.

'Ancestors: The Humankind Odyssey'

Plataforma : PC, PS4 y Xbox One.

: PC, PS4 y Xbox One. Fecha de lanzamiento: previsiblemente 2019.

Ancestors es el nuevo juego del creador de Patrice Désilets, uno de los creadores de 'Assassin’s Creed'. La aventura aseguran que durará unas 15 horas y en el tráiler podemos ver varias épocas, entre ellas los orígenes de la vida, los primates y África.

'Ultimate Alliance 3: The Black Order'

Plataforma : Nintendo Switch.

: Nintendo Switch. Fecha de lanzamiento: 2019.

Marvel Studios presenta un nuevo episodio exclusivo para Switch. Hasta donde se sabe, la trama girará en torno a Thanos y las gemas del infinito. Contando además con villanos como Ultron, los Centinelas o el Hombre de Arena.

'Psychonauts 2'

Plataforma : PC, PS4 y Xbox One.

: PC, PS4 y Xbox One. Fecha de lanzamiento: 2019.

'Psychonauts 2' es la secuela del juego de Double Fine Productions, que finalmente llegará en 2019. En el tráiler nos dan a conocer la historia de Razputin Aquato, un acróbata con poderes psíquicos. Un juego de plataformas en tercera persona anunciado hace un tiempo y que por fin se muestra bastante completo.