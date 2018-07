Los 27 videojuegos que el equipo de Xataka recomienda para retomar y descubrir este verano

El verano es época de viajes, playa y terrazas pero, por qué no decirlo: también para estar tumbado en el sofá y aprovechar las horas libres enfrente de la consola, ¡que nos lo hemos ganado durante el año! Y quien dice sofá, dice en la hamaca, porque con la Switch nos podemos llevar el juego a cualquier parte. No obstante, por increíble que parezca, a veces nos quedamos sin ideas.

El equipo de Xataka y Vidaextra llega al rescate en forma de 27 interesantes propuestas para amenizar tu verano. No tienen por qué ser nuevos, ni del mismo género, ni siquiera para la misma plataforma, pero todos tienen un nexo en común: los hemos probado y nos encantan. No están todos los que son, pero sí que lo son todos los que están, así que aceptamos sugerencias. Se han listado siguiendo el orden alfabético del editor que los recomendó y en todos ellos encontrarás un pequeño párrafo escrito por la persona que los ha propuesto.

The flame in the flood

Recomendado por Adriana Izquierdo

Con el trailer de la segunda parte tan reciente, mi inclinación inicial es recomendar 'The Last of Us', sea para descubrirlo o revisitarlo, pero como precisamente no le hace falta publicidad (ni tampoco a mi vicio actual , el 'Stardew Valley') voy a decantarme por recomendar 'The Flame in the Flood'. Es un juego de supervivencia estilo rogue de 2016, que llegó hace unos meses a Nintendo Switch a un precio muy atractivo, en el que manejamos a una joven que intenta sobrevivir a una inundación que ha arrasado con todo. Con su barca de troncos, y un perro que le acompaña a todas partes, va navegando por el río parando de embarcadero en embarcadero para buscar comida, cobijo, agua, pieles, medicina y todo lo que pueda ayudarle a seguir avanzando y encontrar ayuda.

La curva de aprendizaje es un elemento importante del juego, que engancha mientras vas aprendiendo a tomar mejores decisiones y gestionar mejor tus recursos. Al ser tipo rogue, morir o apagar la consola implica empezar desde el principio, por lo que la Switch se antoja una plataforma ideal para poder sacarlo de casa y seguir avanzando hasta uno de los escasos puntos de guardado que nos permita asegurar la partida. De hecho, existe un modo infinito para testar cuántos días eres capaz de sobrevivir sin morir de inanición, ahogamiento, ataque de lobo, infección o cualquiera de las muchas y pintorescas muertes posibles. 'The Flame in the Flood' es un título modesto que cumple; es dinámico, muy entretenido, visualmente resultón y además juegas a ritmo de música country rock molona.

En Steam por 5,24 euros para PC y en Nintendo por 14,99 euros para Switch.

Mass Effect

Recomendado por Álex Cánovas

No hay nada como embarcarse en una space opera de proporciones mastodónticas, sobre todo si un estudio como BioWare está detrás y ofrece una historia de ciencia ficción apasionante llena de personajes memorables. Recuerdo haber jugado a la trilogía de 'Mass Effect' del tirón, en pleno verano y por las noches. Por esa razón, y a pesar de que desde que salió 'Mass Effect 3' han pasado algo más de seis años, no puedo más que recomendar esta trilogía a todo aquel que quiera vivir un viaje alucinante por las estrellas durante los meses de estío.

En Amazon desde 18,99 euros para PC, PS4 y Xbox One y en Steam por 2,49 euros.

Red Dead Redemption

Recomendado por Antonio Ortiz

Por un lado quiero volver al 'Red Dead Redemption'. No lo terminé en su momento y tengo esa espina clavada. Aprovechando que está regalado, que hay que prepararse para la segunda parte y que entre Westworld y los libros de Cormac McCarthy estoy volviendo a frecuentar un oeste norteamericano pariente esa genialidad.

En Amazon por 18,49 euros para PS3 y Xbox por 29 euros.

