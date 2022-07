Siete cómics imprescindibles de Thor para calentar el Mjölnir antes de 'Thor: Love and Thunder'

A lo tonto, Thor se ha convertido en el superhéroe Marvel con más películas dedicadas en solitario dentro del MCU. No es mal record, y tampoco es de extrañar la gran cantidad de grandes cómics que le preceden. Revisamos unos cuantos que quizás quieras chequear antes de ponerte con la próxima película del asgardiano, 'Thor: Love and Thunder', que llega esta misma semana. Algunos vinculados directamente con lo que veremos ahí, otros no tanto, allá van unas cuantas lecturas sobre el dios rubio y sus adláteres.

El carnicero de dioses

Aunque Gorr no tiene el bagaje de otras némesis del Dios del Trueno, como Loki, la Encantadora o, ejem, El Hombre Absorbente, sí que es uno de los villanos más carismáticos de entre los surgidos de los comics recientes del personaje. Concretamente, de la serie 'Thor: God of Thunder' de Jason Aaron y Esad Ribic. Gorr procede del tiempo en el que Thor estaba en la Tierra durante la era vikinga, y este ser alienígena ha pasado siglos desde entonces masacrando dioses con su Necroespada, un artefacto vinculado a los Celestiales (así que quizás ahí tengamos un nexo con la malograda 'Eternals'). El cómic incluye la aparición de un Thor joven y aún indigno de Mjölnir, así como un Thor más maduro como último asgardiano.

La Diosa del Trueno

Y junto al villano, la otra recién llegada a la mitología cinematográfica de Thor: Jane Foster como portadora de Mjölnir, después de que en la miniserie 'Pecado original' de Jason Aaron, Thor perdiera el control de su martillo. El propio Aaron y Russell Dauterman, en una nueva serie de Thor, hicieron protagonista a Foster y su identidad, de hecho, fue inicialmente un secreto para los lectores, cosa que no sucederá en la película. El cómic planteaba una curiosa dicotomía muy bien explorada por Aaron: cada vez que Foster coge el martillo, este limpia todas las impurezas de su cuerpo... incluyendo el tratamiento que está recibiendo para combatir un cáncer de mama. Literalmente, coger Mjölnir es para Jane Foster una condena a muerte.

Guardianes de la Galaxia: Nos toca a nosotros

Esta etapa de Al Ewing y Juann Cabal de la colección de los Guardianes, que en España se publicó en su día en formato grapa, los llevó a enfrentarse a los Dioses del Olimpo, que quieren recuperar su preeminencia entre el panteón de deidades del universo. Ya sabemos que, como mínimo, Zeus y parte de su panteón formarán parte de 'Thor: Love and Thunder', y por supuesto los Guardianes vuelven a estar presentes en la película, así que no sería de extrañar que la película agarrara elementos de esta fase de la colección. Si te interesa el choque de las deidades asgardianas y las grecolatinas, revisa también otra historia de Thor, 'La guerra del caos'.

Thor: El poderoso Vengador

Este estupendo e insólito cómic de Rodger Landridge y Chris Sammee tuvo edición en español, ya agotada, pero lo puedes encontrar sin problemas en inglés. Es una versión ingenua y brillante, casi camp, de las aventuras de Thor mientras estuvo desterrado en la Tierra, y hace especial hincapié en su relación con Jane Foster, además de muchos otros personajes del universo Marvel. Aunque aquí ella aún no se ha convertido en la nueva portadora del martillo, sí que plantea un acercamiento a su relación con sabor a clásico.

La saga de Surtur

Y como no todo pueden ser referencias al Thor más moderno y que más ha impactado en las películas del MCU, detengámonos en la fase más icónica del personaje, quizás la preferida por los seguidores del Dios del Trueno. Surtur es una de las némesis más terribles de Thor y está basado en el gigante igneo Surtr, que porta una espada flameante y ya dio tumbos por 'Thor: Ragnarok'. Aquí, Walt Simonson, uno de los creadores míticos del personaje, escribe y dibuja una historia legendaria no solo por el enfrentamiento entre Thor y su némesis, sino también por el cuidadoso retrato de los personajes que rodean a ambos y el ambicioso nivel de épica que rodea al relato.

El indigno Thor

Posiblemente algo del inevitable choque inicial entre un celoso Thor y Jane Foster que veremos en 'Thor: Love and Thunder' haya sido apuntado en otro cómic, 'El indigno Thor', también escrito por Jason Aaron. En él, Odinson es el Thor-antes-de-Jane-Foster, que decide buscar respuestas acerca de si es digno o no de portar el Mjölnir, y antes de conocer la verdadera identidad de su sustituta. Se trata de un cómic bastante introspectivo, pero con la diversión frontal que siempre llevan las historias de Aaron.

La guerra de los reinos

Al villano de 'La guerra de los reinos' ya lo conocemos en el MCU: es el elfo oscuro Malekith, que anduvo dando tumbos por 'Thor: El mundo oscuro'. En esta espléndida saga, que supuso la despedida de Aaron de su larga etapa con el dios asgardiano, planteó una guerra entre distintas realidades, en un evento de los que tanto gustan a Marvel de battle royale de decenas de seres superpoderosos atizándose entre sí. Lo que puede interesar al futuro espectador de 'Thor: Love and Thunder' (aparte de que es una historia estupenda) es que Thor se convierte en el nuevo rey de Asgard antes de dejarle el puesto a Valkiria (es decir, tal y como quedó la situación antes del inicio de esta cuarta película del personaje).