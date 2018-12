Epic Games reta a Steam con su propia tienda de juegos y un generoso reparto del 88% para los creadores

Epic Games es conocida por ser la empresa detrás de Unreal Engine y Fortnite. Pero durante los últimos cinco años han estado intentando ofrecer sus productos directamente a los usuarios. Lo hemos visto por ejemplo en su juego más popular, donde han decidido no subirlo a la Play Store y sí permitir descargarlo directamente desde su página web. Un movimiento básicamente promovido por el hecho de no compartir un porcentaje de los beneficios con Google.

Ahora, la compañía de videojuegos anuncia la creación de la Epic Games Store. Se trata de una tienda de aplicaciones y juegos accesible a través de distintas plataformas y donde se podrán descargar tanto los juegos de Epic Games como los de otros desarrolladores. Una plataforma que competirá directamente contra Valve y Steam, la tienda de aplicaciones y juegos que actualmente goza de más popularidad.

Epic Games se quedará únicamente el 12% de los beneficios a través de su nueva tienda

La principal diferencia de la Epic Games Store respecto a otras plataformas como Steam es su reparto de los ingresos. Epic se quedará el 12%, mientras que los desarrolladores de juegos se quedarán el 88%. Adicionalmente, en el caso que el juego esté creado utilizando el motor Unreal Engine, la propia Epic cubrirá el 5% de tasas habitual de ese motor.

En comparación, el reparto es bastante más suculento para los desarrolladores que no el mecanismo actual de Steam. En la plataforma de Valve, los desarrolladores únicamente tienen acceso al 70% de las ganancias. A lo que debemos sumar otro 5% en caso que el juego utilice Unreal Engine 4. La diferencia es muy grande y supone un ataque directo a Steam, sin embargo debemos tener en cuenta que muchos desarrolladores seguirán prefiriendo pagar más tasas simplemente por el hecho de acceder a un mercado mucho mayor.

Dependerá de la evolución de la Epic Games Store el que merezca la pena o no el salto. Pero sin duda este tipo de movimientos es casi obligado para las nuevas tiendas que quieran atraer desarrolladores. Recordemos por ejemplo que tiendas como la AppStore o Google Play ya pasaron del 70% al 85% de los beneficios para los desarrolladores.

Una tienda enfocada en la comunidad, pero sin llegar a incluir foros

La disponibilidad de la Epic Games Store se anunciará el próximo 6 de diciembre, pero ya conocemos algunos detalles de cómo será. Entre las funciones que introducirá la Epic Games Store se encuentra la posibilidad de ofrecer una relación directa con los compradores del juego. Automáticamente al comprar un juego se suscribirá al feed de este, donde recibirás actualizaciones y noticias.

En esta zona reservada para cada juego, no habrán anuncios ni publicidad de otros juegos. La idea es intentar crear pequeñas comunidades alrededor de cada título y donde los desarrolladores tengan el panel de administración a su disposición. Adicionalmente, la Epic Games Store contará con un programa "Support-A-Creator" que recompensará a aquellos creadores de contenido de Youtube o Twitch que promocionen determinados títulos.

Pese a que desde Epic Games quieren promocionar su propio motor gráfico, ya anuncian que su tienda de juegos admitirá tanto Unreal Engine, como Unity y cualquier otro motor gráfico. Un requisito imprescindible para convertirse en una opción válida que pueda rivalizar con Steam.

La nueva tienda de aplicaciones y juegos estará disponible de manera limitada a ciertos usuarios de PC y Mac y a principios del año que viene se expandirá a nuevos desarrolladores.

Todavía no se han anunciado que juegos podremos encontrar, pero desde Epic explican que habrá "juegos de calidad de todos los tamaños y géneros". Incluyendo no solo títulos de PC, también juegos de Android e iOS. No habrá DRM, tampoco foros pero sí habrá reembolsos durante los primeros 14 días. Tim Sweeney, CEO de Epic Games, confirma a Gamesindustry.biz que ofrecerán un juego gratuito cada dos semanas y la tienda estará disponible en la mayoría de países del mundo excepto algunos como China.