They are Billions

Recomendado por Antonio Ortiz

Por otro me quiero asomar a lo bueno y dedicarle tiempo al 'They are billions', la reseña de Xataka me lo vendió muy bien y al probarlo y hacerlo tan mal me dije "no puede ser tan difícil ni yo tan malo". Vamos a ver este verano con un juego español.

En Steam por 18,39 euros para PC.

Hearthstone

Recomendado por César Muela

Como muchas veces en verano nos vamos de vacaciones y acabamos en un hotel, en un apartamento en la playa o pasamos horas viajando, siempre suelo preferir juegos que pueda llevar conmigo. En el caso de 'Hearthstone', además de poderse jugar en PC, tiene versión para Android y iOS y creo que como es un juego de cartas sencillo y con partidas rápidas, es un buen candidato para matar el tiempo. Además, puedes buscar gente cerca de ti para retarles a partidas o simplemente jugar con tus amigos. Muy divertido.

En iTunes y Play Store gratis.

Life is strange

Recomendado por Érika García

Qué mejor que una aventura gráfica para pasar las horas del verano de la talla de 'Life is strange', todo un clásico del género. Tiene lugar en Arcadia Bay y la protagonista es una estudiante de fotografía capaz de viajar en el tiempo y afectando todo el devenir del presente y el futuro.

En Amazon desde 16,90 euros para PC, PS4 y Xbox, iTunes aunque compras in-app y en Steam por 4,99 euros.

Oddworld

Recomendado por Érika García

Mi recomendación para este verano es la adaptación móvil del mítico juego para PC 'Oddworld: Abe's Oddysee' (con el que gasté muchas horas de mi vida). En su día fue un juego de plataformas que podía presumir de gráficos impecables y a día de hoy lo sigue haciendo con la ventaja de que además, ahora podemos jugarlo desde cualquier lugar gracias al port que han lanzado sus creadores 'OddWorld Inhabitants', y que no tiene nada que envidiarle a otras plataformas.

Está disponible para móviles Android y iOS y además de vez en cuando suele salir en oferta por tiempo limitado por lo que podemos llegar a descargarlo incluso por la mitad de su precio habitual.

En Steam por 1,49 euros, en iTunes por 5,49 euros y en Google Play por 2,59 euros.

Fortnite Battle Royale

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

Por increíble que parezca, nadie ha recomendado el juego de moda. No soy de los juegos de tiros, tanto es así que nunca había llegado hasta que llegó a iPhone pero ahora es un auténtico must antes de dormir. ¿Por qué me gusta 'Fortnite'? Porque es rápido y siempre es diferente: el modo de juego, cómo transcurre la partida, las armas, la estrategia, los bailes, las temporadas... En Epic Games han sabido cómo enganchar a sus usuarios y mantenerlos.

En iTunes gratis y en Play Station Store gratis.

Monkey Island: The secret of Monkey island

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

'Monkey Island' para mi es más que un juego, fue mi primer juego, una aventura gráfica que probablemente sea responsable de que hoy esté aquí, repleto de referencias míticas, un sentido del humor ácido, horas y horas de diversión... yo lo jugué en PC con unos píxeles del tamaño de una pila de botón casi, algo que se puede hacer ahora emulando la experiencia original. ¿El argumento? Cómo convertirse en un temible pirata: aprendiendo el arte del robo, a manejar la espada y buscar tesoros.

En Steam por 2,78 euros para PC.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Recomendado por Frankie MB

Una vez asumimos que Switch recuperaría varias de las joyas clave de Nintendo, teníamos claro que 'Tropical Freeze' acabaría tarde o temprano en ella: el Clan de los Kong regresa con la fórmula de los plataformas clásicos en escenarios tan vivos y alocados como sus propios protagonistas.

Además, esta edición tiene un toque Funky, literalmente: el modo Funky Kong nos permite controlar a un nuevo personaje que hará más variada y sencilla la aventura. 'Tropical Freeze' es una de las propuestas de juego más divertidas y refrescantes del verano.

En Amazon por 49,90 euros para Nintendo Switch.

God of War

Recomendado por Frankie MB

'God of War' para PS4, el lanzamiento exclusivo más potente para la consola de Sony de este año ofrece una experiencia consistente que se desmarca de las anteriores entregas: la epicidad y los combates brutales ganan puntos enteros a la vez que estamos ante una obra mucho más madura y cuidada.

En Amazon por 58,90 euros para PS4.

Street Fighter 30º Aniversary Edition

Recomendado por Frankie MB

Doce recreativas que asentaron la entrada de Ryu y Chun-Li en la cultura popular reunidas en un único título. Desde el primer y desconocido 'Street Fighter' hasta el legendario '3rd Strike', incidiendo en el legendario Street Fighter II y sus derivados. Sin embargo, en 'Street Fighter 30º Anniversary Edition' no se trata de un mero recopilatorio: Capcom ha añadido dos matices esenciales, un modo museo que hará las delicias de los fans más exigentes y la opción de entrenar y juego online a los títulos clave.

En Amazon desde 32,99 euros para PC, Nintendo Switch, Xbox One.

Celeste

Recomendado por Gabriela González

'Celeste' es un plataformas disponible para PC y todas las consolas, aunque es ideal para llevártelo contigo en la Switch. Que no te engañe su estética “cuqui” con estilo pixelado y colores brillantes, Celeste es un juego difícil y que requiere mucha coordinación, ensayo y error.

Toda la frustración que te llegue a causar la compensa con un diseño de niveles excepcional, controles extremadamente responsivos, inicio inmediato luego de cada muerte, y una satisfacción enorme al avanzar un simple nivel. Y además de esto, aprovecha para contar una hermosa historia sobre cómo lidiar con la ansiedad y la depresión. Un imperdible.

En Steam por 15,99 euros para PC, en Nintendo por 19,99 euros y en Play Station Store por 14,99 euros.

Golf Story

Recomendado por Gabriela González

'Golf Story' es más un juego de nicho que probablemente no sea para todo el mundo, pero si te atraen los RPG y te gustan los juegos de Golf, tienes una pequeña joya indie que necesita ir a la librería de tu Switch. Por los 15 euros que cuesta te ofrece unas 20 a 25 horas de aventuras y muchos hoyos que a veces parecen imposibles.

La historia es bastante simple, convertirte en jugador profesional de golf contra todo pronóstico, pero la cuentan con un toque de humor que al menos te saca una sonrisa. Además del golf hay varios otros minijuegos en tu camino, alguno que otro puzzle que resolver, y mucho, mucho diálogo.

En Nintendo por 14,99 euros.

Frostpunk

Recomendado por Israel Fernández

Frostpunk, uno de los survival con mejor prensa del año. Por el momento está en PC, pero dentro de poco llegará a otras plataformas.

Con un inicio de verano a 38º, enfrentarse a un infierno de hielo a -38º parece algo apetecible. Hasta que se constata que no hay atajos ni improvisaciones fáciles, que ser alcalde de una ciudad que se muere, con todos los barrios clamando tu cabeza, pueden acabar con tu cabeza en una pica. Buen juego, mejor simulador de cretinos, sin duda.

En Steam por 25,49 euros para PC.

Forgotton Anne

Recomendado por Javier Jiménez

Yo soy un convencido de que los videojuegos son una de las formas más poderosas de contar historias. La industria lo dice muchas veces. Casi las mismas que, al final, acaba olvidándose de ello. Por eso 'Forgotton Anne' y su historia de las cosas olvidadas es uno de esos videojuegos que me reconcilian con el mundillo.

Con un diseño muy cuidado en el que juego e historia se integran de una forma espectacular (y ciertos problemas de control), se trata de uno de los juegos más bonitos del mercado y una de las experiencias más interesantes del mercado. Algo nuevo y, en cierta manera, refrescante.

En Steam por 14,99 euros para PC y en Play Station Store por 19,99 euros.

Super Mario Odyssey

Recomendado por Javier Lacort

'Super Mario Odyssey' no es simplemente el regreso de Mario al sandbox, ni una mera iteración hacia la consola híbrida. Es un homenaje a la historia de Mario y de algún otro personaje icónico de Nintendo (no spoilers). Su historia es excelente, su jugabilidad, brillante; su transcurso, increíblemente divertido y original. No es ningún refrito, es una obra maestra que derrocha personalidad y enamora.

En Amazon por 49,90 euros para Nintendo Switch.

Monument Valley

Recomendado por Javier Pastor

Creo que una buena opción para disfrutar en verano jugando en el móvil es 'Monument Valley', que está disponible tanto en iOS como en Android y del que hace unos meses apareció su segunda entrega. El juego original es mejor que el segundo, menos ambicioso, pero ambos son una pequeña maravilla por esa mecánica de puzzles que recuerdan a las imágenes de Escher y que cuenta con un desarrollo, ambientación y música fantásticos y relajantes. Excepcional

En iTunes por 7,99 euros el pack Monument Valley 1-2 y en Google Play por 2,99 euros.

Advance Wars

Recomendado por Miguel López

'Advance Wars' y 'Advance Wars 2' para Game Boy Advance. Sí, es una consola portátil muy antigua, pero estos dos juegos son los mejores de estrategia bélica por turnos que he visto.

Son entretenidos, la historia no se enfoca demasiado en las crueldades de la guerra y la curva de dificultad te mantendrá viciado durante todo el verano. Hay muchos juegos similares a 'Advance Wars' para plataformas más modernas, pero ni uno llega a su nivel.

En Amazon por 59,89 euros para Game Boy Advance y 9,99 euros en la eshop de Nintendo para Nintendo DS.

Monster Hunter World

Recomendado por Óscar Bouzo

'Monster Hunter World' es uno de los primeros imprescindibles que nos dejó este 2018 y una de las mejores opciones para este verano. ¿Por qué? No solamente por la calidad que atesora esta nueva entrega de la saga de Capcom (se nota el salto evolutivo hasta PS4 y Xbox One), sino por la exagerada cantidad de horas que nos proporcionará, siendo una inversión que amortizaremos de sobra.

Celeste también es otra joya que se publicó en enero de este año y que volvió a dignificar la labor de los indies en esta industria. Todo un canto a la vida lleno de esperanza, por medio de esa metáfora con la montaña y la personalidad de su protagonista. De largo, uno de los mejores plataformas de la historia y un juego con el que estaremos enganchados durante mucho tiempo para intentar desvelar todos sus secretos.

En Amazon desde 54,95 euros para PS4 y Xbox One y en Microsoft Store por 59,99 euros.

La Abadía del Crimen Extensum

Recomendado por Pedro Aznar

El videojuego que recomiendo para este verano es 'La Abadía del Crimen Extensum', un remake del juegazo original de 8-Bits que se ha actualizado manteniendo la esencia y la magia del original. Funciona en las tres plataformas Mac, Windows y Linux (completamente gratis), y en él se os propone una aventura que quien no haya jugado al clásico debería hacerlo: misterios, una historia intrigante, una abadia inmensa para recorrer… ¡el plan perfecto para este verano de pecado!

Consíguelo aquí gratis.

Captain Toad: Treasure Tracker

Recomendado por Rubén Márquez

No me imagino un juego que mejor case con la idea del verano que Captain Toad: Treasure Tracker. Simple, adictivo, larguísimo y con la siempre recomendable excusa de poder llevártelo a cualquier lado si tienes un viaje largo y no te toca ir al volante. Aunque ya salió en su día en Wii U, con su llegada a Switch tiene la oportunidad de ganarse la atención que no se le supo dar en la anterior consola de Nintendo.

La idea es muy simple, llevar a Toad por distintos escenarios que, al más puro estilo diorama, parecen tan maleables que invita a pensar que delante tienes un juguete en vez de un videojuego. Una lección de diseño magistral en la que cada reto, por pequeño que sea, te invita a esbozar una sonrisa. Sin duda alguna el juego al que más enganchado pienso estar este verano.

En Amazon por 34,90 euros para Nintendo Switch.

The Division

Recomendado por Samuel Fernández

Pese a que no soy muy aficionado a los shooters, he de reconocer que 'The Division' me cautivó desde el primer momento. Un virus introducido en los billetes de dólar durante la época de rebajas provoca la mayor crisis sanitaria que se recuerda en Estados Unidos, y el país acaba en manos de guerrillas urbanas, con las fuerzas del orden completamente desbordadas. Ahí es donde se activa The Division, un cuerpo especial de ciudadanos anónimos, entrenados para responder en crisis de este calibre.

Un shooter que nos permite evolucionar a nuestro personaje, logrando mejoras, construyendo nuevas alas para la base de operaciones y recorriendo el mapa limpiándolo de facciones rebeldes. Todo al mismo tiempo que investigamos el origen del virus. Un juego multiplataforma que sin duda resulta idóneo para la época veraniega, porque no querremos soltar el mando entre misiones. Si nos vamos a sumergir en este Nueva York apocalíptico, mejor que tengamos mucho tiempo libre. Y ahora que llega la segunda parte, en Washington DC, es el momento de hacernos el primero.

En Amazon desde 18,99 euros para PC, PS4 y Xbox One y en Steam por 8,99 euros.

The Witcher 3

Recomendado por Samuel Fernández

No es ninguna novedad que 'The Witcher 3' es un juego mayúsculo en todos los sentidos, desde lo apabullante de sus gráficos hasta la jugabilidad, y que parece ser realmente inacabable si no nos ceñimos únicamente a la historia principal. El juego se ambienta en el universo de Geralt de Rivia, en plena guerra entre imperios y con la premisa de que hemos de encontrar a Cirilla, una aprendiz de brujo muy especial para nosotros.

Horas y horas de juego, de limpieza de cubiles de monstruos, de poblados infestados de bandidos y de más y más misiones contra entes naturales y sobrenaturales. Rol, mundos abiertos y el atrayente hilo conductor de todas las novelas de Geralt de Rivia siempre presente. Una joya, y otro juego para tener mucho tiempo libre. Es decir, para el verano.

En Amazon desde 33,57 euros para PS4, Xbox One y PC.

Horizon: Zero Dawn

Recomendado por Samuel Fernández

Esta vez toca un exclusivo de PS4. El 'Horizon: Zero Dawn' supuso la vuelta de Guerrilla tras el cierre de su saga Killzone, y una auténtica sorpresa por la calidad y profundidad de su juego, tanto a nivel de guión como de gráficos y sistema de combate. Nos situamos en un escenario en el que la humanidad, aparentemente prehistórica, sobrevive mientras frena el avance de máquinas que parecen versiones robotizadas de animales. Y durante el juego iremos descubriendo qué hay detrás de todo, y enganchándonos más y más.

'Horizon: Zero Dawn' es otro juego que va a necesitar que le dediquemos bastantes horas, sobre todo si empezamos a hacer misiones secundarias como si no hubiese mañana, o si somos adictos a todos los coleccionables. Además, si lo agotamos antes de tiempo siempre podremos acudir a Frozen Wilds, la expansión en forma de DLC que nos llevará mucho más al norte, a la nieve, y a enemigos nuevos y de mucha más entidad. Si no lo habéis probado, hacedlo.

En Amazon por 29,99 euros.

Journey

Recomendado por Santi Araújo

Es una experiencia única, y no hay mejor momento del año para introducirse en este desierto que ha sido diseñado para que te pierdas en él.

En Amazon por 30,44 euros para Play Station 4.

The Binding of Isaac

Recomendado por Yúbal Fernández

The Binding of Isaac posiblemente es uno de los juegos a los que más horas he echado en los últimos años, sobre todo desde que hace unos meses llegó a la Nintendo Switch. Puede ser un poco casual, pero eso lo hace perfecto para matar pequeños ratos sueltos en cualquier sitio en el que estés, tanto de viaje como sentado cómodamente en el salón.

En Amazon desde 26,99 euros para Nintendo Switch y PS4 y en Steam por 4,99 euros.

Recomendaciones de videojuegos de años anteriores

Si te ha sabido a poco, estos son los juegos que los editores de Vidaextra y Xataka recomendaron en el verano de 2017: